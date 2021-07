Horaire Canada-États-Unis le plus étoffé, bénéfique à l'économie des deux pays

Application Air Canada permettant aux clients de numériser, téléverser et valider de manière sûre les résultats de leur test de dépistage de la COVID-19 étendue à tous les vols partant des États-Unis pour le Canada

MONTRÉAL, le 19 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Air Canada a publié aujourd'hui son horaire d'été Canada-États-Unis. Celui-ci comprend 55 liaisons et 34 destinations aux États-Unis, et jusqu'à 220 vols quotidiens transfrontaliers. Le nouvel horaire coïncide avec l'assouplissement des restrictions de voyage entre les deux pays à compter du 9 août 2021. Font partie des mesures d'allègement des restrictions, l'autorisation accordée aux Américains entièrement vaccinés d'entrer au Canada pour un voyage non essentiel, la levée des exigences de quarantaine dans un hôtel désigné, et l'assouplissement des exigences de tests permettant aux Canadiens faisant un court voyage transfrontalier de moins de 72 heures de passer au Canada leur test de dépistage de la COVID-19 préalable à l'entrée au pays.

Les places peuvent être réservées à aircanada.com ou par l'application Air Canada, les Centres de services d'Air Canada et les agences de voyages.

« L'assouplissement des restrictions de voyage annoncé aujourd'hui par le gouvernement fédéral constitue une importante étape basée sur des données scientifiques et nous sommes très heureux de remettre sur pied notre réseau transfrontalier, a déclaré Mark Galardo, premier vice-président - Planification du réseau et Gestion du chiffre d'affaires, d'Air Canada. Compte tenu des liens étroits qui unissent le Canada et les États-Unis, le rétablissement des liens aériens contribuera à la reprise économique des deux pays. Fidèles à notre fière tradition de transporteur étranger assurant le plus de vols aux États-Unis, nous avons établi notre horaire de manière à offrir un vaste éventail de choix aux clients des deux pays, qui s'avère attrayant pour les Canadiens souhaitant se rendre à des destinations américaines populaires, comme pour les résidents américains voulant découvrir l'hospitalité du Canada et ses paysages spectaculaires. Notre horaire facilite également les trajets internationaux avec correspondances via nos plaques tournantes de Toronto, de Vancouver et de Montréal. Nous envisageons de desservir la totalité de nos 57 destinations aux États-Unis d'avant la pandémie, si la situation le permet. Nous avons très hâte d'accueillir nos clients à bord. »

« Nous sommes ravis de cette annonce et nous avons hâte d'accueillir de nouveau les voyageurs venant des États-Unis, a indiqué Marsha Walden, présidente-directrice générale de Destination Canada. Que ce soit nos villes animées imprégnées de nature, nos spectaculaires régions sauvages et nos fabuleuses zones littorales, ou la mosaïque unique de cultures autochtones et de cultures mondiales, chaque jour le Canada offre une nouvelle aventure et la chance de renouer avec l'essentiel. Équipe Canada est prête à recevoir nos amis américains! »



Nouvelle solution numérique sur l'application Air Canada simplifiant les formalités de voyage liées à la COVID-19

Air Canada a mis au point une nouvelle solution numérique, accessible sur l'application Air Canada, pour que les clients voyageant des États-Unis au Canada et entre le Canada et certains pays d'Europe puissent numériser et téléverser de manière sûre et pratique leurs résultats de test de dépistage de la COVID-19 afin de vérifier leur conformité aux exigences de voyages gouvernementales avant d'arriver à l'aéroport. Plus de renseignements à https://www.aircanada.com/ca/fr/aco/home/book/travel-news-and-updates/2020/covid-19/document-validation.html.

Services transfrontaliers

Les services transfrontaliers de la société aérienne sont assurés entre autres par des gros-porteurs offrant la classe Signature Air Canada avec fauteuils entièrement inclinables et la cabine Économique Privilège sur certaines liaisons entre Toronto et Los Angeles.

Les services à bord d'Air Canada reprendront début août pour les vols transfrontaliers de plus de deux heures, et offriront graduellement à la vente de nouveaux choix du Bistro en classe économique, notamment des produits de marques et de partenaires canadiens, comme les boules d'énergie véganes de Nomz et les plats créés par le célèbre chef montréalais Jérôme Ferrer.

Lorsqu'ils voyagent avec Air Canada, tous les clients inscrits à Aéroplan, principal programme de fidélité au Canada, peuvent accumuler et échanger des points. En outre, les clients admissibles peuvent profiter de l'enregistrement prioritaire, de l'accès aux salons Feuille d'érable dans les aéroports canadiens, de l'embarquement prioritaire et d'autres privilèges.

