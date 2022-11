Partenariat avec Carbon Engineering pour faire progresser la décarbonisation de l'industrie du transport aérien

MONTRÉAL, le 17 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un prêt convertible de 6,75 M$ à Carbon Engineering (CE), une entreprise canadienne de solutions climatiques. Cet investissement soutient l'avancement, à grande échelle industrielle, de la technologie de CE, qui consiste à capter le dioxyde de carbone (CO 2 ) directement dans l'air (en anglais seulement).

Dans le cadre de son plan d'action climatique, Air Canada vise la carboneutralité d'ici 2050. Pour atteindre cet objectif, la Société a créé un fonds d'investissement de 50 M$ destiné à soutenir les nouvelles technologies. Les 6,75 M$ investis dans CE proviennent de ce fonds et font suite à une annonce préalable d'Air Canada au sujet d'un investissement de 5 M$ US dans Heart Aerospace, une entreprise suédoise qui travaille à la mise au point d'un avion hybride électrique.

« Nous nous intéressons toujours de près à la recherche de solutions innovantes, durables et viables pour réduire les émissions de GES liées à l'aviation, et le captage du carbone est une des solutions que nous avons proposées dans notre stratégie visant l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050, a expliqué Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada. L'an dernier, nous sommes devenus le premier transporteur aérien canadien à signer un protocole d'entente avec CE pour étudier le potentiel d'expansion du captage du carbone ainsi que d'autres initiatives pour notre industrie. Nous sommes fiers d'investir dans CE pour faire progresser de nouvelles technologies transformationnelles en vue d'éliminer le carbone au niveau commercial. »

Selon CE, son processus de captage direct dans l'air consiste à utiliser de grands ventilateurs pour aspirer l'air pour en extraire le CO 2 à l'aide d'une série de procédés, tout en rejetant les autres composants de l'air dans l'environnement. Le CO 2 atmosphérique ainsi capté peut servir à réduire les émissions de l'industrie du transport aérien en produisant un carburant d'aviation durable qui est immédiatement compatible avec les appareils actuels. Le CO 2 capté peut également être entreposé d'une manière sécuritaire et durable dans des réservoirs géologiques pour assurer l'élimination du dioxyde de carbone en vue de contrebalancer les émissions de GES.

Stratégie climatique d'Air Canada

Air Canada s'est engagée à atteindre la carboneutralité dans toutes les activités qu'elle mène à l'échelle mondiale d'ici 2050, en établissant des cibles absolues de réduction nette des GES à moyen terme d'ici 2030 de 20 % pour son exploitation aérienne et de 30 % pour ses opérations au sol par rapport à l'année de référence 2019.

La Société rend actuellement compte de ses émissions annuelles de GES, de ses cibles et de sa stratégie d'action pour le climat par l'intermédiaire de CDP . En 2022, elle a publié son premier rapport aligné sur le cadre du Groupe de travail sur l'information financière reliée aux changements climatiques (GIFCC), qu'on peut consulter ici.

Pour de plus amples renseignements sur les activités d'Air Canada relatives aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, consultez Citoyens du monde , le rapport de développement durable de la Société.

Pour de plus amples renseignements sur les programmes environnementaux et de développement durable d'Air Canada, visitez le site Laisser moins .

