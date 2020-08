« Malgré les défis considérables auxquels nous sommes confrontés cette année, le développement durable demeure une priorité importante à Air Canada, a affirmé Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada. Nous croyons que la croissance et la prospérité ne doivent pas se réaliser aux dépens de la durabilité, et nous nous engageons à mener nos activités de manière responsable et en toute intégrité, dans l'intérêt des générations futures. Le rapport Citoyens du monde 2019 démontre notre solide organisation mondiale, que nous avons mis tant d'efforts à bâtir au cours des 10 dernières années. Nos succès collectifs de 2019 semblent peut-être lointains, dans les circonstances actuelles, mais ils méritent tout de même d'être soulignés ».

À partir de trois thèmes fondamentaux incarnant le développement durable -- Notre entreprise, Nous tous, Notre planète --, tous axés sur la Priorité à la sécurité, toujours, valeur fondamentale de l'entreprise, Air Canada est fière de faire part de son incidence positive sur les enjeux primordiaux.

Au nombre des principales réalisations :

Notre entreprise

S'est classée parmi les 3 % supérieurs des transporteurs aériens à l'audit sur la sécurité opérationnelle de l'IATA (IOSA).

Contribue de façon importante au secteur mondial du voyage et du tourisme, lequel représentait un PIB annuel d'environ 102 milliards de dollars canadiens et employait plus de 1,8 million de personnes au Canada en 2019.

en 2019. A un conseil d'administration désormais composé de plus de 30 % de femmes (en 2020).

A intégré au parc aérien l'appareil A220 d'Airbus, qui devrait consommer environ 20 % moins de carburant par siège et générer 20 % moins d'émissions de CO 2 .

Nous tous

Près de 38 000 employés mobilisés constituaient l'effectif en 2019.

Notre entreprise a été désignée comme l'un des employeurs les plus favorables à la diversité du Canada pour la quatrième année de suite, et reconnue comme l'un des 100 meilleurs employeurs du Canada pour la septième année d'affilée.

pour la quatrième année de suite, et reconnue comme l'un des 100 meilleurs employeurs du pour la septième année d'affilée. La Fondation Air Canada a appuyé 315 organismes caritatifs enregistrés et amassé plus de 2 millions de dollars net pour les collectivités.

Aéroplan et ses membres ont donné plus de 100 millions de milles à de nobles causes.

Une aide d'urgence a été acheminée aux sinistrés des inondations au Canada et de l'ouragan Dorian.

Notre planète

Amélioration de 19 % en matière d'efficience énergétique entre 2009 et 2019.

2019. Objectif d'amélioration annuelle de l'efficience énergétique de 1,5 % d'ici la fin de 2020 en bonne voie d'être atteint.

Progrès réalisés en vue d'une croissance neutre en carbone en 2020 pour l'aviation internationale (par la voie du Régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale [CORSIA]).

Soutien continu à la mise au point de carburants aviation durables à faible teneur en carbone au Canada .

en carbone au . En 2019, plus de 38 millions de produits en plastique à usage unique retirés des avions.

Objectif d'efficience du recyclage de 2020 atteint en 2019.

« La pandémie de COVID-19 a eu une incidence considérable sur nos employés, nos clients, nos collectivités et d'autres parties prenantes, a déclaré Arielle Meloul-Wechsler, vice-présidente générale et chef des Ressources humaines et des Communications d'Air Canada. Cela dit, nous ne devons pas perdre de vue nos nombreuses réalisations de la dernière décennie. Je crois sincèrement que la résilience, la solide culture et l'engagement dont nous avons fait preuve durant cette période sans précédent nous seront précieux dans l'avenir. Nous surmonterons les difficultés pour continuer à servir nos collectivités et à contribuer à la santé économique et sociale de notre pays ».

La Société a fait valider par un tiers certaines mesures afin de continuer à garantir l'intégrité de son processus de présentation de l'information. Pour de plus amples renseignements sur la performance d'Air Canada en 2019, veuillez consulter le Rapport annuel 2019.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes du monde et il a accueilli plus de 51 millions de clients en 2019. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/medias, suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn, et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

