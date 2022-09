L'avion hybride électrique fait progresser l'objectif du transporteur d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050

L'avion alimenté par batterie pourra transporter jusqu'à 30 passagers.

L'autonomie électrique de 200 km est prolongée à 400 km grâce à l'architecture hybride de la réserve.

Le contrat prévoit un placement d'Air Canada en titres de capitaux propres dans Heart Aerospace.

À l'attention des rédacteurs en chef : Une vidéo montrant cet appareil est disponible ici.

MONTRÉAL, le 15 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un contrat d'achat de 30 appareils hybrides électriques ES-30 en cours de développement par la société suédoise Heart Aerospace. Propulsé par l'énergie de la batterie, cet appareil régional révolutionnaire, qui devrait entrer en service en 2028, ne générera aucune émission en vol et favorisera des économies et avantages opérationnels importants. Selon les clauses du contrat, Air Canada a également acquis une participation de 5 M$ US dans Heart Aerospace.

Air Canada a annoncé aujourd’hui la conclusion d’un contrat d’achat de 30 appareils hybrides électriques ES-30 en cours de développement par la société suédoise Heart Aerospace. (Groupe CNW/Air Canada)

« Air Canada a assumé une position de chef de file dans l'industrie pour lutter contre les changements climatiques, a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada. L'ajout de l'appareil régional électrique ES-30 de Heart Aerospace à notre parc aérien constitue un pas en avant pour atteindre notre objectif de carboneutralité d'ici 2050. Air Canada soutient déjà la mise au point de nouvelles technologies, comme les carburants d'aviation durables et le captage de carbone. Nous renforçons maintenant notre engagement en investissant dans la technologie révolutionnaire des avions électriques, à la fois en tant qu'acheteur de l'ES-30 et comme partenaire financier de Heart Aerospace. »

L'ES-30 permettra à Air Canada d'assurer des liaisons régionales et des services de navette d'apport de façon plus durable, en offrant aux collectivités locales un transport à faibles émissions à moyen et à long termes. L'avion pourra transporter 30 passagers assis à trois par rangée (dans une configuration 2 x 1), avec un office et des toilettes. Air Canada a passé une commande de 30 appareils ES-30.

« Air Canada est un partenaire commercial stratégique important pour Heart Aerospace. La Société détient l'un des plus vastes réseaux exploités par des turbopropulseurs régionaux du monde, en plus d'être avant-gardiste et tournée vers l'avenir, surtout en ce qui a trait à l'environnement, a déclaré Anders Forslund, fondateur et chef de la direction de Heart Aerospace. L'ES-30 nous permettra de commencer à réduire les émissions produites par le secteur du transport aérien bien avant la fin de cette décennie. »

L'appareil sera alimenté par des batteries au lithium-ion, il sera plus silencieux, plus fiable et doté de meilleurs critères opérationnels. De plus, son empreinte environnementale sera inférieure à celles des appareils à turbopropulseur classiques. Il sera également équipé de générateurs hybrides de réserve pouvant utiliser du carburant d'aviation durable. À pleine charge, l'ES-30 devrait avoir une autonomie de 200 km, entièrement électrique et sans émissions. Cette autonomie pourra atteindre 400 km si l'alimentation est complétée par les générateurs, et 800 km si la charge est limitée à 25 passagers. La recharge des batteries de l'avion devrait prendre de 30 à 50 minutes.

Déclaration de mise en garde d'Air Canada concernant les énoncés prospectifs

Les communications d'Air Canada au public peuvent contenir des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Ces énoncés peuvent porter sur des observations concernant, entre autres, des prévisions, des stratégies, des attentes, des opérations projetées ou des actions à venir. Comme, par définition, les énoncés prospectifs partent d'hypothèses, ils sont soumis à d'importants risques et incertitudes. La réalisation des énoncés prospectifs reste assujettie, notamment, à la survenance possible d'événements externes ou à l'incertitude qui caractérise le secteur où évolue Air Canada. Les résultats réels peuvent donc différer sensiblement des résultats évoqués par ces énoncés prospectifs en raison de divers facteurs, entre autres ceux dont il est fait mention dans le présent communiqué et dans les documents financiers publics d'Air Canada consultables au www.sedar.com. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué représentent les attentes d'Air Canada en date de ce communiqué et ils peuvent changer par la suite. Toutefois, Air Canada n'a ni l'intention ni l'obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue par la réglementation en valeurs mobilières applicable.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes, qui célèbre son 25e anniversaire en 2022. Les lignes passagers régulières d'Air Canada relient sans escale 51 aéroports au Canada, 51 aux États-Unis et 86 sur le reste du globe. En Amérique du Nord, Air Canada constitue le seul transporteur aérien d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles de Skytrax qui, en 2021, lui a décerné les prix Meilleur personnel au sol et à bord en Amérique du Nord, Meilleur personnel au sol et à bord au Canada, Meilleur salon de classe affaires en Amérique du Nord ainsi qu'un Prix d'excellence dans la gestion de la COVID-19. Par Aéroplan, son programme de fidélité phare du secteur du voyage, Air Canada donne la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes -- marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo de sa flotte d'avions-cargos 767-300 de Boeing. Air Canada s'est fixé un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050.

À propos de Heart Aerospace

À Heart Aerospace, nous employons une technologie de pointe, tout en veillant à assurer un avenir durable. Notre mission est de créer la forme de transport la plus verte, la plus abordable et la plus accessible du monde. Elle s'inscrit dans l'optique de normaliser le transport aérien électrique pour les vols régionaux et de changer la donne quant aux principaux défis de durabilité du secteur.

On compte parmi nos investisseurs Breakthrough Energy Ventures, EQT Ventures, le European Investment Council, Lowercarbon Capital, Mesa Air Group Inc. et United Airlines Ventures. Notre siège social et notre installation d'assemblage se trouveront à l'aéroport de Göteborg-City, en Suède.

www.heartaerospace.com

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements: [email protected] ; Internet : aircanada.com/medias