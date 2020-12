Air Canada Cargo travaille avec ses partenaires pour se préparer au transport de vaccins contre la COVID-19

MONTRÉAL, le 16 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui que le vol AC7227 Toronto-Lima représente son 4 000e vol tout-cargo depuis le début de ce type d'activité en mars 2020. Ces vols tout-cargo étant maintenant bien établis, Air Canada Cargo est avantageusement placée pour jouer un rôle capital dans l'acheminement de vaccins contre la COVID-19 aux Canadiens et pour mettre à profit les possibilités de croissance dans le marché international du fret aérien.

« Air Canada Cargo s'est révélée une division au rendement exceptionnel pendant la pandémie et a très tôt joué un rôle clé dans l'acheminement au Canada d'équipement médical, dont de l'équipement de protection individuelle, a souligné Lucie Guillemette, vice-présidente générale et chef des Affaires commerciales. Le plus impressionnant, c'est que l'équipe Air Canada Cargo a restructuré son modèle opérationnel et son réseau en fonction de vols tout-cargo en mars et qu'elle en compte aujourd'hui 4 000 à son actif. Pour ce faire, elle a eu recours aux gros-porteurs du parc aérien principal ainsi qu'à sept gros-porteurs transformés pour le transport de fret en cabine. Ces initiatives ont contribué à consolider notre aptitude à répondre à la demande accrue en capacité fret à l'échelle mondiale et à accélérer à un rythme sans précédent la croissance de la division Air Canada Cargo. Cette capacité d'adaptation rapide met en lumière l'esprit d'innovation d'Air Canada et son habileté à saisir les occasions. »

Ce 4 000e vol tout-cargo reliant Toronto et Lima a transporté une variété de marchandises provenant du monde entier, dont des produits pharmaceutiques, des purificateurs d'eau et des pièces de véhicules. Depuis le début de la pandémie, les vols tout-cargo d'Air Canada Cargo ont acheminé une vaste gamme de marchandises, notamment de l'équipement de protection individuelle destiné aux travailleurs de la santé en première ligne.

En prévision de la demande en capacité fret pour l'expédition et la distribution des vaccins contre la COVID-19 au Canada et à l'étranger, Air Canada Cargo travaille étroitement avec ses clients spécialisés dans le traitement des envois pharmaceutiques. Le rôle d'Air Canada Cargo sera d'offrir la capacité nécessaire aux expéditions de vaccins dans le cadre d'accords avec des transitaires internationaux, des gouvernements ou des organismes internationaux que ce soit par des vols tout-cargo réguliers ou à la demande. Pour que ces chaînes d'approvisionnement soient entièrement fonctionnelles, Air Canada Cargo s'est livrée à un vaste exercice de préparation opérationnelle et a vérifié que la formation, les procédures et les installations étaient conformes aux exigences et aux normes actuelles de transport de produits pharmaceutiques, ce qui comprenait l'acquisition de la certification CEIV Pharma de l'IATA en juillet 2020.

Récemment, Air Canada a conclu une modification à la convention collective avec ses pilotes, représentés par l'Association des pilotes d'Air Canada, permettant l'exploitation concurrentielle d'avions-cargos. Elle met actuellement la dernière main à ses plans de conversion en avions-cargos de plusieurs appareils qu'elle détient -- des 767-300ER de Boeing -- pour tirer pleinement parti des débouchés commerciaux mondiaux du fret.

À propos d'Air Canada et d'Air Canada Cargo

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes du monde et il a accueilli plus de 51 millions de clients en 2019. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/medias , suivez @AirCanada sur Twitter et LinkedIn, et joignez-vous à Air Canada sur Facebook .

Air Canada Cargo est un fournisseur de services de fret qui a remporté de nombreux prix et qui offre des services de transport de marchandises dans le monde entier par l'intermédiaire de vols réguliers et de vols nolisés spécialisés. En plus d'expédier du fret par les avions d'Air Canada affectés aux services passagers réguliers, Air Canada Cargo en achemine également au moyen de vols tout-cargo assurés par des gros-porteurs du parc principal d'Air Canada, ainsi que par quatre 777-300ER de Boeing et trois A330 d'Airbus qu'Air Canada a modifiés pour le transport de fret en cabine. Pour tout renseignement : https://www.aircanada.com/cargo/fr/

