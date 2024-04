Il s'agit des seuls vols sans escale entre le Canada et Singapour

Ces vols, offerts quatre fois par semaine toute l'année, facilitent les correspondances en Amérique du Nord (par Vancouver) pour l'Asie du Sud-Est, le sud de l'Inde et l'Australie occidentale (par Singapour)

La liaison de près de 13 000 km constitue le vol d'Air Canada couvrant la plus longue distance

MONTRÉAL, le 4 avril 2024 /CNW/ - Très attendu, le vol d'Air Canada marquant l'inauguration de la plus récente liaison internationale du transporteur et du seul vol sans escale entre le Canada et Singapour est parti la nuit dernière de Vancouver (YVR), plaque tournante du Pacifique, et est arrivé ce matin à Singapour. Avec ses 12 818 kilomètres (7 965 milles), le vol d'une durée pouvant aller jusqu'à seize heures et cinq minutes constitue la liaison de la Société couvrant la plus grande distance.

Air Canada inaugure une nouvelle liaison transpacifique de Vancouver à Singapour (Groupe CNW/Air Canada)

« Air Canada est ravie d'accueillir des clients à bord de son tout nouveau vol entre le Canada et Singapour au départ de sa plaque tournante du Pacifique à Vancouver, a déclaré Mark Galardo, vice-président général - Chiffre d'affaires et Planification du réseau d'Air Canada. Ces nouveaux vols pour Singapour s'inscrivent dans notre expansion stratégique à YVR. Avec des correspondances faciles et efficaces, ils viennent cimenter la position de cet aéroport en tant que ville-porte de prédilection pour voyager entre l'Amérique du Nord et l'Asie. Singapour est aussi une porte d'entrée importante pour d'autres destinations. Les clients disposent de nombreuses options de correspondance pour voyager en Asie du Sud-Est, dans le sud de l'Inde et en Australie occidentale à bord de vols exploités par Singapore Airlines, membre Star Alliance et transporteur partenaire de longue date de notre exploitation à code multiple. »

« Concrétiser un lien direct entre Singapour, à la fois porte d'entrée et plateforme financière incontournable de l'économie sud-asiatique, et la Colombie-Britannique, passerelle incontestable du Canada ouverte sur le Pacifique, laisse présager une infinité de perspectives, a indiqué l'honorable Jagrup Brar, ministre d'État chargé du Commerce de la Colombie-Britannique. Ce nouveau vol direct ouvre la porte sur des occasions inégalées en matière de voyages et de tourisme, de collaboration d'affaires et d'accès aux marchés mondiaux, occasions dont profiteront aussi bien les habitants de Singapour et de l'Asie du Sud-est que ceux de notre province. »

« Je suis heureuse qu'Air Canada ait choisi YVR pour accueillir le seul vol sans escale entre le Canada et Singapour, a annoncé Tamara Vrooman, présidente et chef de la direction - YVR. Cette nouvelle liaison générera 18 millions de dollars de retombées économiques et soutiendra l'emploi dans l'ensemble du secteur. Nous sommes heureux de ce nouveau service qui va stimuler le tourisme, favoriser l'accroissement des échanges commerciaux et, surtout, relier les familles et les amis dans toute la région du Pacifique. Le lancement du service pour Singapour témoigne de l'investissement continu d'Air Canada à Vancouver, ce qui profite à notre collectivité et à l'économie régionale. »

« Nous ne pourrions être plus heureux du lancement officiel de la nouvelle liaison directe d'Air Canada au départ de Vancouver, qui permet aux voyageurs canadiens et américains de se rendre plus facilement à Singapour, a affirmé Rachel Loh, première vice-présidente du conseil du tourisme de Singapour pour les Amériques. Nous sommes ravis de les accueillir à Singapour, où ils pourront découvrir de nouvelles attractions, comme le paradis des oiseaux, ou manger dans nos célèbres centres de hawkers et nos restaurants étoilés au guide Michelin. De l'immersion culturelle aux pauses bien-être revigorantes, Singapour offre une multitude d'expériences permettant à chacun d'y trouver son compte. Qu'il s'agisse de concerts d'envergure mondiale ou du Grand Prix de F1 et toute l'adrénaline qui l'accompagne en septembre, la ville offre des activités pour tous les goûts. Nous attendons votre arrivée avec impatience! »

Horaire :

Vancouver-Singapour

Vol De À Jours

d'exploitation Heure de

départ Heure

d'arrivée Début de

la liaison AC19 Vancouver

(YVR) Singapour

(SIN) Lun., mer.,

ven., sam. 00:15 07:10 (+ 1 jour) 3 avr. 2024 AC20 Singapour

(SIN) Vancouver

(YVR) Mar., jeu.,

sam., dim. 09:10 08:45 4 avr. 2024

Services internationaux

La liaison Vancouver-Singapour est assurée par des appareils 787-9 Dreamliner de Boeing, qui offrent un choix de trois cabines : la classe Signature Air Canada, qui propose des loges individuelles avec fauteuils entièrement inclinables; la cabine Économique Privilège, qui est dotée de fauteuils spacieux offrant plus de place pour les jambes et des services haut de gamme; et la classe économique, qui sert des repas inspirés et conçus par un chef, avec suggestions de vins et de boissons. Toutes les cabines sont équipées d'écrans permettant de profiter de nombreuses heures de divertissement sans frais grâce à notre système primé de divertissements à bord offrant plus de 1 400 heures de films, plus de 1 900 heures d'émissions de télévision et plus de 600 heures de musique et de balados grâce à nos principaux partenaires Apple TV+, Audible, Disney+ et Hayu. Les clients peuvent aussi acheter un service Wi-Fi. De plus, tous les membres Aéroplan ont droit à l'envoi de messages textes sans frais à bord des appareils dotés de la technologie Wi-Fi.

Air Canada met à la disposition de ses clients admissibles 27 salons Feuille d'érable en Amérique du Nord et dans le monde.

Le service à bord des vols internationaux d'Air Canada met en valeur les talents culinaires d'un groupe de chefs canadiens renommés, comme le Montréalais Jérôme Ferrer, dont la réputation n'est plus à faire, ainsi que David Hawksworth et Vikram Vij, des toques primées de Vancouver. Les grands crus sélectionnés par Véronique Rivest, sommelière canadienne d'exception, viennent parfaire cette expérience gastronomique.

Tous les clients qui voyagent avec Air Canada peuvent accumuler et échanger des points avec Aéroplan, le principal programme de fidélité au Canada. En outre, les clients admissibles peuvent profiter de l'enregistrement et de l'embarquement prioritaires, de l'accès aux salons Feuille d'érable et d'autres privilèges.

