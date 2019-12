Air Canada nommée transporteur aérien de l'année 2019 par Global Traveler

« Je suis très heureux qu'Air Canada ait été couronnée transporteur aérien de l'année 2019 par Global Traveler . Nos efforts fructueux pour transformer notre société aérienne en un transporteur mondial de grande classe sont reconnus dans le monde entier, et nous continuons d'investir dans de nouveaux appareils, dans les services à bord, dans les prestations à l'aéroport et dans un nouveau programme de fidélisation afin de renforcer notre position de chef de file. Cela dit, ce prix souligne surtout le travail sans relâche de nos employés et leur engagement à offrir chaque jour un excellent service clientèle, et je les en remercie », a déclaré Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada.

Le personnel de Global Traveler a soumis les candidatures à un groupe conseil dont les membres ont mené des recherches approfondies et choisi les gagnants selon divers critères. Le panel a évalué les données financières, les dossiers de sécurité, l'offre de produits, les menus à bord et l'image de marque globale des candidats avant de sélectionner Air Canada comme transporteur aérien de l'année.

En 2010, Air Canada a entrepris un programme de dépenses d'investissement de 12 milliards de dollars en vue de rehausser l'expérience de voyage. Ce programme comprend :

Un vaste réseau mondial reliant ses plaques tournantes canadiennes à près de 220 villes en Europe , au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Nord et du Sud. Air Canada est l'un des rares transporteurs au monde à desservir les six continents habités.

Un programme de renouvellement de la flotte de gros-porteurs comprenant l'acquisition des appareils 777 et 787 Dreamliner de Boeing à la fine pointe de la technologie, ainsi qu'un important réaménagement des cabines de la flotte d'A330 d'Airbus pour leur conférer le style de celle du 787.

Le renouvellement de la flotte de monocouloirs, qui se poursuit ce mois-ci avec la livraison de notre premier appareil A220-300 d'Airbus.

Un aménagement cabine de haut calibre dans tous les gros-porteurs, qui se distingue par des fauteuils entièrement inclinables avec accès direct au couloir en classe Signature Air Canada, et une cabine Économique Privilège offrant plus d'espace entre les sièges et des sièges plus larges.

Un service Signature Air Canada sur les liaisons internationales, aussi proposé à l'année pour certains vols transcontinentaux en Amérique du Nord, notamment entre Toronto et Vancouver , San Francisco et Los Angeles ; entre Montréal et Vancouver et entre Vancouver et New York ( Newark ). La classe Signature Air Canada procure une expérience de voyage haut de gamme du début à la fin et se démarque par des prestations et des services exclusifs.

Un service de chauffeur en partenariat avec BMW pour certaines clientèles prenant un vol de correspondance international à la plaque tournante mondiale de Toronto .

. De nouveaux concepts de salons Feuille d'érable pour les vols internationaux, intérieurs et transfrontaliers, comme la Suite Signature Air Canada pour les clients admissibles voyageant en classe Signature Air Canada à bord d'un vol international au départ de la plaque tournante Toronto -Pearson, salon où l'on propose un menu à la carte élaboré par le réputé chef canadien David Hawksworth et aussi, le Café Air Canada, une première en Amérique du Nord, où les clients admissibles prenant un vol intérieur au départ de Toronto -Pearson peuvent profiter de l'expérience d'un café haut de gamme avec des collations pour emporter.

Des prestations à bord améliorées, dont des créations culinaires des célèbres chefs canadiens David Hawksworth, Antonio Park et Vikram Vij, ainsi que des accords mets et vins de la sommelière de réputation mondiale Véronique Rivest; un programme Aéronautes remanié avec des prestations spéciales pour les jeunes voyageurs et les familles; une connectivité Wi-Fi dans toute la flotte de monocouloirs et installée progressivement dans la flotte de gros-porteurs en complément du système de divertissements à bord individuel d'Air Canada qui offre plus de 1 000 heures de contenu audiovisuel numérique gratuit.

Une formation continue en service clientèle pour les employés de première ligne du Service en vol, des Aéroports, des Services bagages et des Centres de services.

Des innovations technologiques pour faciliter les interactions avec les clients, dont un nouveau site Web compatible avec tous les types d'appareils numériques pour une expérience uniforme, des améliorations continues de la technologie mobile, et des investissements en hausse dans l'intelligence artificielle afin de perfectionner les fonctionnalités à la disposition du client et la gestion de l'information.

Ce prix s'ajoute à d'autres distinctions récentes, notamment le titre de meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord, pour une troisième année de suite (World Airline Awards 2019 de Skytrax), et ceux de meilleur transporteur familial (prix Wherever) et de transporteur aérien préféré des millénariaux (prix Trazees). De plus, Air Canada compte au Palmarès des 100 meilleurs employeurs du Canada (2020) pour une septième année d'affilée et s'est vu attribuer le prix de la diversité en matière de leadership à la remise des Airline Strategy Awards de 2019.

