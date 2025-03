L'espace haut de gamme de 58 places offre un environnement soigneusement conçu pour que les clients puissent manger une bouchée, travailler et se ressourcer avant leur vol

MONTRÉAL, le 21 mars 2025 /CNW/ - Air Canada annonce l'ouverture, à l'aéroport international Montréal-Trudeau, de son tout nouveau Café Air Canada, qui proposera aux voyageurs admissibles des produits à emporter ainsi qu'une expérience fluide et haut de gamme dans la zone des vols intérieurs. Conçu pour allier commodité et confort, ce nouvel espace est situé près de la porte d'embarquement A2. À son ouverture demain, ce troisième Café Air Canada viendra renforcer l'engagement du transporteur aérien d'améliorer l'offre de salons haut de gamme à sa plaque tournante de Montréal.

Mariant saveurs locales et commodités modernes, le Café Air Canada offre un menu composé avec soin de spécialités montréalaises emblématiques, ainsi qu'une sélection de boissons en libre-service. Par ailleurs, chacune des 58 places du café est pourvue d'une prise électrique. Pour accéder au Café Air Canada, les clients admissibles n'ont qu'à balayer leur carte d'accès à bord au portail automatisé situé à l'entrée. L'inauguration du café de Montréal s'inscrit dans le cadre de l'investissement global d'Air Canada dans des salons nouveaux, plus vastes ou repensés, prévus pour l'année 2025 et au-delà, afin d'améliorer encore l'expérience de ses voyageurs de marque dans les aéroports.

« Nous avons taillé sur mesure une expérience haut de gamme pour répondre aux besoins de nos clients les plus occupés, tout en mettant en valeur l'essence de la florissante culture des cafés à Montréal, a déclaré Jacqueline Harkness, directrice générale - Produits et Services d'Air Canada. Chaque détail de l'aménagement du Café Air Canada a été réfléchi pour stimuler la productivité et offrir un grand confort. Pareille démarche favorise l'efficacité et concourt à une ambiance conviviale et effervescente, faisant du café un des produits les plus prisés de nos clients. »

« Nous sommes particulièrement fiers de notre collaboration avec Air Canada pour la conception d'un espace Café Air Canada montréalais, a souligné Vincent Hauspy, associé et designer au sein de la firme d'architecture montréalaise Provencher_Roy. Ce design valorise le caractère et l'esprit uniques de Montréal, en mettant à l'avant-plan tout ce qui fait de cette ville une destination emblématique pour les voyageurs canadiens et internationaux. »

« ADM Aéroports de Montréal est ravie d'accueillir ce nouveau Café Air Canada, qui propose une nouvelle expérience signature aux voyageurs au départ de YUL, a indiqué Philippe Stas, vice-président, Services, commercial et innovation d'ADM. Ce nouvel espace, avec son design unique à notre belle métropole, rehaussera le niveau de service offert en zone domestique de notre aérogare, en plus de renforcer notre engagement à offrir, en collaboration avec notre grand partenaire Air Canada, un accueil digne des plus grands aéroports internationaux à nos passagers. »

Caractéristiques du Café Air Canada à l'aéroport international Montréal-Trudeau :

Offre de nourriture et de boissons sélectionnées avec soin

Mets à emporter comprenant des croissants chauds fourrés à la crème de pistache, des mini-plateaux de fromages, des roulés végétariens et des salades fraîches

Bagels et sandwichs à la viande fumée d'inspiration montréalaise

Sélections de mets répondant à divers types de régimes, avec étiquettes indiquant clairement les ingrédients et allergènes accessibles par la voie de codes QR

Station de boissons offertes en libre-service proposant des bières entièrement brassées à Montréal, du cidre et des boissons non alcoolisées, notamment du kombucha Gutsy brassé localement

Des cafés de spécialité Lavazza et du café azoté infusé à froid

Commodités et espace

58 places réparties dans un espace haut de gamme de 250 mètres carrés (2 700 pieds carrés)

Places assises conçues pour favoriser le travail productif et les appels

Prise électrique à chaque place comprenant des ports USB-C dotés de la puissance nécessaire pour recharger un ordinateur portatif

Entrée accessible, pour les clients et les employés

Design emblématique

Créé en collaboration avec la société d'architecture montréalaise Provencher_Roy et influencé par la culture du café de « troisième vague » de Montréal

Œuvre d'art abstraite spécialement conçue par l'artiste montréalaise Mélanie Authier

Luminaires suspendus conçus et fabriqués au Québec

Admissibilité à l'accès au Café Air Canada

Le Café Air Canada à l'aéroport international Montréal-Trudeau est ouvert aux clients d'Air Canada détenteurs d'un billet en Classe affaires, aux membres de statut Aéroplan 50K, Aéroplan 75K ou Aéroplan Super Élite, aux membres Star Alliance Gold et aux titulaires d'une carte Aéroplan prestige comarquée.

Rehaussement de l'expérience aux aéroports

Air Canada continue d'investir dans la modernisation et l'expansion de son réseau de salons, en mettant l'accent sur le service à la clientèle, la commodité et le confort. D'ici la fin de 2025, la Société aura ajouté plus de 500 places supplémentaires dans ses salons du monde entier, offrant ainsi plus d'espace aux voyageurs. Cette expansion s'inscrit dans le prolongement des récentes améliorations apportées aux salons, qui se caractérisent par un design rehaussé, des sièges modernes et un meilleur accès aux prises électriques à certains emplacements.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires - au nombre de 45 - et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d'Air Canada. L'ambition climatique d'Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l'atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d'Air Canada. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

