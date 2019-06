Air Canada félicite Mark Galardo, vice-président - Planification du réseau pour sa place dans le palmarès des 40 Canadiens performants de moins de 40 ans (Canada's Top 40 Under 40 list)

« Je suis ravie de voir que ce prix reconnaît les réalisations de Mark. Sa passion et son savoir-faire ont joué un rôle de premier plan dans la croissance de notre réseau et l'élargissement de notre portée; des actions déterminantes pour réussir la transformation de notre société aérienne. C'est un leader talentueux, motivé et compétent qui sait parfaitement bien exprimer et présenter sa vision, ainsi que mobiliser les autres pour assurer l'atteinte de nos objectifs. Il excelle à visualiser les enjeux tant du point de vue de la Société et de nos employés, que du client afin d'appuyer nos décisions sur nos responsabilités sociales », a déclaré Arielle Meloul-Wechsler, première vice-présidente - Employés, Culture et Communications d'Air Canada.

Mark a su diriger de main de maître l'inauguration de 60 nouvelles liaisons au cours des deux dernières années, et il a supervisé la renaissance de Montréal en tant que plaque tournante clé d'Air Canada, la capacité y ayant augmenté de près de 80 % ces cinq dernières années. Il a contribué au lancement de vols sans escale au départ de Montréal pour des destinations internationales comme Tokyo, Shanghai, Beijing, Tel-Aviv, Lyon, Lisbonne et, à compter de décembre, São Paulo.

Plus tard cette année, nous accueillerons l'A220-300 d'Airbus dans notre parc aérien, et c'est en grande partie grâce à l'évaluation que Mark a faite de l'appareil et de ses nombreux avantages pour les clients et notre Société aérienne.

Mark a été choisi parmi plus de 850 candidats par un conseil consultatif indépendant composé de 25 chefs d'entreprises d'un bout à l'autre du Canada. Les lauréats ont été sélectionnés en fonction de quatre critères importants : vision et innovation, leadership, portée et influence, et responsabilité sociale.

En tant que mentor du programme Le leadership signé AC, Mark transmet ses connaissances aux employés afin de faciliter leur compréhension de la réalité des futurs dirigeants. Il a encadré bon nombre de ses jeunes collègues au sein de la Planification du réseau, afin qu'ils soient prêts à assumer des rôles de direction au sein de l'entreprise. Mark participe également à diverses initiatives communautaires et soutient des œuvres de charité en offrant son temps et son aide à la collecte de fonds pour diverses causes, comme Hockey aide les sans-abri (Hockey Helps the Homeless) et le Cyclo-défi contre le cancer.

Pour en apprendre davantage sur Mark et son travail à Air Canada, vous pouvez consulter l'article sur notre Centre des médias, et la vidéo ici (lien à venir).

À propos du palmarès Canada's Top 40 Under 40

Le palmarès des 40 Canadiens performants de moins de 40 ans (Canada's Top 40 Under 40) est une marque de reconnaissance attribuée annuellement pour des réalisations exceptionnelles. Le programme est appuyé par plusieurs organismes importants qui s'engagent pleinement à faire du palmarès une réussite. Parmi ceux-ci : Caldwell, fondateur et associé directeur; MNP, partenaire principal; Gluskin, Sheff + Associates Inc., partenaire national; BNN Bloomberg et National Post, partenaires médias; WestJet, partenaire voyages; ergoCentric Seating Systems, partenaire gala; Caliper, partenaire recherche, et Inline Reference Check pour la vérification et la validation de l'information.

Fondé en 1995 par Caldwell, le palmarès a récompensé à ce jour plus de 720 Canadiens exceptionnels. Il s'agit du prix le plus convoité au pays pour les jeunes chefs d'entreprises. Les dirigeants ayant remporté ces honneurs continuent indéniablement sur la voie de la réussite. Parmi les lauréats des années passées figurent des centaines de chefs de la direction, de chefs des affaires financières, des membres de la haute direction et des entrepreneurs de renom, à l'échelle nationale et internationale.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant près de 220 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli près de 51 millions de clients en 2018. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs à destination de 62 aéroports au Canada, 54 aux États-Unis et 100 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est un membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 317 aéroports dans 193 pays. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/fr/media, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

