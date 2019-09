Air Canada figure sur la liste TSX30 inaugurale des actions les plus performantes au Canada

MONTRÉAL, le 26 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada se réjouit que l'excellent rendement constant de son titre soit reconnu dans la liste inaugurale du TSX30, un nouveau programme qui met au premier plan les valeurs cotées à la Bourse de Toronto les plus performantes sur une période de trois ans. L'inclusion de la société aérienne fait ressortir sa transformation fructueuse à l'origine de l'appréciation d'environ 365 % de son titre au cours des trois dernières années. Depuis que cette transformation s'est amorcée en avril 2009, la valeur de l'action d'Air Canada a augmenté de plus de 5 400 %.

« Nous accueillons avec plaisir l'inclusion d'Air Canada dans la liste TSX30 inaugurale, une marque de reconnaissance soulignant la valeur que nous avons créée pour les actionnaires par la transformation continue de notre entreprise, a déclaré Michael Rousseau, chef de la direction adjoint et chef des Affaires financières d'Air Canada. Nous sommes néanmoins conscients que notre réussite financière repose quotidiennement sur un service à la clientèle de qualité supérieure. Cette reconnaissance rend donc également justice au travail opiniâtre et à la contribution de tous les employés d'Air Canada. »



L'annonce de l'inclusion d'Air Canada comme membre inaugural du TSX30 fait suite à la récente décision de l'agence de notation Moody's Investors Service de réviser à la hausse la note du groupe de sociétés Air Canada, passée de Ba2 à Ba1. Moody's a justifié le relèvement de la note ainsi : « elle reflète la robustesse accrue du profil financier d'Air Canada, qui a continué d'abaisser son ratio de levier financier et renforcé sa flexibilité. » Plus tôt cette année, Standard & Poor's avait elle aussi relevé la note d'Air Canada, passée de BB à BB+, faisant le constat d'un risque financier moindre.



« Ces agences ont reconnu notre plus grande souplesse financière, de sorte qu'un seul échelon nous sépare désormais de notre objectif, soit une cote de qualité supérieure », a conclu M. Rousseau.



MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Les communications publiques d'Air Canada peuvent contenir des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Comme, par définition, les énoncés prospectifs partent d'hypothèses, ils sont soumis à de grands risques et incertitudes. Les énoncés prospectifs ne sont donc pas entièrement assurés en raison, notamment, de la survenance possible d'événements externes ou de l'incertitude qui caractérise le secteur. Les résultats réels peuvent donc différer sensiblement des résultats évoqués par ces énoncés prospectifs du fait de divers facteurs, parmi lesquels ceux dont il est fait mention dans le dossier d'information publique d'Air Canada qui peut être consulté à l'adresse www.sedar.com, notamment à la rubrique 14, Facteurs de risque, du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2019 d'Air Canada et à la rubrique 18, Facteurs de risque, du rapport de gestion de 2018 d'Air Canada. Les notes visent à fournir aux investisseurs un avis indépendant sur la qualité du crédit. Ces notes ne constituent pas une recommandation d'acheter, de vendre ou de conserver des titres et l'agence de notation peut réviser ou retirer sa note à tout moment. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué représentent les attentes en date de celui-ci et ils peuvent changer par la suite. Toutefois, il n'existe aucune intention ni obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si la réglementation en valeurs mobilières applicable l'exige.

À propos du TSX30

Le nouveau programme TSX30 regroupe les 30 sociétés les plus performantes cotées à la Bourse de Toronto (TSX) sur une période de trois ans, selon l'appréciation du titre en tenant compte du dividende. La liste de l'année 2019 comprend des entreprises, tant bien établies que récentes, exerçant leurs activités dans un large éventail de secteurs. Le classement complet, la méthodologie, des articles et une vidéo peuvent être consultés au www.tsx.com/tsx30.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant près de 220 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli près de 51 millions de clients en 2018. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs à destination de 62 aéroports au Canada, 54 aux États-Unis et 101 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 250 aéroports dans 195 pays. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/fr/media, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

Internet : aircanada.com/medias

SOURCE Air Canada

Renseignements: media@aircanada.ca

Related Links

www.aircanada.com