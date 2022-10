Nouvelles liaisons Montréal-Toulouse, Montréal-Copenhague et Toronto - Bruxelles

Reprise des liaisons Vancouver - Osaka et Toronto-Tokyo Haneda

Rétablissement d'autres liaisons avec l' Europe , l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie et le Pacifique Sud

MONTRÉAL, le 13 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui l'expansion stratégique de son réseau international pour l'été 2023, grâce à l'ajout de nouveaux services pour l'Europe à destination de Bruxelles, de Toulouse et de Copenhague. La Société reprend aussi des liaisons internationales clés avec Tokyo Haneda et Osaka, et rétablit la fréquence de son service sur les principales lignes transatlantiques, transpacifiques et sud-américaines. Les billets sont maintenant en vente à aircanada.com , dans l'application Air Canada, et par l'intermédiaire des Centres de services d'Air Canada et des agences de voyages.

Air Canada lancera de nouveaux services pour l’Europe, reprendra des liaisons internationales clés et rétablira des fréquences dès l’été 2023 (Groupe CNW/Air Canada)

« Nous poursuivons notre approche disciplinée qui consiste à étendre notre réseau mondial en réponse à la demande prévue, a déclaré Mark Galardo, premier vice-président - Planification du réseau et Gestion du chiffre d'affaires, d'Air Canada. Nous nous réjouissons particulièrement d'ajouter trois nouveaux services stratégiques pour l'Europe, de rétablir des liaisons importantes avec le Japon et d'accroître la fréquence de dessertes internationales clés pour l'été 2023.

« La liaison Toronto-Bruxelles va s'ajouter à notre service actuel au départ de Montréal, tout en étendant l'accès d'Air Canada à l'Europe et au-delà grâce à Brussels Airlines, notre partenaire commercial Star Alliance, qui propose des correspondances pratiques pour l'Europe et l'Afrique. Parallèlement, notre liaison Montréal-Toulouse, qui relie deux centres aéronautiques mondiaux, est le seul service offert toute l'année entre l'Amérique du Nord et le sud-ouest de la France. Nous renforçons aussi notre présence en Scandinavie avec l'ajout d'une liaison estivale entre Montréal et Copenhague, une plaque tournante Star Alliance qui propose des correspondances pour l'ensemble de l'Europe du Nord, tout en permettant à nos clients des deux côtés de l'Atlantique de visiter et d'explorer facilement d'autres pays.

« L'ajout de vols pour nos principales destinations en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, dans le Pacifique Sud et en Asie, dont Londres Heathrow, Francfort et Tokyo Haneda, va soutenir les secteurs locaux du tourisme et de l'hôtellerie, maintenant que des clients des six continents rétablissent les contacts et se remettent à visiter et à explorer, a indiqué M. Galardo. Les clients peuvent commencer à faire des projets et à réserver en toute confiance. Nous avons hâte de vous accueillir à bord! ».

En prévision de l'exploitation de l'année prochaine, la Société continue de collaborer avec les gouvernements et d'autres partenaires pour faire en sorte que l'industrie du transport aérien continue à se remettre des effets de la pandémie.

Services internationaux

Les services internationaux d'Air Canada sont assurés par des gros-porteurs qui offrent un choix de trois cabines : la classe Signature Air Canada, qui propose des fauteuils-lits et des loges individuelles; la cabine Économique Privilège, qui propose des fauteuils spacieux offrant plus d'espace et des services haut de gamme; et la classe économique, qui sert des repas inspirés et conçus par des chefs, avec suggestions de vins et de boissons. Toutes les cabines voient leurs sièges équipés d'un écran qui donne accès à des heures de divertissement gratuit à bord; on peut en outre se procurer une connexion WI-FI payante.

Air Canada met à la disposition de ses clients admissibles 23 salons Feuille d'érable en Amérique du Nord et dans le monde. De plus, les suites Signature Air Canada à l'aérogare 1 de l'aéroport Toronto Pearson et à l'étage du salon Feuille d'érable international à l'aéroport de Vancouver établissent une nouvelle norme pour les voyages haut de gamme. Elles permettent à certains clients du service Signature Air Canada en attente de vols internationaux de goûter à une expérience gastronomique cinq étoiles dans une enclave raffinée et privée où l'on propose ce que le Canada a de mieux à offrir en matière de gastronomie, de design et de confort.

Le service à bord des vols internationaux d'Air Canada met en valeur les talents culinaires d'un groupe de chefs canadiens réputés, dont David Hawksworth et Vikram Vij, des toques primées de Vancouver, ainsi que les Montréalais Jérôme Ferrer et Antonio Park dont la réputation n'est plus à faire. Les grands crus sélectionnés par Véronique Rivest, sommelière canadienne d'exception, complètent cette expérience gastronomique.

