Air Canada réitère sa volonté de parvenir à une entente négociée avec l'ALPA pendant la période de réflexion de 21 jours

Les activités de la société aérienne se poursuivront normalement

Mise en place d'une politique de modification de réservation souple pour les clients qui ont un voyage réservé dont la date coïncide avec celle de la fin de la période de réflexion

MONTRÉAL, le 27 août 2024 /CNW/ - Air Canada a publié aujourd'hui la mise à jour suivante concernant les négociations contractuelles en cours avec l'Air Line Pilots Association (ALPA).

Air Canada reste déterminée à conclure avec ses pilotes un accord équitable qui reconnaît leur professionnalisme et leur contribution à la société aérienne. Des progrès importants ont été réalisés pendant les pourparlers, et la période de réflexion de trois semaines laisse amplement de temps aux parties pour régler les questions en suspens. Air Canada s'engage pleinement à mener des négociations fructueuses tout au long de cette période.

Cependant, les clients accordent une grande importance à la certitude de leurs plans de voyage. C'est pourquoi Air Canada a mis en place une politique de bonne volonté qui offre plus de souplesse à tous les clients qui ont un voyage imminent. À compter d'aujourd'hui, les clients qui ont acheté un billet pour un voyage à bord d'un vol d'Air Canada devant être assuré immédiatement avant ou après la date de fin de la période de réflexion, le 17 septembre 2024, pourront apporter sans frais supplémentaires des modifications à tout voyage déjà acheté.

Politique de bonne volonté sur les modifications de réservations

Les modifications peuvent être effectuées en ligne à www.aircanada.com, par l'intermédiaire de l'application mobile Air Canada ou d'un agent de voyages, ou en appelant à un Centre de services d'Air Canada (il est toutefois à noter que les temps d'attente peuvent être longs). La politique permet aux clients détenant une réservation pour un voyage devant avoir lieu du 15 au 23 septembre 2024, quel que soit le type de tarif, de se prévaloir de l'une des options ci-dessous.

A) Modifier la date de leur réservation jusqu'au 30 novembre 2024 pour tout autre vol d'Air Canada ayant le même point d'origine et la même destination. Les frais de modification, ainsi que tous les autres frais et toute différence tarifaire, seront annulés, ce qui signifie que ces modifications peuvent être effectuées sans frais pour les clients qui choisissent de voyager selon le même itinéraire et dans la même cabine.

ou

B) Annuler leur vol et conserver la valeur résiduelle du billet sous la forme d'un crédit pour un voyage futur. Un remboursement sera offert conformément aux règles tarifaires aux clients qui détiennent des billets remboursables. Pour les clients possédant des billets non remboursables, aucun remboursement n'est possible puisqu'il est prévu que les vols soient assurés normalement.

ou

C) Annuler leur vol et modifier leur réservation pour un vol assuré après le 30 novembre. Si cette option est choisie, les frais de modification seront annulés, mais les clients devront payer la différence tarifaire, le cas échéant.

La politique s'applique à tous les vols exploités par Air Canada, y compris les vols de l'exploitation principale d'Air Canada, d'Air Canada Rouge, les vols d'Air Canada Express exploités par Jazz ou par PAL Airlines et les vols de Vacances Air Canada (des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour les hôtels). Il est important de noter que les vols d'Air Canada Express exploités par Jazz ou par PAL Airlines ne sont pas assurés par des pilotes d'Air Canada : par conséquent, la fin de la période de réflexion n'aura aucune incidence sur ceux-ci.

De plus, afin de donner de la visibilité aux clients ayant des demandes spéciales, certains services spéciaux ne seront pas offerts pendant un certain temps. Ces services comprennent notamment les services pour enfants non accompagnés, les demandes spéciales liées aux bagages pour des articles comme des bicyclettes et de l'équipement de chasse, ainsi que les services d'accueil et d'assistance au Japon. Les clients peuvent obtenir de plus amples renseignements sur le site www.aircanada.com/action; les clients de Vacances Air Canada trouveront quant à eux de l'information sur le site https://vacations.aircanada.com/fr/avis-aux-voyageurs.

Pour en savoir plus sur les négociations contractuelles en cours entre Air Canada et l'ALPA, veuillez consulter le site https://medias.aircanada.com/Relations-de-travail

