Jérôme Ferrer se joint aux David Hawksworth , Antonio Park et Vikram Vij dans l'élaboration de repas proposés à bord

MONTRÉAL, le 20 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec le renommé chef Jérôme Ferrer, établi à Montréal, responsable de concevoir les repas offerts aux clients de la classe Économique Privilège et de la classe économique à bord de tous les vols partant du Canada pour l'Europe et l'Asie, ainsi que l'Australie et l'Amérique du Sud quand ces dessertes reprendront. Le chef Ferrer intègre le prestigieux groupe de chefs canadiens composé de David Hawksworth, d'Antonio Park et de Vikram Vij. Air Canada rétablit graduellement ses services à bord primés et les créations culinaires du quatuor commenceront à être proposées à bord dans le courant du mois.

« C'est un honneur pour nous de nous associer au talentueux chef de renommée internationale Jérôme Ferrer, a déclaré Andrew Yiu, vice-président - Produits, d'Air Canada. Reconnu pour son approche gastronomique durable, inventive et mondiale, mais en même temps canadienne, le chef Ferrer devient le quatrième membre du groupe d'éminents experts culinaires canadiens d'Air Canada. Nous avons hâte de présenter ses créations uniques et novatrices aux clients qui voyagent en classe Économique Privilège et en classe économique de nos vols internationaux au départ du Canada. Nous sommes le premier transporteur nord-américain à faire équipe avec un chef renommé dans l'élaboration des repas proposés gratuitement en classe économique, une affirmation de notre engagement constant à offrir un excellent service clientèle et à investir en permanence dans tous nos produits et services. »

« C'est assurément un moment marquant pour moi, a indiqué Jérôme Ferrer. En tant que chef international, je me sens réellement privilégié de devenir un ambassadeur gastronomique et de faire découvrir ma cuisine aux clients d'Air Canada, mais également de faire partie de leur voyage. Je suis impatient d'exercer mon savoir-faire et ma créativité pour vous transporter dans mon odyssée culinaire. Qui sait, nous aurons peut-être l'occasion de nous rencontrer quelque part dans le monde à bord d'un avion d'Air Canada. »

Vidéo: Le chef Jérôme Ferrer vous accueille en quelques mots.

En mars, l'une des mesures initiales d'Air Canada en réponse à la COVID-19 a été de suspendre la plupart des services à bord. Vers la fin de juillet, Air Canada rétablira les menus raffinés en classe Signature Air Canada, conçus par son équipe chevronnée de chefs canadiens. Pour la première fois, des repas conçus par le chef Park seront également offerts en Classe affaires - Amérique du Nord :

les plats à thématique canadienne du chef David Hawksworth seront proposés aux clients de la classe Signature Air Canada se rendant en Europe et en Israël, ainsi qu'en Australie, quand cette desserte reprendra;

seront proposés aux clients de la classe Signature Air Canada se rendant en et en Israël, ainsi qu'en Australie, quand cette desserte reprendra; les repas du chef Antonio Park seront offerts aux clients de la classe Signature Air Canada voyageant à destination de l'Asie, ainsi que de l'Amérique du Sud, quand cette desserte reprendra, et à ceux de la classe Signature Air Canada et de la Classe affaires en Amérique du Nord;

seront offerts aux clients de la classe Signature Air Canada voyageant à destination de l'Asie, ainsi que de l'Amérique du Sud, quand cette desserte reprendra, et à ceux de la classe Signature Air Canada et de la Classe affaires en Amérique du Nord; les repas du chef Jérôme Ferrer seront proposés en classe Économique Privilège et en classe économique des vols internationaux au départ du Canada ;

; les créations du chef Vikram Vij prendront la vedette auprès des clients des vols à destination de l'Inde dès que ces vols pourront être rétablis.

En classe économique des vols nord-américains de plus de deux heures, des options limitées de repas, qui doivent être commandés à l'avance, seront de nouveau proposées.

Tous les repas servis à bord des vols d'Air Canada seront présentés dans une boîte en carton créée sur mesure pour respecter les protocoles de service actuels visant à simplifier les interactions. Air Canada travaille en étroite collaboration avec les fournisseurs afin de privilégier l'emballage le plus respectueux de l'environnement, dans la mesure du possible. Les clients se verront aussi offrir une sélection élargie de boissons alcoolisées ou non alcoolisées selon la cabine et la liaison.

Les menus pour toutes les cabines et tous les vols pourront être consultés en détail sur aircanada.com vers la fin de juillet et au moyen de l'application mobile Air Canada au début d'août.

À propos du chef Jérôme Ferrer

Jérôme Ferrer a immigré au Canada en 2011. Chef exécutif accompli, il est membre de l'Académie Culinaire de France et détient le titre de Maître Cuisinier de France. Il est le maître d'œuvre culinaire du prestigieux restaurant Jérôme Ferrer par Europea, l'un des meilleurs restaurants emblématiques de Montréal et l'un des deux seuls de la ville à figurer parmi Les Grandes Tables du Monde.

La fine cuisine avant-gardiste et créative du chef Ferrer ainsi que sa touche distinctive et son esprit ludique attirent des gourmets célèbres du monde entier.

