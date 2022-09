Le L-10A Electra de Lockheed emménage dans son domicile permanent pour le plaisir du public

MONTRÉAL, le 7 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Air Canada marque son 85e anniversaire en faisant don aujourd'hui de son légendaire L-10A Electra de Lockheed au Musée royal de l'aviation de l'Ouest canadien de Winnipeg. Cet exemplaire des premiers avions qu'a exploités le transporteur a réalisé son dernier parcours en roulant du hangar d'Air Canada à l'Aéroport international de Winnipeg jusqu'au musée pour la cérémonie officielle de remise. Cette pièce emblématique de l'histoire de l'aviation sera exposée en permanence pour le plaisir du public.

Air Canada marque son 85e anniversaire en faisant don aujourd’hui de son légendaire L-10A Electra de Lockheed au Musée royal de l’aviation de l’Ouest canadien de Winnipeg. (Groupe CNW/Air Canada)

Immatriculé CF-TCC, ce L-10A Electra est l'un des trois que les Lignes aériennes Trans-Canada (Trans-Canada Air Lines, ou TCA), société prédécesseure d'Air Canada, avaient achetés de l'avionneur Lockheed en 1937. Jusqu'à récemment, c'était l'un des deux seuls L-10A Electra au monde toujours en service.

Le L-10A, qui tire son nom d'Electra (Électre), une brillante étoile appartenant à l'amas des Pléiades, faisait la fierté de la Lockheed Aircraft Corporation. Dans les années 1930, ce monoplan bimoteur entièrement métallique symbolisait le nouveau visage de l'aviation commerciale.

« Il n'y a pas meilleure façon de saluer l'un de nos premiers avions et d'en préserver le souvenir que d'exposer le CF-TCC en permanence à Winnipeg, dont l'emplacement central au pays en a fait l'un des premiers ports d'attache de TCA au début de ses activités en 1937, a déclaré Murray Strom, commandant de bord et premier vice-président - Opérations aériennes, d'Air Canada. La longue et riche histoire d'Air Canada et de son réseau qui relie les Canadiens d'un océan à l'autre se poursuit encore aujourd'hui, et tout a pris naissance avec le L-10A Electra de Lockheed, il y a 85 ans. Nous célébrons notre 85e anniversaire en faisant en sorte que cette importante pièce de l'histoire de l'aviation canadienne demeure accessible aux Canadiens et aux passionnés d'aviation durant de nombreuses années. »

« Nous sommes très heureux que le CF-TCC se soit posé au Musée royal de l'aviation et fasse désormais partie de notre collection permanente, a indiqué Terry Slobodian, président et chef de la direction du musée. Cet avion a des liens avec Winnipeg, et avec notre musée en particulier, qui remontent à 1937. Notre musée était auparavant situé dans le hangar original des Lignes aériennes Trans-Canada, ici à Winnipeg. Le L-10A Electra de Lockheed est parfaitement représentatif des débuts du transport aérien commercial au Canada. Nous sommes reconnaissants à Air Canada de soutenir notre musée depuis tant d'années et de nous avoir confié ce témoin spectaculaire de l'histoire de l'aviation. »

L'histoire du CF-TCC

Le CF-TCC fait partie d'un trio d'avions L-10A qu'a achetés TCA. C'est avec un L-10A que, le 1er septembre 1937, TCA a effectué son vol inaugural Vancouver−Seattle (YVR-SEA) de 50 minutes transportant deux passagers et du courrier.

TCA avait fait l'acquisition de la liaison YVR-SEA et de deux L-10A auprès de Canadian Airways. Le même mois, elle a acheté trois autres L-10A flambant neufs de l'avionneur Lockheed pour 73 000 $ chacun. Ces avions ont été surnommés les « trois sœurs » et ont porté les immatriculations CF-TCA, CF‐TCB et CF‐TCC. Le premier, le CF‐TCA, est maintenant exposé au Musée de l'aviation et de l'espace du Canada, à Ottawa. Le CF‐TCC, dont le dernier vol remonte à 2018, restait l'un des deux L‑10A Electra au monde toujours en service.

TCA a exploité le CF‐TCC de 1937 à 1939, puis l'a vendu au ministère des Transports du Canada. Au cours des 40 années suivantes, l'avion a été vendu à plusieurs reprises à divers particuliers et entreprises privées.

