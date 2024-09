MONTRÉAL, le 15 sept. 2024 /CNW/ - Air Canada a déclaré aujourd'hui avoir conclu un accord préliminaire sur une convention collective de quatre ans avec l'Air Line Pilots Association (ALPA), qui représente plus de 5 200 pilotes à Air Canada et Air Canada Rouge.

Logo d'Air Canada (Groupe CNW/Air Canada)

Le nouvel accord reconnaît les contributions et le professionnalisme du groupe de pilotes d'Air Canada, tout en fournissant un cadre pour la croissance future de la société aérienne. Les modalités du nouvel accord demeureront confidentielles en attente d'un vote de ratification par les membres du syndicat, prévu au cours du prochain mois, et de l'approbation du Conseil d'administration d'Air Canada.

Les clients dont les vols étaient initialement prévus entre le 15 et le 23 septembre 2024 et qui se sont prévalus de la politique de bonne volonté de la Société relative au conflit de travail afin de modifier leur réservation pour une autre date avant le 30 novembre 2024, peuvent revenir sans frais à leur réservation initiale dans la même cabine, à condition qu'il y ait de la place.

Air Canada et Air Canada Rouge continueront de fonctionner normalement et invitent les clients qui souhaitent obtenir de plus amples renseignements à visiter le www.aircanada.com/action.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada s'est donné l'objectif ambitieux de zéro émission nette de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

Internet : aircanada.com/medias

Consultez notre rapport annuel ici

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements : [email protected]