MONTRÉAL, le 8 avril 2025 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle sera le client de lancement de la cabine Airspace d'Airbus installée à bord de la famille d'appareils A220, offrant aux clients un espace de rangement accru dans les coffres supérieurs. La livraison des premiers appareils dotés des nouveaux coffres supérieurs est prévue au début de 2026.

Équipée des nouveaux coffres supérieurs XL, qui augmentent de 15 % la capacité de rangement des bagages, la cabine Airspace de l'A220 d'Airbus bénéficiera également d'une nouvelle conception du plafond et d'un nouvel éclairage. L'introduction de la nouvelle cabine Airspace a été programmée pour coïncider avec d'autres améliorations apportées par Air Canada, notamment un aménagement cabine et un système de divertissements individuel repensés.

« L'A220 est déjà devenu l'avion préféré des clients, et nous sommes ravis d'être le client de lancement de l'évolution cabine pour cet appareil conçu et assemblé au Canada, a déclaré John Moody, directeur général - Produits à bord d'Air Canada. À Air Canada, nous cherchons sans cesse des occasions de faire évoluer nos produits et d'offrir encore plus de confort et de commodité à la clientèle. L'introduction de coffres supérieurs plus spacieux à bord des futurs appareils A220 se traduit par un espace de rangement accru pour les effets personnels, un embarquement plus rapide et une expérience à bord encore plus agréable. »

« Nous sommes extrêmement heureux d'introduire la cabine Airspace à bord des A220 avec Air Canada et très fiers que le transporteur national du Canada adopte notre plus récente innovation pour soutenir son programme de renouvellement de la flotte, a indiqué Ingo Wuggetzer, vice-président du marketing cabine d'Airbus. Grâce au lancement de la cabine Airspace à bord des A220, nous rendons maintenant possible une expérience client entièrement uniforme sur l'ensemble de nos plateformes, offrant le confort d'un gros-porteur à bord d'un monocouloir. »

Ces fonctionnalités additionnelles devraient rendre la cabine de l'A220 encore plus attrayante, alors que l'appareil propose déjà aux passagers un confort supérieur, avec les sièges et les couloirs les plus larges, de même que la cabine et les hublots les plus grands, de sa catégorie.

À l'heure actuelle, Air Canada exploite une flotte de 34 appareils A220-300 d'Airbus, fabriqués à Mirabel, au Québec, avec 31 autres en commande.