En 1962, la Société a loué le CF-TCC et six des pilotes initiaux de TCA ont réalisé un vol commémoratif transcontinental pour souligner le 25e anniversaire du transporteur.

En 1975, un employé retraité d'Air Canada a reconnu les anciennes marques d'immatriculation décolorées sur le bimoteur lors d'un spectacle aérien au Texas. Air Canada a gardé l'avion dans sa mire jusqu'en 1983, année où elle l'a racheté. Par la suite, elle l'a restauré et fait voler aux célébrations de son 50e anniversaire en 1986. À la fin de sa tournée pancanadienne de 50 escales, le CF‐TCC a pris la vedette au pavillon d'Air Canada durant Expo 86 à Vancouver.

Depuis 1986, l'avion est maintenu en état de vol grâce au soutien de la vaste communauté de l'aviation et de ses bénévoles -- notamment des Opérations aériennes et de Maintenance Air Canada -- qui, au fil des ans, ont consacré des milliers d'heures de leur temps et ont contribué de multiples façons à préserver le CF-TCC afin que les prochaines générations puissent en profiter. Lorsqu'il ne volait pas, l'avion était conservé au Musée de l'aviation de l'Ouest canadien ou entreposé dans le hangar d'Air Canada à Winnipeg.

Le 21 septembre 2007, pour le 70e anniversaire d'Air Canada, le CF-TCC a recréé le premier vol de TCA reliant Vancouver et Seattle.

En 2012, pour les célébrations du 75e anniversaire d'Air Canada, le CF-TCC a participé à plusieurs spectacles aériens et activités publiques mettant en valeur le patrimoine d'Air Canada et l'histoire de l'aviation commerciale au Canada.

En 2017, afin de marquer le 80e anniversaire d'Air Canada, le CF-TCC a repris les airs pour une tournée pancanadienne qui a débuté par une apparition publique au Musée royal de l'aviation à Winnipeg et s'est poursuivie par des escales à Vancouver, Calgary, Edmonton, Saskatoon, Regina, Winnipeg, Thunder Bay, Sudbury, Toronto, Ottawa, Halifax et Québec.

En 2022, à l'occasion de son 85e anniversaire, Air Canada a confié aux bénévoles et champions de longue date du CF-TCC, Robert Giguère et Gerry Norberg, commandants de bord à la retraite, George Huntington, technicien d'entretien d'aéronef retraité et Mike Clarkson, technicien d'entretien d'aéronef d'Air Canada, l'ultime parcours du bimoteur : le roulage du hangar de la Société jusqu'au Musée royal de l'aviation de l'Ouest canadien à Winnipeg.

En chiffres :

Le L-10A produit par Lockheed en 1937 Équipage : 2 pilotes et une agente de bord,

appelée « hôtesse de l'air » à l'époque. Capacité : 10 passagers Longueur : 11,8 m (38 pi 7 po) Envergure : 16,8 m (55 pi) Hauteur : 3,1 m (10 pi 1 po) Masse à vide : 2 927 kg (6 454 lb) Masse maximale : 4 763 kg (10 500 lb) Groupe moteur : 2 × R-985 Wasp Junior SB

de Pratt & Whitney, de 450 HP chacun Vitesse de croisière : 140 nœuds, 306 km/h

(190 mi/h) Distance franchissable : 1 147 km (713 mi) Altitude de croisière normale : 1 828 - 3

048 m (6 000 - 10 000 pi)

Le 777-300ER de Boeing (le plus gros avion d'Air Canada) Équipage : 2 ou 4 pilotes, jusqu'à 12 agents

de bord Capacité : Jusqu'à 450 passagers Longueur : 74 m (242 pi 9 po) Envergure : 65 m (213 pi 3 po) Hauteur : 19 m (62 pi 4 po) Masse à vide : 160 390 kg (353 600 lb) Masse maximale : 351 534 kg (775 000 lb) Groupe moteur : 2 réacteurs GE90-115B Vitesse de croisière : 484 nœuds,

896 km/h (557 mi/h) Distance franchissable : 14 594 km

(9 068 mi) Altitude de croisière normale : 10 668 m

(35 000 pi)

