Les pourparlers avec l'ALPA s'approchent d'une impasse en raison des revendications salariales excessives du syndicat.

Air Canada et Air Canada Rouge se préparent à suspendre progressivement leurs vols sur une période de trois jours, potentiellement dès le 15 septembre 2024.

Les clients sont invités à se prévaloir de la politique de bonne volonté de la société aérienne pour reporter sans frais leurs voyages imminents.

MONTRÉAL, le 9 sept. 2024 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle réglait les derniers détails des plans d'urgence visant à suspendre la plupart de ses activités. Les pourparlers entre la Société et l'Air Line Pilots Association (ALPA), qui représente plus de 5 200 pilotes d'Air Canada et d'Air Canada Rouge, se poursuivent, mais les parties restent très éloignées. À moins qu'une entente ne soit conclue, chaque partie peut déposer dès le 15 septembre 2024 un préavis de grève ou de lock-out de 72 heures, ce qui déclencherait le plan de réduction des activités sur trois jours du transporteur.

Logo d'Air Canada (Groupe CNW/Air Canada)

« Air Canada estime qu'il est encore temps d'en arriver à une entente avec son groupe de pilotes, si l'ALPA modère ses revendications salariales, qui dépassent largement la moyenne des hausses salariales au Canada, a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada. Cela étant dit, les Canadiens ont récemment été témoins du chaos que provoque l'arrêt brutal des activités des transporteurs aériens pour les voyageurs. C'est pourquoi nous devons faire tout ce que nous pouvons pour protéger nos clients d'un arrêt de travail de plus en plus probable. Entre autres mesures, nous pourrions prendre la décision extrêmement difficile d'amorcer l'arrêt ordonné des services d'Air Canada et d'Air Canada Rouge dès qu'un préavis de grève ou de lock-out de 72 heures sera donné, possiblement dès ce dimanche.

« Nous sommes conscients des inconvénients que cette situation pourrait causer à nos clients, et nous en sommes désolés. Cependant, un arrêt ordonné est la seule option responsable à notre disposition. Nous rendons nos plans publics pour que les 110 000 personnes et plus qui voyagent avec nous chaque jour aient un portrait clair de la situation et puissent réduire le risque d'être bloquées en modifiant ou en reportant sans frais leurs voyages imminents grâce à notre politique de bonne volonté. Nous alertons également le gouvernement du Canada quant à l'impact de la perturbation potentielle sur les Canadiens. »

Les vols d'Air Canada Express se poursuivront, car ils sont assurés par Jazz et PAL Airlines, des transporteurs tiers. Toutefois, ces partenaires régionaux ne transportent qu'environ 20 % des clients quotidiens d'Air Canada, dont un grand nombre ont des vols de correspondance exploités par Air Canada.

Pour les clients

La préoccupation première d'Air Canada est de répondre aux besoins de ses clients et de veiller à leur tranquillité d'esprit. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.aircanada.com/action.

Tous les clients dont les vols sont annulés par Air Canada recevront un avis et seront admissibles à un remboursement complet, qu'ils pourront demander en ligne, au www.aircanada.com, ou sur l'application mobile Air Canada.

La Société a également pris des dispositions avec d'autres transporteurs afin de garantir des places aux clients en cas d'annulation de vols d'Air Canada. Les clients seront informés par Air Canada ou leur agence de voyages s'ils peuvent se prévaloir d'options avec un autre transporteur. Mais comme il est probable que les places à bord de vols d'autres transporteurs soient malheureusement très limitées pour toutes les sociétés aériennes, il se pourrait que le remboursement, l'acceptation d'un crédit pour un voyage futur ou l'acceptation d'une place à bord d'un vol d'Air Canada à une date ultérieure soient les seules options possibles.

Depuis le 27 août, Air Canada a mis en place une politique de bonne volonté permettant aux clients qui ont des réservations pour tout type de tarifs et qui voyagent entre le 15 et le 23 septembre 2024 d'apporter des changements sans frais s'ils le souhaitent ou de recevoir un crédit pour un voyage futur. La politique sera élargie au besoin.

En vertu du Règlement sur la protection des passagers aériens, les clients au Canada ne sont pas admissibles à une indemnisation pour les vols retardés ou annulés, les repas, l'hébergement et autres frais accessoires en cas de situation indépendante de la volonté du transporteur, comme un conflit de travail1. Dans tous les cas, Air Canada informera les voyageurs de leurs droits en vertu des règles applicables si leur vol est annulé ou retardé.

