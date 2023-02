Air Canada et United Airlines augmenteront la capacité estivale de plus de 20 % avec de nouveaux vols sans escale entre Washington-Dulles et Vancouver, ainsi que Calgary

MONTRÉAL et CHICAGO, le 23 févr. 2023 /CNW/ - Air Canada et United Airlines ont annoncé aujourd'hui que, grâce à leur accord de coentreprise transfrontalier bonifié, elles offriront une capacité de pointe et de nouvelles liaisons entre le Canada et les États-Unis pour l'été 2023, notamment un nouveau vol exploité par United Airlines entre Washington-Dulles et Calgary et un nouveau vol exploité par Air Canada entre Washington-Dulles et Vancouver. Les transporteurs ont optimisé leurs horaires de manière collaborative, sous réserve des conditions applicables imposées par le gouvernement et les organismes de réglementation; ils ont également ajouté plus de vols pour offrir aux clients une plus grande connectivité et des horaires de vol plus flexibles, avec plus de 80 liaisons transfrontalières à code multiple et plus de 260 vols quotidiens.

« Grâce à son partenariat de longue date avec United Airlines, Air Canada a été en mesure d'offrir à sa clientèle des avantages de plus en plus intéressants et toujours plus nombreux, a déclaré Mark Galardo, premier vice-président - Planification du réseau et Gestion du chiffre d'affaires à Air Canada. Cet été, notre horaire d'été conjoint découlant du nouvel accord de coentreprise transfrontalier bonifié conclu entre nos deux sociétés aériennes nous permettra d'offrir à nos clients encore plus de choix et de commodité. Ensemble, nous offrirons plus de 260 départs quotidiens à destination des États-Unis, ainsi que de nouveaux vols sans escale au départ de Vancouver et de Calgary, et à destination de Washington-Dulles. Nos horaires coordonnés offriront aux voyageurs d'affaires la commodité d'un service aux heures et le confort supplémentaire d'une classe affaires à bord de tous les vols entre Toronto et New York ou Chicago, ainsi qu'entre Vancouver et San Francisco. »

« Nous sommes fiers de notre collaboration continue avec Air Canada pour offrir aux clients une connectivité transfrontalière encore plus grande, notamment par l'ajout de vols et de nouveaux services directs à destination de Calgary et de Vancouver au départ de Washington-Dulles, a déclaré Patrick Quayle, premier vice-président - Planification du réseau mondial et Alliances, de United Airlines. Grâce à des horaires conçus pour offrir aux clients une plus grande souplesse en matière d'horaires et des options de correspondance plus pratiques, ainsi que la possibilité de profiter des avantages des programmes de fidélité des deux sociétés, notre accord avec Air Canada fait de United Airlines la principale société aérienne américaine pour les voyages au Canada. »

Nouveaux vols sans escale entre Vancouver ou Calgary et Washington

Le nouveau service sans escale entre Vancouver et Washington-Dulles débutera le 1er juin et sera assuré par un 737 MAX 8 de Boeing d'Air Canada. United Airlines lancera également, le 2 juin, un nouveau vol sans escale entre Calgary et Washington-Dulles à bord d'un A319 d'Airbus. Air Canada et United Airlines effectueront ces vols en exploitation à code multiple, ce qui permettra aux membres Aéroplan ou MileagePlus® d'accumuler et d'échanger des points. Les clients et les membres des programmes de fidélité admissibles pourront également bénéficier de privilèges, dont l'enregistrement prioritaire, l'accès aux salons, l'embarquement prioritaire et d'autres privilèges, le cas échéant.

Vol Départ Arrivée Fréquence AC1036 Vancouver 8:15 Washington 16:16 Lundi, mercr., jeudi, vendr., dim. AC1037 Washington 17:10 Vancouver 20:01 Lundi, mercr., jeudi, vendr., dim. UA2221 Calgary 13:30 Washington 19:54 Vol quotidien UA1125 Washington 9:00 Calgary 11:59 Vol quotidien

Horaire transfrontalier

Les deux transporteurs exploiteront plus de 260 départs transfrontaliers quotidiens à l'été 2023, soit une augmentation d'environ 20 % de la capacité de l'horaire par rapport à l'été 2022. L'horaire comprendra jusqu'à 120 départs quotidiens entre les marchés des plaques tournantes des sociétés aériennes, soit une augmentation par rapport aux 101 départs de l'été 2021. Les vols seront programmés pour offrir des correspondances optimisées aux plaques tournantes et aux escales réseau d'Air Canada et de United Airlines.

Horaires de type navette

L'horaire coordonné permettra aux deux transporteurs d'offrir un service horaire de type navette tout au long de la journée entre les principales plaques tournantes d'Air Canada et de United Airlines. Les sociétés aériennes offriront 29 vols quotidiens assortis d'horaires complémentaires entre Toronto et New York/Newark ou Chicago, ainsi que 11 vols quotidiens entre Vancouver et San Francisco.

Liaison Fréquence Premier départ Dernier départ Toronto-Chicago 13 fois par jour 06:30 21:15 Chicago-Toronto 07:10 21:15 Toronto-New York/Newark 16 fois par jour 06:15 21:00 New York/Newark-Toronto 06:00 20:15 Vancouver-San Francisco 11 fois par jour 07:00 21:00 San Francisco-Vancouver 06:45 21:00

Amélioration du réseau de l'Ouest canadien à destination des États-Unis

L'horaire d'été des sociétés aériennes prévoit également un service transfrontalier accru entre les États-Unis et l'Ouest canadien. Il y aura neuf vols quotidiens entre Vancouver et New York/Newark, Houston ou Chicago et sept vols quotidiens entre Los Angeles et Vancouver. Un deuxième service quotidien sera ajouté entre Calgary et Chicago ou Houston, et un autre au départ d'Edmonton à destination de Denver.

Expérience client

Air Canada et United Airlines offriront des fauteuils de la Classe affaires à bord de tous les vols entre leurs plaques tournantes respectives. Tous les clients admissibles bénéficieront de l'accès aux salons Feuille d'érable d'Air Canada et aux salons United Airlines, ainsi que des privilèges des programmes de fidélité Aéroplan et MileagePlus® des deux transporteurs. De plus, les clients disposeront d'un plus large éventail d'options de vol avec plus de 80 liaisons transfrontalières à code multiple. En tout, les clients pourront voyager dans plus de 100 destinations desservies par des vols à code multiple aux États-Unis et 25 des villes les plus populaires du Canada.

Miser sur un partenariat de longue date

En juillet 2022, Air Canada et United Airlines ont annoncé la conclusion d'un accord de coentreprise transfrontalier (Canada−États-Unis), qui s'appuie sur leur partenariat de longue date et permettra de proposer plus d'options de vols et de meilleurs horaires à la clientèle qui voyage entre les deux pays (sous réserve des conditions réglementaires). Air Canada et United Airlines sont également des membres fondateurs du réseau Star Alliance et ont conclu un accord de coentreprise transatlantique avec Lufthansa Group.

En nombre de sièges, le marché transfrontalier entre le Canada et les États-Unis était en 2019 le deuxième en importance dans le monde pour le transport de passagers internationaux, et le plus grand marché international pour les deux pays.

