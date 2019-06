Air Canada ouvre un salon Feuille d'érable Express : une autre façon pratique de travailler ou de se détendre avant de prendre un vol pour les États-Unis à l'aéroport Toronto-Pearson

« Nous sommes ravis d'accueillir dans notre nouveau salon Feuille d'érable Express les clients d'Air Canada et des transporteurs Star Alliance qui voyagent à destination des États-Unis. Cet espace unique a été créé afin d'améliorer l'expérience de voyage globale de nos clients de marque et illustre notre engagement à rehausser notre produit transfrontalier, a déclaré Andrew Yiu, vice-président - Produits d'Air Canada. Ce tout nouveau salon est adjacent aux portes des vols de navette d'Air Canada, et donc commodément situé pour profiter d'une pause en tout confort avant de partir pour les États-Unis. Les clients y seront accueillis chaleureusement par un agent prioritaire, et ils pourront travailler ou se détendre dans le calme avant leur vol d'Air Canada. »

Le salon Express, tout près des portes F84 à F99, peut recevoir 50 clients. Ce nouvel espace comprend un bar libre-service qui propose un vaste choix de boissons et de consommations, dont des vins canadiens et des cafés de spécialité Lavazza, ainsi qu'une sélection de collations légères. Les voyageurs d'affaires qui prévoient de travailler sur place peuvent aussi profiter du service Wi-Fi gratuit.

De nouvelles installations de navettage ont récemment été inaugurées à l'aérogare 1 de l'aéroport Toronto-Pearson en vue de fournir un accès supplémentaire aux appareils monocouloirs assurant les vols de navette transfrontaliers et d'en faciliter l'entretien courant. Aménagées par l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, elles procurent des gains d'efficacité dans la nouvelle aérogare 1. Le nouveau salon Feuille d'érable Express améliore davantage encore l'expérience client dans cette zone d'embarquement.

À titre de transporteur mondial de premier plan, Air Canada propose aux clients admissibles l'accès à 23 salons Feuille d'érable dans le monde entier, dont 17 situés dans des aéroports canadiens, en plus de la suite Signature à la plaque tournante de Toronto, qui propose un menu cinq étoiles. Les clients qui voyagent à l'étranger peuvent profiter des salons à New York LaGuardia, New York Newark, Los Angeles, Londres Heathrow, Francfort et Paris. De plus amples renseignements sur les salons Feuille d'érable primés d'Air Canada se trouvent ici.

