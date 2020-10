MONTRÉAL, le 2 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Air Canada bonifie les eSurclassements en prévision du lancement du programme Aéroplan transformé le 8 novembre 2020 et rehausse la valeur ainsi que la cohérence de ce privilège en position de tête sur le marché. Les membres Aéroplan détenant un statut pourront utiliser leurs crédits eSurclassements plus facilement.

« Dans l'élaboration du programme Aéroplan transformé, nous avons discuté avec des milliers de voyageurs assidus, qui ont formulé des commentaires sur tous les aspects de l'expérience de voyage avec les eSurclassements », explique Mark Nasr, vice-président - Fidélisation et Commerce électronique d'Air Canada. « Nous sommes ravis de donner suite à leurs souhaits avant même le lancement du programme Aéroplan transformé le 8 novembre. La valeur des eSurclassements s'en trouve rehaussée, nous simplifions le programme et les voyages pour nos membres qui détiennent un statut et leurs compagnons de voyage n'en seront que plus agréables. »

Voici quelques-uns des nouveaux attraits des eSurclassements :

Processus simplifié de demande d'eSurclassements - À compter du 6 octobre, les membres ou leurs agents de voyage pourront demander des eSurclassements au moment de réserver ou à tout moment avant leur enregistrement à aircanada.com ou auprès des Réservations d'Air Canada. Si des places sont libres, les eSurclassements des membres seront confirmés automatiquement pendant la période d'autorisation.

Ces améliorations aux eSurclassements s'ajoutent aux privilèges Aéroplan Élite annoncés cette année :

Air Canada Altitude devient le statut Aéroplan Élite

Le programme Aéroplan transformé continuera d'offrir cinq statuts Aéroplan Élite : 25K, 35K, 50K, 75K et Super Élite. Les privilèges les plus populaires du statut Aéroplan Élite demeurent inchangés. S'y ajoutent de nouvelles caractéristiques à l'avant-garde du marché parmi lesquelles :

Primes priorité - Les membres de statut Aéroplan Élite peuvent accumuler des bons Primes priorité qui leur donnent droit à une réduction de 50 % sur le prix en points (excluant les taxes, les frais des tiers et, le cas échéant, les frais de réservation du partenaire) des primes aériennes admissibles pour des vols d'Air Canada et de ses transporteurs partenaires. Les membres Aéroplan 35K ou de statut supérieur recevront automatiquement des Primes priorité au lancement du programme en novembre.

Passes-statut - Les membres de statut Aéroplan Élite admissibles peuvent partager leurs privilèges, comme l'embarquement prioritaire et l'accès aux salons, avec leurs amis et les membres de leur famille, même s'ils ne voyagent pas ensemble. Les membres Aéroplan 50K ou de statut supérieur recevront automatiquement une passe-statut dès le lancement de ce privilège au mois de mars prochain.

Qualification quotidienne à un statut - À partir de l'an prochain, les points Aéroplan que les membres accumulent chaque jour auprès de partenaires de cartes de crédit, de partenaires de voyages et de détaillants partenaires Aéroplan admissibles contribueront à l'atteinte du niveau membre Aéroplan 25K .

Pour en savoir plus sur les eSurclassements d'Air Canada, consultez le www.aircanada.com/eSurclassements.

Pour en savoir plus sur les privilèges du statut Aéroplan Élite, consultez le www.aircanada.com/elite.

Pour de plus amples renseignements sur le programme Aéroplan transformé, consultez le www.aircanada.com/aeroplan.