Il est vivement recommandé aux clients ayant des réservations dont les vols sont annulés advenant un conflit de travail de ne pas se rendre à l'aéroport sans réservation confirmée pour un nouveau vol (et de vérifier l'état de leur vol au www.aircanada.com avant de partir). Il est également recommandé aux clients d'utiliser les outils libre-service, car les temps d'attente des Centres de services seront sans doute très élevés.

________________________________

1 Règlement sur la protection des passagers aériens, SOR/2019-150, alinéa 10(1)j)

Impact

Air Canada et Air Canada Rouge exploitent actuellement en moyenne près de 670 vols par jour, assurant le transport de plus de 110 000 passagers au Canada et à l'étranger. Chaque jour, Air Canada transporte à son bord près de 24 000 Canadiens qui rentrent au pays et quelque 15 000 visiteurs de l'étranger qui retournent chez eux.

Selon le plan annoncé aujourd'hui concernant une éventuelle suspension des vols, une réduction ordonnée des activités commencerait dès qu'un préavis de grève ou de lock-out de 72 heures serait émis, ce qui pourrait se produire à tout moment après 0 h 01 (HAE) le dimanche 15 septembre. Les vols de l'ensemble du réseau seraient alors annulés progressivement sur une période de trois jours, et l'interruption totale du service pourrait survenir dès 0 h 01 (HAE) le mercredi 18 septembre. Certaines activités devraient être amorcées dès le vendredi 13 septembre, notamment l'annulation de certains forfaits vacances et l'immobilisation au sol de certains appareils.

Air Canada prévoit que si une entente n'est pas conclue dans les 72 heures suivant le préavis, le nombre de passagers touchés par le plan de suspension augmentera graduellement pendant cette période, pour atteindre, à terme, environ 110 000 voyageurs par jour. Un arrêt progressif des activités est nécessaire, car il représente la seule façon responsable de gérer une telle interruption de travail, tant pour les clients que pour les employés. Air Canada dessert 47 pays sur six continents avec un parc aérien de 252 appareils qui devront être rapatriés avec leurs équipages. En positionnant de façon optimale ses avions en vue d'une interruption, Air Canada s'assure de pouvoir reprendre plus rapidement son service régulier pour les clients qui ont des plans de voyage à ce moment-là. De plus, les appareils seront correctement protégés et feront l'objet de tous les travaux de maintenance régulière requis pendant cette période.

Cette situation aura également une incidence sur les activités liées au fret. Chaque jour, Air Canada Cargo transporte dans les soutes de ses appareils et à bord de ses avions-cargos des marchandises commerciales périssables ou vivantes, des composants pour les fabricants et d'autres expéditions urgentes pour les Canadiens. La Société a déjà commencé à limiter l'acceptation de certaines de ces marchandises, compte tenu des délais moyens d'expédition.

En cas de suspension de l'exploitation, Air Canada fera tout ce qui est en son pouvoir pour reprendre ses activités normales dès que possible une fois qu'une entente sera conclue avec l'ALPA. Il est estimé toutefois que cela prendra de 7 à 10 jours après un arrêt complet des opérations.

Négociations entre Air Canada et l'ALPA

Air Canada et l'ALPA sont en pourparlers depuis 15 mois. Même si les deux parties se sont entendues de façon préliminaire sur un grand nombre de points à figurer dans une nouvelle convention collective, le syndicat reste inflexible sur ses revendications salariales déraisonnables.

La Société à la ferme intention que ses pilotes demeurent les pilotes de ligne les mieux payés au Canada et continue de négocier pour obtenir un tel accord.

Elle a aussi proposé au syndicat de se soumettre à l'arbitrage. À ce jour, le ministre fédéral du Travail a soutenu le processus de négociation en nommant un conciliateur et médiateur. À défaut d'un règlement négocié, Air Canada s'attendrait à ce que le gouvernement intervienne, comme il l'a fait lors de récents conflits de travail, afin d'éviter une perturbation majeure pour les voyageurs canadiens et les autres parties prenantes. Pour la chronologie des négociations, des fiches d'information sur les enjeux en cause, la rémunération des pilotes et d'autres renseignements sur les négociations, veuillez consulter notre Centre des médias.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada s'est donné l'objectif ambitieux de zéro émission nette de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

Internet : aircanada.com/medias

Consultez notre rapport annuel ici

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements : [email protected]