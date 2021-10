MONTRÉAL, le 22 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Air Canada a été choisie par Achievers en tant que l'une des entreprises « Élite 8 » parmi les lauréates du prix décerné par Achievers aux 50 entreprises les plus engagées® de 2021 honorant les 50 meilleurs employeurs qui mettent l'engagement, l'harmonie et la reconnaissance au centre de l'expérience de leurs employés. La distinction toute récente a été attribuée à la société aérienne après sa désignation comme l'une des 50 entreprises les plus engagées pour la cinquième année d'affilée, en raison de son engagement à l'égard de la mobilisation du personnel.

« Nous sommes ravis qu'Achievers ait nommé Air Canada comme l'une des huit meilleures organisations cette année, principalement pour notre effort à rejoindre nos employés par la raison d'être et le leadership, a déclaré Arielle Meloul-Wechsler, vice-présidente générale et chef des Ressources humaines et des Affaires publiques d'Air Canada. Je suis particulièrement fière qu'au cours des 18 derniers mois de la pandémie de COVID-19 et des perturbations que celle-ci a provoquées au sein de notre industrie, un si grand nombre de nos employés se soient portés volontaires pour redonner à leur collectivité en travaillant à titre de travailleurs humanitaires dans les centres de soins de longue durée, ou en contribuant au recrutement de plus de 400 employés de soutien médical pour le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux. D'autres employés, en collaboration avec la Fondation Air Canada, ont participé à un effort national de récupération alimentaire en faisant la collecte de plus de 770 789 kg d'aliments frais entre les mois d'avril et de décembre, offrant plus de 1,3 million de repas à des Canadiens dans le besoin. Et je pourrais citer bien d'autres exemples. Notre culture et notre approche "unis pour réussir" soutiennent cette priorité et cette conviction dans notre entreprise que des employés résilients et engagés sont essentiels à la reprise en cours, et constituent aussi un avantage concurrentiel pour inciter les talents les plus prometteurs à se joindre à notre organisation. »

« Étant donné les démissions d'employés et la pénurie de main-d'œuvre qui sévit dans le marché du travail, il n'a jamais été aussi important pour les entreprises de s'engager à améliorer l'expérience des employés, a déclaré Jeff Cates, chef de la direction et président d'Achievers. Le nombre de candidatures que nous avons reçues dans le cadre du prix décerné par Achievers aux 50 entreprises les plus engagées prouve non seulement que les employeurs comprennent ce besoin, mais démontre également leur volonté de penser d'abord aux employés pendant une crise. Les entreprises Élite 8 ont incarné la définition d'une entreprise qui met ses employés au premier plan, et je souhaite les féliciter tant pour ce prix amplement mérité que pour leur dévouement auprès de leurs employés. »

Le prix « Élite 8 » attribué par Achievers constitue la plus récente marque de reconnaissance reçue en ce qui concerne les ressources humaines, la culture d'entreprise et la mobilisation du personnel. Air Canada a également été honorée à la cérémonie des World Airline Awards de Skytrax de 2021, remportant plusieurs distinctions, dont Meilleur personnel au sol et à bord en Amérique du Nord, Meilleur personnel au sol et à bord au Canada, Meilleur salon de classe affaires en Amérique du Nord et Transporteur par excellence face à la COVID-19. Mentionnons aussi :

Six prix des FXExpress Publications, dont celui du transporteur aérien préféré des millénariaux, décerné par les lecteurs de Trazee Travel , qui s'ajoutent à la distinction d'Air Canada d'être toujours le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles de Skytrax en Amérique du Nord. La société aérienne a aussi été reconnue parmi les Meilleurs employeurs de Montréal en 2021 par Mediacorp, pour ses programmes de ressources humaines hors pair et ses politiques avant-gardistes en milieu de travail comparativement à ceux d'autres entreprises du même secteur et de la même région.

, qui s'ajoutent à la distinction d'Air Canada d'être toujours le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles de Skytrax en Amérique du Nord. La société aérienne a aussi été reconnue parmi les Meilleurs employeurs de Montréal en 2021 par Mediacorp, pour ses programmes de ressources humaines hors pair et ses politiques avant-gardistes en milieu de travail comparativement à ceux d'autres entreprises du même secteur et de la même région. Air Canada fait partie des meilleurs employeurs pour la diversité au Canada en 2021, selon Mediacorp, pour ses partenariats visant à établir des milieux de travail inclusifs pour les employés de cinq groupes : les femmes, les minorités visibles, les personnes ayant un handicap, les Autochtones et les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et transidentitaires (LGBTQ2).

fait partie des meilleurs employeurs pour la diversité au en 2021, selon Mediacorp, pour ses partenariats visant à établir des milieux de travail inclusifs pour les employés de cinq groupes : les femmes, les minorités visibles, les personnes ayant un handicap, les Autochtones et les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et transidentitaires (LGBTQ2). Prix de réalisation pour l'équité en emploi dans la catégorie diversité et inclusion décerné par Emploi et Développement social Canada .

réalisation pour l'équité en emploi dans la catégorie diversité et inclusion décerné par Emploi et Développement social . Cote cinq étoiles attribuée par l'APEX, évaluant la performance d'après la rétroaction des passagers.

Prix platine Loyalty360, catégorie innovation en responsabilité sociale.

Pour de plus amples renseignements sur les employés et les ressources humaines d'Air Canada, consultez la section « Nos employés » du Rapport de développement durable 2020 à l'adresse https://www.aircanada.com/citoyensdumonde .

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus grande société aérienne du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. En 2019, le transporteur national du Canada comptait parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes dans le monde. Membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens, Air Canada est la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax. Air Canada a par ailleurs été proclamée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la deuxième année de suite en 2020. En janvier 2021, elle s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias , suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn , et joignez-vous à Air Canada sur Facebook .

Internet : aircanada.com/medias

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements: Renseignements : [email protected]

Liens connexes

www.aircanada.com