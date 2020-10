Air Canada fera l'essai de la nouvelle application de recherche de contacts TraceSCAN en milieu de travail

MONTRÉAL, le 7 oct. 2020 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui son intention d'explorer en milieu de travail TraceSCAN, une solution combinant une application de dépistage de contacts COVID-19. Cette solution est compatible avec Bluetooth et dotée d'une technologie dite « portable » mise au point par Facedrive, une entreprise canadienne.

« La santé et la sécurité de nos employés sont d'une importance capitale pour Air Canada et essentielles à la reprise de nos activités de manière sûre pour nos clients, a déclaré Samuel Elfassy, vice-président - Sécurité d'Air Canada. Comme Air Canada a adopté une approche scientifique en matière de gestion de la COVID-19, nous nous sommes engagés à évaluer l'utilisation de nouvelles technologies comme TraceSCAN Wearables. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'en faire l'essai, car cette technologie canadienne pourrait nous permettre d'accroître la protection offerte à nos employés, afin qu'ils puissent concentrer leurs efforts sur le service à la clientèle. »

« Le projet que nous menons avec Air Canada est novateur et constitue un autre excellent exemple de la façon dont TraceSCAN apporte un complément à l'application Alerte COVID parrainée par le gouvernement du Canada. TraceSCAN permettra à Air Canada d'assurer une protection supplémentaire à ses employés, d'autant plus que bon nombre d'entre eux travaillent dans un milieu où l'utilisation de la technologie de téléphonie cellulaire n'est pas possible, a déclaré Sayan Navaratnam, président et directeur général de Facedrive. Nous sommes très heureux d'aider Air Canada à explorer des moyens de fournir une protection additionnelle à ses employés. Nous espérons que cet essai pilote servira de modèle aux autres sociétés aériennes et nous nous réjouissons à l'idée de continuer à travailler avec l'industrie pour protéger les Canadiens, au moment où le pays reprend ses habitudes normales de travail et de voyage. »

La technologie qui sous-tend TraceSCAN a été mise au point en partenariat avec d'éminents chercheurs de l'Université de Waterloo.

« TraceSCAN est une solution de recherche de contacts en milieu de travail fondée sur l'intelligence artificielle qui est en mesure de déceler l'exposition du personnel à la COVID-19 sans renseignements liés au GPS. La technologie évalue le risque d'exposition des personnes en milieu de travail dynamique et dense. Elle permet la création et la gestion de milieux de travail plus sécuritaires, qui sont nécessaires en cette phase critique de la pandémie », a expliqué William Melek, professeur de génie mécanique et mécatronique à l'Université de Waterloo.

Air Canada a pris les devants du secteur du transport aérien dans les mesures ayant trait à la COVID-19. Elle a notamment été parmi les premiers transporteurs dans le monde à exiger des clients le port d'un couvre-visage à bord et la première société aérienne en Amérique à prendre la température des clients avant l'embarquement. En mai, elle a lancé Air Canada SoinPropre+, un programme complet de mesures de biosécurité les plus avancées de l'industrie à chacune des étapes du voyage. Air Canada s'est aussi associée à des organismes médicaux et technologiques pour faire progresser la biosécurité dans l'ensemble de ses activités, notamment avec McMaster HealthLabs, dans le cadre d'une étude sur la COVID-19 aux arrivées à l'aéroport, avec Cleveland Clinic Canada pour des services de consultation médicale, avec Abbott pour des tests de dépistage rapide, avec Spartan Bioscience, pour explorer la technologie portative de dépistage de la COVID-19 et, depuis 2019, avec BlueDot, établie à Toronto, pour la surveillance mondiale en temps réel des maladies infectieuses.

Novatrice, la technologie TraceSCAN Wearables combine une application mobile fondée sur l'intelligence artificielle et des dispositifs portables conçus avec le jeu de puces nRF52 de Bluetooth, utilisé par les chefs de file mondiaux de fabrication d'objets portables. Facedrive Health a mis au point la technologie prêt-à-porter TraceSCAN, propre à l'industrie, pour ralentir la propagation de la COVID-19 en milieu de travail à l'aide de bracelets, de plaques-pendentifs ou de dispositifs qu'on glisse dans la poche.

MISE EN GARDE RELATIVE AUX DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué contient des « déclarations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés se reconnaissent à l'emploi de termes comme « préliminaires », « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « projeter », et d'autres termes semblables, et peuvent porter sur des observations concernant, entre autres, des prévisions, des stratégies, des attentes, des opérations projetées ou des actions futures. Comme, par définition, les déclarations prospectives partent d'hypothèses, dont celles décrites aux présentes, elles sont soumises à des risques et des incertitudes d'importance. La réalisation des déclarations prospectives reste assujettie à la survenance possible d'événements externes ou à l'incertitude. À terme, les résultats réels peuvent donc différer sensiblement des résultats évoqués par ces énoncés prospectifs en raison de divers facteurs, notamment ceux dont il est fait mention dans les documents financiers publics d'Air Canada consultables au www.sedar.com. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué représentent les attentes d'Air Canada en date de ce communiqué (ou à la date à laquelle elles sont censées avoir été formulées) et elles peuvent changer par la suite. Toutefois, Air Canada n'a ni l'intention ni l'obligation d'actualiser ou de réviser ces déclarations à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue par la réglementation en valeurs mobilières applicable.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes du monde et il a accueilli plus de 51 millions de clients en 2019. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/medias, suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn, et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

À propos de Facedrive

Facedrive est une plateforme à facettes multiples axée sur les gens et la planète qui offre des services socialement responsables aux collectivités locales et qui s'engage fermement à mener ses activités de façon juste, équitable et durable. Les services de covoiturage de Facedrive ont été les premiers à offrir des solutions écologiques dans le monde des transports-services, en plantant des milliers d'arbres et en donnant aux utilisateurs le choix entre des véhicules électriques, des véhicules hybrides et des véhicules à essence. Facedrive Marketplace offre une gamme de produits créés à partir de matières produites de façon durable. Facedrive Foods propose la livraison sans contact d'aliments sains, directement à la porte des clients. Facedrive Health crée des solutions technologiques novatrices pour relever les défis en matière de santé les plus intenses de l'heure. Facedrive transforme le covoiturage, la livraison d'aliments, le commerce électronique et la technologie liée à la santé pour le bien-être de tous. Pour en savoir plus sur Facedrive, visitez www.facedrive.com.

