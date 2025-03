Le célèbre maître de la cuisine kaiseki apporte désormais son art culinaire à la classe Signature Air Canada sur toutes les liaisons avec le Japon

MONTRÉAL, le 6 mars 2025 /CNW/ - Air Canada vient d'accueillir le chef Masaki Hashimoto, étoilé au guide Michelin, au sein de son groupe d'experts culinaires. Établi à Toronto, le chef Hashimoto est le propriétaire du Kaiseki Yu-zen Hashimoto, l'un des rares restaurants du Canada à faire découvrir l'art traditionnel de la cuisine kaiseki. Depuis son arrivée au Canada il y a plus de 40 ans, il consacre sa carrière à la maîtrise et au partage de cette tradition culinaire, qui repose sur des repas composés de plusieurs services. Ses créations exclusives sont offertes en classe Signature Air Canada depuis le 1er mars à bord de tous les vols reliant le Canada et le Japon.

Sur ces liaisons, les plats du chef Hashimoto mettront en valeur une sélection minutieuse d'ingrédients traditionnels dans le cadre de menus en rotation. Les passagers pourront découvrir six plats par an : un zensai (entrée), par exemple des racines de lotus sautées, un komono (accompagnement), comme un tofu au sésame rehaussé d'une sauce au wasabi, et un oshokuji (plat principal), avec bœuf sukiyaki et tofu mijoté, oignons verts, chou nappa et gingembre rouge, servis avec du riz calrose et une soupe miso. Un brunch est ensuite servi en plat individuel avant l'atterrissage. Par ailleurs, à compter du printemps, Air Canada rehaussera encore plus l'expérience des clients en leur présentant leur repas dans de la vaisselle et un plateau traditionnels, sélectionnés avec le plus grand soin par le chef Hashimoto en partenariat avec la marque de porcelaine Noritake et mettant à l'honneur des œuvres d'art japonaises.

« Nous sommes fiers de présenter l'art culinaire d'exception du chef Hashimoto dans le cadre de notre expérience en classe Signature, a déclaré Scott O'Leary, vice-président - Fidélité et Produits d'Air Canada. Son parcours et son dévouement à l'égard de la cuisine kaiseki ont enrichi le paysage culinaire du Canada, et c'est un honneur de le célébrer à bord de nos avions. »

Les repas pourront être agrémentés d'un accord de saké de première qualité sélectionné par le fils du chef Hashimoto lui-même, Kei Hashimoto, un kikisake-shi certifié (sommelier de saké) accrédité par le Sake Service Institute (SSI) de Tokyo. Obtenu à partir de riz sakéicole Gohyakumankoku, le saké proposé, le Ninki-ichi L'or Ninki Junmai-daiginjo, est réputé pour son caractère sec et pur. Filtré selon la méthode yabuta, il atteint un niveau de pureté exceptionnel et offre un profil tout en équilibre de notes florales et fruitées pour un goût velouté et raffiné en bouche.

« J'ai toujours rêvé de faire vivre à des voyageurs une expérience de repas à la japonaise à bord. Ce partenariat avec Air Canada est un réel honneur pour moi, parce qu'il unit mes deux patries, le Japon et le Canada, a expliqué le chef Masaki Hashimoto.

« C'est une collaboration qui permet de faire un pont entre les riches paysages culturels de chaque pays, mais également de célébrer nos valeurs communes de soin, de respect et de connexion. »

Les créations du chef Hashimoto figurent à la carte de la classe Signature Air Canada à bord de tous les vols d'Air Canada entre le Canada et le Japon. Air Canada offre le plus grand nombre de vols entre ces deux pays, avec un maximum de six vols quotidiens cet été au départ de trois aéroports au Canada et à destination de trois aéroports au Japon :

Vancouver-Narita : service quotidien

Vancouver-Osaka : quatre vols hebdomadaires

Toronto-Narita : service quotidien

Toronto-Haneda : service quotidien

Toronto-Osaka : vols trihebdomadaires

Montréal-Narita : service quotidien

À propos du chef Masaki Hashimoto

Fort de plus de 35 ans d'expérience dans l'art de la cuisine japonaise, le chef Masaki Hashimoto a su se forger une réputation d'excellence en tant qu'artisan culinaire japonais parmi les plus raffinés du monde. Lorsqu'il s'est installé à Toronto avec sa femme, Sachiko, il a apporté avec lui les traditions ancestrales de la cuisine kaiseki, acquises pendant ses 15 ans de formation dans les maisons les plus réputées du Japon, d'Iwakuni à Ehime, ou encore chez Tsujitome, à Kyoto, et Kocho, à Tokyo.

Faisant partie des rares chefs de cuisine kaiseki à s'aventurer au-delà des frontières japonaises, Masuki Hashimoto a passé des dizaines d'années à faire découvrir au monde la beauté complexe et l'élégance des traditions culinaires japonaises. Son restaurant, Kaiseki Yu-zen Hashimoto (site en anglais seulement), s'est distingué pour une troisième année de suite avec une étoile au guide Michelin, témoignant de ses compétences inégalées et de son engagement sans faille dans la préservation de l'art du kaiseki.

En 2007, son parcours culinaire l'a mené de nouveau au Japon à l'occasion du prestigieux concours d'art culinaire japonais Japanese Culinary Arts. Représentant Kyoto dans la phase finale, il a remporté sa place parmi les cinq meilleurs chefs du pays et reçu le très convoité Prix de la technique : une reconnaissance qui souligne sa maîtrise des techniques de kaiseki traditionnelles, même après avoir passé plus de vingt ans à Toronto.

Engagement d'Air Canada à l'égard de l'excellence culinaire

Ce partenariat, qui s'appuie sur des améliorations à la pointe de l'industrie en matière de nourriture et de boissons, renforce l'engagement d'Air Canada dans le rehaussement de son expérience à bord. En 2024, la société aérienne a déployé son nouveau menu, le plus ambitieux à ce jour, composé de plus de 100 nouveaux plats en rotation inspirés des cuisines du monde entier, de sélections inédites de délicieuses collations, d'une offre gracieuse de bière et de vin, d'un menu du Bistro Air Canada remis au goût du jour en Amérique du Nord, et plus encore.

