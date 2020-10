Des appareils utilisés par les équipes sportives professionnelles et les personnalités de marque sont redéployés sur des liaisons parmi les plus populaires

À l'attention des rédacteurs photo : Pour des images, consultez le www.aircanada.com/ca/fr/aco/home/about/media/photos-logos/jetz.html.

MONTRÉAL, le 21 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Air Canada redéploie sa flotte d'avions de nolisement tout Classe affaires JetzMC et les met à la disposition de la clientèle pour des vols commerciaux sur certaines de ses lignes hivernales parmi les plus populaires. Chacun des quatre A319 d'Airbus de la flotte Jetz compte seulement 58 sièges, tous de Classe affaires - Amérique du Nord, soit moins de la moitié du nombre habituel de sièges dans ce type d'appareil, pour un niveau supérieur de confort et de services.

« Air Canada est ravie d'offrir à ses clients une occasion unique de voyager comme le font les athlètes professionnels ou les personnalités de marque, et de faire l'expérience du service haut de gamme Jetz », a déclaré Mark Galardo, vice-président - Planification du réseau et Alliances, d'Air Canada. « Les clients qui réservent des places pour un vol Jetz profitent de prestations telles que configuration de sièges tout Classe affaires, services de repas rehaussés et temps d'embarquement et de débarquement écourté. Ces caractéristiques, combinées aux autres attraits du service Jetz, font vivre une expérience semblable à celle d'un jet privé. »

Les avions Jetz transportent normalement des équipes sportives professionnelles, des groupes musicaux populaires en tournée et des clients commerciaux faisant une location à la demande. Les restrictions actuelles attribuables à la pandémie frappant les événements sportifs et d'autres grands rassemblements libèrent ces appareils pour usage commercial.

En optant pour des vols Jetz, les clients voyageront dans un appareil à cabine unique de 58 sièges de Classe affaires - Amérique du Nord offrant un espace de 107 à 124 cm (de 42 à 49 po) entre les rangées, et, notamment, quatre sièges face à face avec table au milieu que familles et amis peuvent réserver; en outre, des iPad sont mis à la disposition des clients pour le divertissement. Ces derniers profitent de l'enregistrement et du contrôle de sûreté prioritaires et de l'accès aux salons Feuille d'érable et aux salons Star Alliance (le cas échéant). Qui plus est, ces vols disposent de salles d'embarquement de premier choix, de sorte que l'embarquement peut commencer seulement 35 minutes avant le départ. Les clients savourent un repas préemballé haut de gamme créé par le célèbre chef montréalais Antonio Park et le service de consommations et de boissons leur est offert gratuitement. Les vols sont assurés conformément aux protocoles de biosécurité d'Air Canada, fondés sur le programme Air Canada SoinPropre+.

Les clients peuvent réserver des places pour les vols Jetz à compter du 21 octobre 2020 pour voyager pendant la période des Fêtes, entre le 12 décembre 2020 et le 6 janvier 2021. Air Canada prévoit également proposer des vols pour la semaine de relâche en mars. Pour le détail de l'horaire, notamment les jours d'exploitation, les clients doivent consulter aircanada.com/acjetz.

Les avions Jetz assurent sans escale les liaisons suivantes :

Toronto avec : Fort Lauderdale , West Palm Beach , Fort Myers , la Barbade, Cancún, Kelowna et Vancouver .

avec : , , , la Barbade, Cancún, et . Vancouver avec : Phoenix , Palm Springs et Puerto Vallarta .

avec : , et . Montréal avec : Fort Lauderdale et la Barbade.

À l'intention des clients désireux de réserver un voyage de loisirs, Vacances Air Canada met actuellement la dernière main à ses Évasions de Rêve qui comprennent les vols Jetz, le séjour dans des hôtels et des complexes de luxe, les transferts privés, des rabais exclusifs offerts par le complexe, le surclassement à une chambre de catégorie supérieure et des services offerts à titre gracieux. Les renseignements détaillés sur les Évasions de Rêve seront bientôt sur vacancesaircanada.com.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes du monde et il a accueilli plus de 51 millions de clients en 2019. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/medias, suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn, et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

Internet : aircanada.com/medias

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements: [email protected]

Liens connexes

www.aircanada.com