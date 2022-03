Les clients peuvent aussi choisir de faire d'autres dons à la Fondation Air Canada, lesquels seront répartis entre des organismes caritatifs enregistrés qui s'emploient à soutenir le peuple ukrainien.

« Nos employés et nous sommes entièrement solidaires du peuple ukrainien en détresse, a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada. Nous donnerons jusqu'à 250 000 $ en secours à l'Ukraine, qui s'ajoutent aux dons versés la semaine dernière par nos employés et la Fondation Air Canada. Devant l'ampleur de cette inconcevable crise mondiale, nous devons conjuguer nos efforts pour collectivement, à l'échelle du globe, apporter une aide humanitaire supplémentaire. C'est pourquoi nous avons permis aux membres Aéroplan de donner des points pour soutenir les opérations de secours en Ukraine. Nous restons également en contact étroit avec divers intervenants afin de déterminer comment Air Canada et ses employés peuvent appuyer davantage les Ukrainiens, dont ceux qui viendront au Canada ».

En plus des initiatives décrites ci-dessus, le soutien d'Air Canada aux opérations de secours comprend à ce jour :

un don de 170 000 $ des employés d'Air Canada et de la Fondation Air Canada pour soutenir les opérations de secours en Ukraine ;

; un vol tout-cargo humanitaire assuré par Air Canada le 9 mars au nom d'Airlink et d'autres partenaires humanitaires pour transporter des lits d'hôpital et des fournitures humanitaires et médicales à Varsovie, en Pologne, et des médicaments destinés à la ville de Lviv, en Ukraine ;

; le transport continu de fournitures médicales vers l' Europe , avec l' Ukraine comme destination finale;

, avec l' comme destination finale; le transport d'équipes d'intervention rapide pour accroître les opérations en Europe visant à aider les familles ukrainiennes arrivantes.

Air Canada et Air Canada Cargo ne peuvent accepter les demandes de transport de cargaison à titre gratuit ou à tarif réduit, dont les demandes d'exemption des frais d'excédent de bagages, seulement si celles-ci proviennent d'organismes caritatifs enregistrés. Ces demandes doivent être faites en suivant le processus de demande en ligne d'Air Canada. Les personnes qui souhaitent faire don de fournitures de secours ou autres sont invitées à travailler directement avec un organisme enregistré.

