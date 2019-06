Air Canada nommée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour la troisième année de suite aux World Airline Awards 2019 de Skytrax

« Je suis très fier qu'Air Canada ait été couronnée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour la troisième année de suite et la huitième fois en 10 ans. Les World Airline Awards de Skytrax sont considérés mondialement comme des récompenses de grand prestige. L'attribution récurrente de ces palmes à Air Canada confirme sa réelle transformation en une société aérienne de premier plan à l'échelle mondiale qui met l'accent sur une offre de produits de qualité supérieure et l'excellence du service clientèle. Je félicite nos 33 000 employés lauréats qui, grâce aux immenses efforts qu'ils consacrent à transporter nos clients en sécurité et en tout confort, nous ont valu la distinction de meilleur personnel au Canada et nous permettent de rivaliser efficacement avec certaines des plus grandes sociétés aériennes du monde, a déclaré Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada.

« Nous remercions également nos clients pour leur fidélité et pour avoir reconnu nos efforts. Le fait qu'Air Canada ait été à maintes reprises nommée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord souligne notre engagement à continuer de bonifier tous les aspects de l'expérience de voyage. Notre clientèle profite d'innovations telles que les mises à niveau de nos systèmes de divertissements à bord, l'intégration du Wi-Fi à bord, l'ouverture ou la rénovation de salons, des processus aéroportuaires fluides, le renouvellement de notre flotte de monocouloirs, un nouveau système de réservations à gestion grandement simplifiée et le lancement l'an prochain d'un programme de fidélisation grâce auquel nous visons le sommet de l'industrie. »

Le réseau Star Alliance, dont Air Canada est membre cofondateur, est également sacré meilleure alliance de sociétés aériennes du monde.

« L'exploit remarquable d'Air Canada qui consiste à remporter le titre de meilleur transport aérien en Amérique du Nord pour la huitième fois est un hommage plus que mérité à tout le personnel d'Air Canada et un témoignage renouvelé de l'estime de sa clientèle, a déclaré Edward Plaisted, chef de la direction de Skytrax. Nous sommes aussi très heureux que la Suite Signature Air Canada à l'aéroport Toronto-Pearson se distingue en tant que meilleure expérience de restauration de classe affaires dans le monde. »

En 2010, Air Canada a entrepris un programme de dépenses en immobilisations de 12 milliards de dollars en vue d'améliorer l'expérience de voyage; ce programme comprend :

Un réseau mondial élargi reliant ses plaques tournantes canadiennes à plus de 220 villes en Europe , au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est l'une des rares sociétés aériennes à desservir les six continents habités.

Un programme de renouvellement de la flotte de gros-porteurs par la mise en ligne du 777 et de l'ultramoderne 787 Dreamliner de Boeing, ainsi que la reconfiguration d'envergure de l'A330 d'Airbus pour qu'il corresponde à la norme cabine du 787.

Le renouvellement de la flotte d'appareils monocouloirs avec l'intégration du 737 MAX de Boeing et celle du biréacteur A220-300 d'Airbus en 2019.

Un aménagement cabine des gros-porteurs, le meilleur de sa catégorie, qui propose des fauteuils-lits entièrement inclinables avec accès direct au couloir en classe Signature Air Canada et une cabine Économique Privilège distincte offrant un plus grand pas entre les sièges et des sièges plus larges.

Le service Signature Air Canada sur les dessertes internationales et certaines grandes liaisons d'Amérique du Nord, entre Toronto et Vancouver , San Francisco, Los Angeles ainsi que, l'hiver prochain, Honolulu ; entre Montréal et Vancouver ; et entre New York ( Newark ) et Vancouver . Ce service vise une expérience de voyage haut de gamme du début à la fin, depuis les processus fluides aux aéroports, jusqu'aux commodités et aux services exclusifs à bord.

Le service de chauffeur en partenariat avec BMW pour les vols internationaux à la plaque tournante mondiale de Toronto .

. De nouveaux salons Feuille d'érable pour les vols internationaux, intérieurs et transfrontaliers, notamment la Suite Signature Air Canada à la plaque tournante mondiale Toronto -Pearson pour les clients admissibles d'Air Canada voyageant en classe Signature Air Canada d'un vol international. La Suite propose un service de repas à la carte mettant en vedette un menu créé par le réputé chef canadien David Hawksworth.

Des initiatives de formation continue en service clientèle pour les employés de première ligne du Service en vol, des Aéroports, des Services bagages et des Centres de services.

Des innovations technologiques pour faciliter nos interactions avec les clients, dont un nouveau site Web compatible avec tous les types de dispositifs pour une expérience uniforme, des améliorations continues de la technologie mobile, et des investissements accrus dans l'intelligence artificielle afin de perfectionner davantage les capacités et la gestion de l'information axées sur le client.

Des prestations à bord rehaussées, telles que les plats distinctifs élaborés par le chef David Hawksworth accompagnés de vins sélectionnés par la sommelière de réputation mondiale Véronique Rivest, ainsi qu'une connectivité Internet présente dans toute la flotte du réseau nord-américain et installée progressivement dans la flotte internationale en complément du système de divertissements à bord qui offre des centaines d'heures de contenu audiovisuel gratuit.

À propos des World Airline Awards de Skytrax

Créés selon des règles strictes d'indépendance et d'impartialité en 1999, les World Airline Awards sont l'aboutissement d'une étude sur la satisfaction de la clientèle d'ampleur véritablement mondiale. Ce sont les voyageurs de toute la planète qui décident des lauréats en se prononçant dans le plus vaste sondage de satisfaction des passagers. Partout dans le monde, les médias considèrent ces prix comme les « oscars du transport aérien ». Skytrax prend à sa charge tous les frais relatifs au sondage et à la cérémonie de remise des prix. Les sociétés aériennes ne versent pas de droits d'entrée ou d'inscription. Il n'y a aucuns frais perçus pour l'utilisation des symboles et des résultats des prix. Des clients représentant plus d'une centaine de nationalités participent au sondage et 21,65 millions d'envois admissibles ont été comptabilisés pour établir les résultats. Les envois sont vérifiés quant à l'adresse IP et à l'information sur l'utilisateur afin d'écarter les doublons ainsi que les participations présumément frauduleuses ou inadmissibles. Plus de 300 sociétés aériennes sont répertoriées. Le sondage en ligne avait lieu de septembre 2018 à mai 2019. Les invitations étaient envoyées aux répondants de l'année précédente figurant dans la base de données de Skytrax. Les sondés peuvent s'exprimer en anglais, en français, en espagnol, en russe, en japonais ou en chinois. Par rapport à l'année précédente, on constate une hausse substantielle des participations en chinois et en espagnol.

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant près de 220 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes du monde et il a accueilli près de 51 millions de clients en 2018. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs à destination de 62 aéroports au Canada, 54 aux États-Unis et 100 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 317 aéroports dans 193 pays. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/fr/media, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

