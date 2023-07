Espace exclusif de 165 places situé dans l'aérogare 2, avec la première terrasse extérieure de la Société et un éventail de prestations haut de gamme

Confort et commodités accrus pour les clients au départ de San Francisco

28e salon à l'échelle mondiale; d'autres viendront, dont, cette semaine, celui de l'aérogare A de Newark

À l'attention des rédacteurs en chef : Une vidéo de présentation du nouveau salon Feuille d'érable d'Air Canada à San Francisco peut être téléchargée ici.

MONTRÉAL, le 12 juill. 2023 /CNW/ - Air Canada a ouvert son tout nouveau salon Feuille d'érable à l'aéroport international de San Francisco (SFO), son 28e à l'échelle mondiale et son troisième salon Feuille d'érable aux États-Unis. Cette aire de repos moderne et exclusive, située dans l'aérogare 2, propose la première terrasse extérieure pour un salon d'Air Canada, de même qu'un éventail de prestations, de nourriture et de boissons haut de gamme. Le tout rehausse ainsi l'expérience de voyage des clients admissibles par un confort et des commodités accrus avant leur vol pour le Canada et ailleurs.

Air Canada ouvre son premier salon Feuille d’érable à l’aéroport international de San Francisco (Groupe CNW/Air Canada)

« Nous sommes enchantés d'offrir l'expérience de nos salons Feuille d'érable à l'aéroport de San Francisco, et de donner à nos clients de la région de la baie de San Francisco l'occasion de profiter du produit primé et de l'accueil chaleureux d'Air Canada dès leur arrivée, a affirmé Jacqueline Harkness, directrice générale - Produits et Services d'Air Canada. Il s'agit là d'une autre façon pour nous d'investir afin de devenir le transporteur de choix pour les voyages internationaux à San Francisco. »

Outre la gamme de services et de prestations pour lesquels les salons Feuille d'érable de la Société aérienne sont connus, le tout nouveau salon dispose d'une grande terrasse extérieure permettant d'admirer les appareils et les pistes. Cette oasis aéroportuaire de 165 places d'une superficie de 761 mètres carrés (8 168 pieds carrés) rehausse l'expérience Air Canada à bord et aux aéroports pour les clients qui voyagent au départ de la Californie à destination du Canada ou de l'Europe, de l'Asie et de l'Australie via trois des grandes plaques tournantes de la Société : les aéroports internationaux de Toronto Pearson, de Montréal-Trudeau et de Vancouver.

Le nouveau salon Feuille d'érable à San Francisco rend hommage à la Californie tant par sa conception et sa décoration que par le choix de nourriture et de boissons au menu, qui met de l'avant les artisans et les saveurs de la région. Seront ainsi offerts un choix de poissons et fruits de mer, dont le cioppino, l'emblématique fricassée de poissons de San Francisco, ainsi qu'une sélection de vins californiens et de bières de la Sierra Nevada Brewing Company et d'Anchor Brewing, la première microbrasserie des États-Unis.

Détails supplémentaires :

Nourriture et boissons haut de gamme

Buffet chaud et froid en libre-service mettant en vedette les saveurs régionales

Bar avec service proposant une sélection de vins (dont des vins canadiens et californiens), des bières artisanales locales, des cocktails choisis et des expressos

Commodités et espace

Le salon, conçu en collaboration avec Gensler, cabinet d'architectes de San Francisco , est le premier du genre avec une terrasse extérieure et deux foyers à vapeur fabriqués par l'entreprise canadienne CF + D

, est le premier du genre avec une terrasse extérieure et deux foyers à vapeur fabriqués par l'entreprise canadienne CF + D 165 places (135 à l'intérieur et 30 à l'extérieur)

Portes électroniques et identification biométrique pour une entrée sans tracas ni contact

Douches avec porte-serviettes chauffants

Salon VIP pouvant accueillir jusqu'à 10 personnes

Collection d'art multidisciplinaire qui rend hommage à la Californie et au Canada et qui les représente

et qui les représente Le salon propose des œuvres du peintre canadien Shawn Evans ainsi qu'une murale sur mesure réalisée par l'artiste californien Amos Goldbaum

Le nouvel espace se veut le tout dernier ajout d'Air Canada à son réseau de salons en pleine expansion. Par ailleurs, Air Canada a également réintégré l'aéroport international Newark Liberty à son programme de salons, avec l'ouverture du United ClubSM dans un tout nouvel emplacement à l'aérogare A. Dans cet espace qu'elle partage en exclusivité avec United Airlines, Air Canada tiendra un comptoir du Service clientèle réservé à ses clients. La politique d'accès sera conforme à celle d'Air Canada pour ses salons Feuille d'érable.

Les salons Feuille d'érable d'Air Canada, dont celui à San Francisco et le nouveau United ClubSM de l'aérogare A de Newark, sont accessibles aux clients d'Air Canada de statut Aéroplan 50K, Aéroplan 75K ou Aéroplan Super Élite, aux membres Star Alliance Gold et aux titulaires d'une carte Aéroplan prestige comarquée, ainsi qu'aux clients ayant un vol de départ avec un billet en Classe affaires d'Air Canada ou d'un autre membre du réseau Star Alliance.

Salons d'Air Canada à l'échelle mondiale

À titre de transporteur mondial de premier plan, Air Canada dispose de salons à 19 aéroports dans le monde, dont ceux des aéroports New York LaGuardia et Newark et, en Californie, ceux des aéroports de Los Angeles et de San Francisco. Les clients admissibles qui voyagent en Classe affaires internationale au départ des plaques tournantes mondiales de la Société à Toronto Pearson ou à Vancouver ont aussi accès aux suites Signature Air Canada primées et exclusives situées dans ces deux aéroports. Les clients admissibles qui voyagent à l'étranger peuvent aussi profiter des salons Feuille d'érable de Londres Heathrow et de Francfort.

Service quotidien assuré toute l'année de San Francisco au Canada

En partenariat avec United Airlines, Air Canada exploite jusqu'à 21* vols quotidiens au départ de San Francisco, à destination de Vancouver, de Calgary, d'Edmonton, de Toronto et de Montréal, soit jusqu'à environ 21 000 places* par semaine. Certains vols entre San Francisco et Toronto sont assurés par des gros-porteurs offrant les loges avec fauteuils entièrement inclinables d'Air Canada.

* Vols aller simple (de SFO pour le Canada) assurés par Air Canada ou United Airlines, en fonction d'une semaine de pointe en septembre 2023.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes - marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada s'est donné l'objectif ambitieux d'atteindre la carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OCTQX aux États-Unis.

Internet : aircanada.com/medias

Consultez notre rapport annuel ici

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements: [email protected]