Air Canada offre les options de dépistage les plus complètes de l'industrie en partenariat avec Switch Health, dont des autotests

Trousses portatives de dépistage moléculaire et antigénique de la COVID-19 utilisables partout dans le monde.

Nouvelle trousse d'autotest, dont les résultats répondent aux exigences d'entrée au Canada , évitant aux clients le dépistage en clinique à l'étranger.

Les membres Aéroplan profitent d'un prix préférentiel et accumulent des points pour tout produit de dépistage de Switch Health.

À l'attention des rédacteurs en chef : Une vidéo montrant le fonctionnement des tests par RT-LAMP est disponible ici .

MONTRÉAL, le 25 oct. 2021 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui le lancement de nouveaux produits de dépistage, soit des trousses portatives d'autotests COVID-19 moléculaires et antigéniques, dans le cadre d'un partenariat avec Switch Health, une société canadienne de soins de santé. À l'aide de la trousse d'autotest COVID-19 par RT-LAMP de Switch Health, les clients peuvent désormais réaliser leur test pendant leur voyage à l'étranger, avant leur vol de retour au Canada, et ainsi satisfaire aux exigences d'entrée du gouvernement du Canada, sans avoir à se rendre dans une clinique de dépistage à l'étranger. Ces tests sont effectués sous la supervision à distance d'un professionnel de la télésanté de Switch Health et incluent un rapport électronique adapté aux voyages.

« Air Canada est un chef de file dans l'adoption et la mise en œuvre de mesures de sécurité fondées sur des données scientifiques et visant à simplifier les voyages de ses clients, a déclaré Mark Nasr, premier vice-président - Produits, Marketing et Commerce électronique d'Air Canada. En collaboration avec Switch Health, nous sommes heureux de proposer à nos clients la gamme la plus complète d'options de dépistage, destinées à faciliter les déplacements à l'étranger et à rendre ceux-ci plus prévisibles. Les solutions de Switch Health s'intègrent aussi en toute continuité à l'outil numérique d'Air Canada, qui permet aux clients de présenter de manière sûre leur résultat au test de dépistage de la COVID-19 et leur dossier de vaccination, simplifiant ainsi encore plus l'expérience de voyage. »

« À Switch Health, nous sommes fiers d'assurer la sécurité des Canadiens et de les aider à prendre les décisions qui leur conviennent au sujet de leur santé grâce à des diagnostics décentralisés à la fine pointe de la technologie et à des solutions numériques axées sur le patient, a indiqué Dilian Stoyanov, chef de la direction de Switch Health. En offrant ces tests de dépistage de la COVID-19 aux Canadiens, nous les aidons à reprendre leurs activités préférées - comme les voyages internationaux avec Air Canada - de manière sécuritaire, fiable et pratique. »

Tests de dépistage pour les voyages

Le gouvernement du Canada exige actuellement que les clients arrivant au pays par avion présentent un résultat négatif à un test moléculaire réalisé dans les 72 heures précédant leur vol. La nouvelle trousse portative d'autotest (officiellement appelée trousse de test par RT-LAMP) de Switch Health peut être emportée en voyage et utilisée pour satisfaire à cette exigence sans avoir à se rendre dans un centre de dépistage à l'étranger. Air Canada est le partenaire de lancement de Switch Health pour ces nouveaux tests, qui seront initialement offerts en quantités limitées aux membres Aéroplan.

Le test par RT-LAMP figure au nombre des solutions pratiques qu'offre Air Canada pour valoriser l'expérience des clients et atténuer les désagréments liés aux tests de dépistage actuellement exigés avant le départ. Parmi les autres options de dépistage de la COVID-19, on compte des cliniques de dépistage, une trousse d'autotest par RT-PCR et une trousse portative d'autotest antigénique contenant deux tests, acceptée par de nombreux pays, notamment les États-Unis.

Ces solutions sont conçues pour faciliter l'expérience de voyage jusqu'à ce que les exigences de test obligatoire avant le départ évoluent pour les voyageurs complètement vaccinés. Le groupe consultatif d'experts sur les tests et le dépistage de la COVID-19 du gouvernement recommande la suppression du test avant le départ pour les voyageurs entièrement vaccinés, reconnaissant que le dépistage à la fois au départ et à l'arrivée constitue une mesure excessive.

Prix préférentiel pour les membres Aéroplan

Les membres Aéroplan ont un accès exclusif à un prix préférentiel pour tout produit de dépistage de Switch Health. Le prix préférentiel Aéroplan pour la trousse portative de test antigénique commence à 79 $ plus les taxes applicables (une trousse comprend deux tests); pour la trousse portative d'autotest par RT-LAMP, il commence à 149 $, plus les taxes applicables. Les membres accumulent également 1 000 points Aéroplan à l'achat de tests par RT-PCR et 500 points Aéroplan pour les trousses d'autotests par RT-LAMP et d'autotests antigéniques. Ils peuvent aussi échanger leurs points Aéroplan à la eBoutique Aéroplan pour se procurer les trousses. Pas encore membre Aéroplan? Tout le monde peut s'inscrire gratuitement.

Les clients obtiendront plus de précisions à aircanada.com/switchhealth ou pourront commander une trousse de dépistage à switchhealth.ca/aeroplan ou échanger des points à aircanada.com/eboutique.

Voyage à l'étranger en vue? Visitez le portail Prêts à voyager d'Air Canada pour trouver de façon simple et rapide des renseignements tels que les documents de voyage nécessaires, les exigences de dépistage de la COVID-19 et les restrictions de voyage pour toute destination dans le monde.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. En 2019, le transporteur national du Canada comptait parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes du monde. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax. Air Canada a par ailleurs été proclamée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la deuxième année de suite en 2020. En janvier 2021, elle s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias, suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn, et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

À propos de Switch Health

Switch Health Holdings Inc. (Switch Health) est un chef de file de l'industrie qui transforme la façon dont les soins de santé sont assurés au Canada grâce à des diagnostics décentralisés de nouvelle génération à la fine pointe de la technologie, et à des solutions numériques axées sur le patient. Switch Health a développé une solution de test complète, innovante et accessible pour aider le Canada à lutter contre la COVID-19, avec ses trousses de prélèvement à domicile et mobile pour que les Canadiens disposent de tests COVID-19 sûrs, rapides et fiables. Les services de Switch Health sont pilotés par son propre portail patient sécurisé, ASMO. Switch Health offre ses services en plus de 200 langues et s'impose comme une référence pour les tests pouvant être faits dans le confort du domicile ou du lieu de travail des utilisateurs, avec les conseils de professionnels de télésanté de confiance, et l'obtention des résultats à la suite d'analyses faites dans certains des meilleurs laboratoires du Canada.

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements: Renseignements : [email protected]; [email protected]; Internet : aircanada.com/medias

Liens connexes

www.aircanada.com