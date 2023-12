Air Canada devient partenaire inaugural de premier plan de la LPHF et transporteur officiel des six équipes initiales

Air Canada obtient également les droits d'apposer sa marque sur le chandail officiel de l'équipe de Montréal de la LPHF

La société aérienne lance une campagne publicitaire mettant en vedette les jeunes espoirs de la LPHF et la légende du hockey canadien Mélodie Daoust

MONTRÉAL, le 28 déc. 2023 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui un partenariat historique avec la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) avant que celle-ci entreprenne sa saison inaugurale le 1er janvier 2024. Dans le cadre de ce partenariat, Air Canada devient partenaire inaugural de premier plan de la LPHF et transporteur aérien officiel des six équipes initiales de la ligue, témoignant ainsi de sa profonde passion pour le hockey, et fera rayonner ce que le Canada a de mieux à offrir dans le monde entier.

Air Canada et la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) scellent un partenariat historique pour prendre leur envol ensemble (Groupe CNW/Air Canada)

« À Air Canada, nous sommes tous incroyablement emballés et enchantés de nous associer à la LPHF et de prendre part à ce moment historique dans l'histoire du hockey, a déclaré Andy Shibata, vice-président - Marques d'Air Canada. Pour Air Canada, transporteur national et partisan de longue date des sports canadiens, ce partenariat témoigne de la passion que nous partageons avec nos clients pour le hockey et de notre travail visant à promouvoir l'égalité des sexes dans le secteur de l'aviation. »

« Nous sommes ravis de faire équipe avec le transporteur national du Canada, partenaire inaugural de premier plan et transporteur officiel de la LPHF, a déclaré Amy Scheer, vice-présidente principale des affaires commerciales de la LPHF. Nous nous estimons privilégiés de pouvoir voyager avec Air Canada. Ce lien reflète nos valeurs communes et l'énorme potentiel de la ligue, de ses joueuses et de nos futures vedettes de propulser le sport vers de nouveaux sommets. »

La société aérienne célèbre également ce partenariat historique avec une nouvelle campagne publicitaire inspirante, intitulée « On prend tous notre envol », qui présente un groupe de jeunes espoirs de la LPHF aux côtés de la légende du hockey canadien Mélodie Daoust, et qui sera diffusée avant le premier match à domicile de chaque équipe de la LPHF.

Dans le cadre du partenariat avec la LPHF, Air Canada obtient les droits de propriété intellectuelle pour les six équipes de la ligue, c'est-à-dire Boston, Minnesota, Montréal, New York, Ottawa et Toronto, ainsi que pour la LPHF elle-même, les contenus de diffusion, la marque dans les stades et la publicité dans les marchés, ainsi que les droits d'apposer sa marque sur le chandail officiel de l'équipe de Montréal de la LPHF. Air Canada fournira également à la ligue et à ses joueuses son soutien pour les déplacements, et veillera à célébrer et à promouvoir la LPHF et ses futures vedettes dans l'ensemble de ses canaux de marketing et de communication.

L'accord avec la LPHF s'appuie également sur les partenariats précédents d'Air Canada dans les domaines du hockey professionnel féminin et des sports féminins, notamment avec la WNBA (ligue professionnelle de basketball féminin) et Project 8, qui vise la formation d'une ligue professionnelle de soccer féminin au Canada. De plus, afin de poursuivre son engagement à soutenir la prochaine génération de hockey féminin, Air Canada accueillera une équipe locale de hockey junior féminin au premier match à domicile historique de chaque équipe de la LPHF au Canada, notamment le 1er janvier à Toronto, le 2 janvier à Ottawa et le 13 janvier à Montréal.

La passion d'Air Canada pour le sport et pour faire rayonner ce que le Canada a de mieux à offrir dans le monde entier s'étend au fait d'être le transporteur officiel des sept équipes canadiennes de la LNH, des Raptors de Toronto et d'Équipe Canada. Grâce à son programme annuel unique Vol de fan Air Canada, la société aérienne continue également de récompenser des partisans méritants en leur donnant l'occasion de se rapprocher de leurs équipes favorites grâce à des expériences VIP pour des matchs de la LNH et de la NBA. Le programme Vol de fan Air Canada n'est qu'une des nombreuses façons dont la société aérienne redonne à la collectivité et célèbre la passion des amateurs de sport en Amérique du Nord.

