La société aérienne convertit des options pour faire passer le total confirmé de la commande à 60 appareils A220

Air Canada fait progresser son programme de modernisation pour disposer d'un parc aérien plus écoénergétique

MONTRÉAL, le 26 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle a converti des options visant 15 appareils A220-300 d'Airbus en commande ferme, ce qui porte à 60 le nombre total de ces appareils construits au Canada dont elle fera l'acquisition pour son parc aérien.

Air Canada fera l’acquisition de 15 autres A220-300 d’Airbus construits au Canada (Groupe CNW/Air Canada)

« Cette nouvelle commande d'appareils A220, qui sont construits à proximité de notre siège social de Montréal, est un développement important dans la modernisation de notre parc aérien et un signe évident que nous sortons de la pandémie en étant bien positionnés pour l'avenir, a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada. Les A220 sont devenus un pilier de notre flotte monocouloir. Leur performance et le confort qu'ils offrent à nos passagers nous permettent de rivaliser efficacement sur le marché nord-américain. Nous sommes également fiers de soutenir l'industrie aéronautique canadienne. Cette commande d'appareils supplémentaires soutiendra les emplois à l'usine d'Airbus à Mirabel, tout en confirmant les retombées économiques positives d'Air Canada à Montréal, au Québec et dans l'ensemble du Canada. »

« Ce troisième renouvellement de commande d'A220 en 2022 confirme la confiance sans faille des transporteurs aériens du monde entier en cet appareil révolutionnaire, a déclaré Benoît Schultz, président-directeur général d'Airbus Canada et chef de pays pour le Canada chez Airbus. Avec déjà plus de 30 appareils en service dans le pays, cet avion conçu et construit au Canada a permis à Air Canada de proposer de nouveaux itinéraires et de progresser vers ses ambitieux objectifs environnementaux, grâce au rendement inégalé de ces appareils. »

« L'annonce faite aujourd'hui est importante pour l'ensemble de l'industrie de l'aviation, a indiqué l'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports. Non seulement elle va accélérer le programme de modernisation d'Air Canada, mais elle va également contribuer à rendre ce secteur plus écoresponsable, tout en créant des emplois stables pour les Québécois et tous les Canadiens. Ce type d'investissement aide notre industrie aéronautique à se développer, à innover et à prospérer pour le bien des Canadiens. »

« Il s'agit d'une excellente nouvelle pour notre économie comme pour l'industrie aéronautique du Canada, a déclaré François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. Alors que nous consolidons la position du Canada en tant que fournisseur responsable de choix dans ce secteur, Air Canada a choisi d'accélérer la modernisation de son programme afin de disposer d'un parc composé d'avions plus écoénergétiques en sollicitant tant les entreprises que les travailleurs canadiens. On parle ici de milliers d'emplois bien rémunérés à Mirabel, au Québec, et dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie aéronautique canadienne. »

Air Canada a passé sa première commande d'appareils A220 en 2016, alors qu'ils étaient connus sous le nom de CS300 de la gamme C Series de Bombardier. Elle comprenait une commande ferme de 45 appareils et des options visant 30 appareils supplémentaires. Le premier appareil A220 est entré en service pour Air Canada en janvier 2020. La société aérienne exploite une flotte de 31 appareils A220 à l'heure actuelle et deux autres livraisons sont prévues en 2022. Six autres appareils seront livrés en 2024, puis en 2025, et 15 autres appareils seront livrés en 2026. Tous les A220 d'Air Canada sont construits à Mirabel.

L'A220, un appareil moderne et écoénergétique, est au cœur de l'engagement d'Air Canada, qui a pour objectif d'atteindre la carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Il réduit de 25 pour cent la consommation de carburant par siège et de 25 pour cent les émissions de CO 2 (dioxyde de carbone) par rapport aux appareils de la génération précédente. De même, ses émissions de NOx (oxydes d'azote) sont 50 pour cent en deçà des normes du CAEP/6. L'A220 réduit également de 50 pour cent l'empreinte sonore par rapport aux appareils de la génération précédente.

Les activités de développement et de production des appareils A220 d'Airbus sont basées à Mirabel, au Québec. À l'heure actuelle, Airbus assure un emploi à plus de 2 500 personnes à son siège social et à son usine de production de l'A220. Ce chiffre devrait passer à plus de 3 000 personnes dans un avenir proche.

En outre, alors que l'activité s'intensifie, on comptera bientôt 14 appareils A220 construits chaque mois, contre six à l'heure actuelle. La capacité de production maximale devrait être atteinte en 2025.

Depuis sa mise en service, l'appareil A220-300, qui peut accueillir 137 passagers en classe économique et en classe affaires, a cumulé près de 120 000 heures de vol pour Air Canada. Pour en savoir plus sur les A220 exploités par Air Canada, veuillez cliquer ici.

Des photos de l'A220 d'Airbus sont disponibles à l'adresse suivante : https://medias.aircanada.com/A220-dAirbus

