Le développement durable, une priorité importante pour Air Canada

Plan d'action climatique visant la carboneutralité d'ici 2050

Soutien continu d'un océan à l'autre aux collectivités et aux enfants dans le besoin

« Je suis fière d'avoir aidé notre pays et mes compatriotes pendant cette période sans précédent. Travailler avec la Croix-Rouge m'a permis d'agir concrètement pour la communauté. », a partagé Ameena Youssef, employée d'Air Canada, au sujet de sa collaboration avec la Croix-Rouge canadienne afin de lutter contre la pandémie de COVID-19 en recrutant des travailleurs humanitaires pour les établissements de soins de longue durée.

MONTRÉAL, le 3 août 2021 /CNW Telbec/ - Avec l'aide d'employés comme Ameena Youssef et d'autres, Air Canada a continué de soutenir des collectivités dans le besoin de l'ensemble du pays en appuyant différentes causes durant la pandémie de COVID-19. Ce n'est là qu'un exemple des nombreuses initiatives et réalisations soulignées dans Citoyens du monde, le rapport de développement durable d'Air Canada pour l'année 2020 publié aujourd'hui.

« Nos employés ont montré un dévouement, un courage et une ténacité remarquables. Je leur suis reconnaissant de leur professionnalisme et de leur habileté à surmonter l'adversité, a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada. L'année 2020 a sans contredit présenté de grands défis, mais également des occasions d'améliorations, d'innovations et de solutions créatives. Malgré les difficultés, jamais une chose n'a été aussi claire : nous demeurons profondément engagés à l'égard du développement durable. Air Canada s'est investie dans cette démarche depuis un certain temps déjà. Ses progrès au fil des ans sont marquants et elle continuera d'aller de l'avant en s'assurant d'atteindre ses objectifs. Nous sommes réellement en bonne position pour relever les défis des prochaines années. »

En tant que transporteur mondial et citoyens du monde, tous, à Air Canada, visent -- dans toutes leurs actions -- à intégrer les dimensions économique, environnementale et sociale selon trois fils conducteurs du développement durable -- Notre entreprise, Nos employés, et Notre planète.

Points saillants du rapport de développement durable pour 2020

Mise en œuvre d'un Plan d'atténuation des contrecoups de la COVID-19 et de reprise comprenant le Programme Air Canada SoinPropre+, des améliorations technologiques ainsi que des collaborations et des relations clés sur le plan médical.

Exploitation de 48 vols spéciaux en étroite collaboration avec Affaires mondiales Canada , pour ramener au pays près de 10 500 Canadiens et résidents canadiens.

, pour ramener au pays près de 10 500 Canadiens et résidents canadiens. Expansion d'Air Canada Cargo : plus de 10 000 vols tout-cargo depuis mars 2020.

Programme Aéroplan transformé offrant un éventail de nouveaux privilèges et reconnu comme celui qui gagne le plus en popularité dans les Amériques à la remise des prix Freddie.

Redistribution de plus de 770 000 kg d'aliments à plus de 70 organismes de services sociaux de première ligne dans huit provinces, l'équivalent de plus de 1,3 million de repas. En 2021, nous avons déjà redistribué 320 000 repas à 25 organismes de première ligne.

Célébration de héros canadiens qui se sont engagés auprès de partenaires et de collectivités en offrant un appui non financier, en participant à des initiatives de collecte de fonds, et en accordant un soutien financier à des organismes de bienfaisance canadiens enregistrés.

Désignation comme l'un des meilleurs employeurs pour la diversité au Canada une sixième année d'affilée.

une sixième année d'affilée. Établissement et dépassement de l'objectif d'une représentation féminine d'au moins 30 % chez les cadres supérieurs en 2020.

Conseil d'administration composé de 33 % de femmes.

Engagement à l'égard de l'Initiative BlackNorth.

Soutien à divers programmes de bourses d'études.

Engagement à l'égard d'un ambitieux Plan d'action climatique avec un objectif de carboneutralité à long terme, d'ici 2050 et , à moyen terme, de cibles absolues de réduction nette des gaz à effet de serre d'ici 2030.

, à moyen terme, de cibles absolues de réduction nette des gaz à effet de serre d'ici 2030. Atteinte des objectifs de la Stratégie de gestion des déchets 2020 établis avant la pandémie.

Première société aérienne en Amérique du Nord à recevoir la certification IEnvA de niveau 2, laquelle représente le plus haut niveau de conformité à l'IEnvA.

Signature de la Déclaration du palais de Buckingham et obtention de la certification de l'IATA relative à la prévention du commerce illégal d'espèces sauvages pour les activités de fret.

et obtention de la certification de l'IATA relative à la prévention du commerce illégal d'espèces sauvages pour les activités de fret. Recyclage de 809 tonnes de matériaux d'Air Canada, évitant leur envoi dans des sites d'enfouissement.

« Ces réalisations auraient été impossibles sans nos employés dévoués, a déclaré Arielle Meloul-Wechsler, vice-présidente générale et chef des Ressources humaines et Affaires publiques d'Air Canada. Je suis fière de constater que, malgré les graves répercussions de la pandémie de COVID-19, nous avons réussi à préserver notre solide culture d'entreprise. Notre engagement continu envers nos employés a d'ailleurs été reconnu. Nous avons été désignés parmi les meilleurs employeurs de Montréal pour la huitième fois et comme l'un des meilleurs employeurs pour la diversité au Canada une sixième année de suite. Nous intensifions progressivement et continuellement nos efforts pour créer un environnement de travail diversifié, équitable et inclusif, parce que nous savons qu'une solide culture d'employés est la clé de notre reprise et de notre prospérité. »

La Société fait appel à un tiers pour la certification de certains indicateurs de rendement afin de garantir en permanence l'intégrité de son processus de présentation de l'information. Pour de plus amples renseignements sur sa performance en 2020, consultez le rapport annuel d'Air Canada de 2020. Plus de détails à https://www.aircanada.com/citoyensdumonde.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus grande société aérienne du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. En 2019, le transporteur national du Canada comptait parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes dans le monde. Membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens, Air Canada est la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax. Air Canada a par ailleurs été proclamée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la deuxième année de suite en 2020. En janvier 2021, elle s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias , suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn , et joignez-vous à Air Canada sur Facebook .

Internet : aircanada.com/medias

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements: [email protected]

Liens connexes

www.aircanada.com