Tous les clients qui voyagent avec Air Canada peuvent accumuler et échanger des points avec Aéroplan, le principal programme de fidélité au Canada. En outre, les clients admissibles peuvent profiter de l'enregistrement prioritaire, de l'accès aux salons Feuille d'érable, de l'embarquement hâtif et d'autres privilèges.

Points saillants de l'horaire

Toronto-Bruxelles

Vol Origine Départ Destination Arrivée Appareil Début Service Saison AC834 Toronto 18:20 Bruxelles 07:45 + 1 787 Dreamliner 1er juin Mar., mer., jeu., sam., dim. Toute l'année AC835 Bruxelles 10:15 Toronto 12:25 787 Dreamliner 2 juin Lun., mer., jeu., ven., dim. Toute l'année

Montréal-Toulouse

Vol Origine Départ Destination Arrivée Appareil Début Service Saison AC878 Montréal 19:30 Toulouse 08:45 + 1 A330-300 1er juin Lun., mer., jeu., sam., dim. Toute l'année AC879 Toulouse 13:15 Montréal 15:20 A330-300 2 juin Lun., mar., jeu., ven., dim. Toute l'année

Montréal-Copenhague

Vol Origine Départ Destination Arrivée Appareil Début Service Saison AC826 Montréal 17:55 Copenhague 06:45 + 1 787 Dreamliner 1er juin Mer., jeu., ven., sam. et dim. Été AC827 Copenhague 13:15 Montréal 15:00 787 Dreamliner 2 juin Lun., jeu., ven., sam., dim. Été

Toronto-Tokyo Haneda

Vol Origine Départ Destination Arrivée Appareil Début Service Saison AC1 Toronto 13:40 Tokyo Haneda 15:40 + 1 787 Dreamliner 1er mai Quotidien Toute l'année AC2 Tokyo Haneda 17:30 Toronto 16:35 787 Dreamliner 2 mai Quotidien Toute l'année

Vancouver-Osaka

Vol Origine Départ Destination Arrivée Appareil Début Service Saison AC23 Vancouver 13:10 Osaka 16:05 + 1 787 Dreamliner 2 juin Lun., mer., ven., dim. Été AC24 Osaka 17:40 Vancouver 11:05 787 Dreamliner 3 juin Lun., mar., jeu., sam. Été

Points saillants liés à l'augmentation de la fréquence des liaisons internationales d'Air Canada pendant la haute saison estivale 2023 par rapport à l'été 2022 :

Europe

Toronto-Londres Heathrow Fréquence qui passe de trois à quatre vols par jour Toronto-Édimbourg Fréquence qui passe de six vols par semaine à un service quotidien Toronto-Copenhague Fréquence qui passe de trois à cinq vols par semaine Toronto-Barcelone Fréquence qui passe de cinq vols par semaine à un service quotidien Toronto-Madrid Fréquence qui passe à six vols par semaine Montréal-Francfort Fréquence qui passe de deux vols par jour à 19 vols par semaine (en partenariat avec Lufthansa) Montréal-Genève Fréquence qui passe de six vols par semaine à un service quotidien Montréal-Nice Fréquence qui passe de trois à quatre vols par semaine

Moyen-Orient et Afrique

Toronto-Dubaï Fréquence qui passe de trois vols par semaine à un service quotidien Montréal-Tel-Aviv Fréquence qui passe de trois à quatre vols par semaine Montréal-Alger Fréquence qui passe de trois à quatre vols par semaine

Amérique du Sud

Montréal-São Paulo Fréquence qui passe de trois à cinq vols par semaine

Pacifique Sud

Vancouver-Brisbane Fréquence qui passe de quatre vols par semaine à un service quotidien

Asie

Vancouver-Hong Kong Fréquence qui passe de trois vols par semaine à un service quotidien Vancouver-Séoul Fréquence qui passe de cinq vols par semaine à un service quotidien Toronto-Tokyo Narita Fréquence qui passe de cinq vols par semaine à un service quotidien (lancé à l'été 2022) Montréal-Tokyo Narita Fréquence qui passe de deux vols par semaine à un service quotidien

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes passagers régulières d'Air Canada relient sans escale 50 aéroports au Canada, 47 aux États-Unis et 69 sur le reste du globe. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes -- marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo de sa flotte d'avions-cargos 767-300 de Boeing. Air Canada s'est fixé un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050.