Nouvelle politique de remboursement procurant aux clients plus d'options

La nouvelle politique de remboursement d'Air Canada s'applique à tous les billets achetés. Elle consiste à offrir un remboursement, un bon de voyage Air Canada ou la valeur équivalente en points Aéroplan, auxquels points s'ajoute une bonification de 65 %, si la société aérienne devait annuler un vol ou en modifier l'horaire de plus de trois heures.

L'horaire commercial d'Air Canada peut être modifié au besoin, selon l'évolution de la COVID-19 et les restrictions gouvernementales.

Liaisons Montréal-É.-U. Fréquences par semaine

Montréal-Boston 14

Montréal-Chicago 21

Montréal-Denver 7

Montréal-Newark 14

Montréal - Fort Lauderdale 7

Montréal-Houston 7

Montréal-LaGuardia 21

Montréal-Las Vegas 3 reprise le 9 septembre Montréal-Los Angeles 7

Montréal-Orlando 3

Montréal-San Francisco 7

Montréal-Washington Dulles International 7

Montréal-Washington Reagan National 14 reprise le 7 septembre

Liaisons Toronto-É.-U. Fréquences par semaine

Toronto-Atlanta 14

Toronto-Austin 5 reprise le 9 septembre Toronto-Boston 21

Toronto-Charlotte 7 reprise le 7 septembre Toronto-Chicago 28

Toronto-Cincinnati 7 reprise le 7 septembre Toronto-Cleveland 7 reprise le 1er août Toronto-Columbus 7

Toronto-Dallas 14 reprise le 7 septembre Toronto-Denver 14

Toronto-Detroit 7

Toronto-Fort Lauderdale 8

Toronto-Fort Myers 2 reprise le 1er août Toronto-Houston 21

Toronto-Las Vegas 4 reprise le 1er août Toronto-Los Angeles 21

Toronto-LaGuardia 35

Toronto-Minneapolis-Saint Paul 7 reprise le 7 septembre Toronto-Nashville 4 reprise le 30 août Toronto-Newark 28

Toronto-Orlando 5

Toronto-Philadelphie 7

Toronto-Phoenix 3 reprise le 2 août Toronto-Pittsburgh 7 reprise le 1er août Toronto-Raleigh-Durham 14 reprise le 7 septembre Toronto-Seattle 4 reprise le 1er août Toronto-San Francisco 14

Toronto-Tampa 5

Toronto-Washington Dulles International 21

Toronto-Washington Reagan National 14 reprise le 7 septembre

Liaisons Vancouver-É.-U. Fréquences par semaine

Vancouver-Chicago 7 reprise le 7 septembre Vancouver-Denver 14

Vancouver-Honolulu 3 reprise le 2 août Vancouver-Las Vegas 4 reprise le 7 septembre Vancouver-Los Angeles 21

Vancouver-Maui 3 reprise le 3 août Vancouver-Newark 7 reprise le 7 septembre Vancouver-Portland 14

Vancouver-Phoenix 5

Vancouver-San Diego 7 reprise le 1er août Vancouver-San Francisco 21

Vancouver-Seattle 14



Liaisons Calgary-É.-U. Fréquence par semaine

Calgary-Phoenix 3 reprise le 1er août

Correspondances bidirectionnelles entre les États-Unis et des destinations internationales via le Canada

L'horaire des vols est aménagé de façon à offrir des correspondances pratiques dans l'ensemble du réseau nord-américain et international d'Air Canada, notamment pour Bruxelles, Le Caire, Doha et un grand nombre d'autres villes en Europe, en Asie et ailleurs.

Voyage à l'étranger en vue?

Vous trouverez les exigences d'entrée gouvernementales les plus à jour sur le site Web TIMATIC de l'IATA (en anglais seulement). Les clients sont responsables de vérifier qu'ils satisfont à toutes les exigences d'entrée gouvernementales. Ils doivent notamment détenir les documents de voyage, visas et certificats de santé obligatoires appropriés, et respecter tous les autres critères d'admissibilité correspondant aux vols pour lesquels ils font l'achat de billets. Les exigences gouvernementales peuvent changer à très bref préavis.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus grande société aérienne du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. En 2019, le transporteur national du Canada comptait parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes dans le monde. Membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens, Air Canada est la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax. Air Canada a par ailleurs été proclamée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la deuxième année de suite en 2020. En janvier 2021, elle s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias, suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn, et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

Internet : aircanada.com/medias

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements: [email protected]

Liens connexes

www.aircanada.com