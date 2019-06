Air Canada et Drone Delivery Canada annoncent une entente commerciale

En vertu de l'entente, Air Canada Cargo agira à titre d'agent commercial au nom de DDC, aux fins de marketing et dans le but de poursuivre les ventes des services de livraisons par drone de DDC sur les liaisons intra-Canada pour lesquelles DDC a demandé et obtenu une approbation réglementaire.

DDC tirera parti de l'expertise et de la capacité d'Air Canada Cargo à élaborer, promouvoir et vendre ses services, par l'intermédiaire des principales plateformes de marketing et de vente qu'utilise Air Canada Cargo au Canada.

« Air Canada est heureuse de collaborer avec Drone Delivery Canada, un acteur de premier plan dans l'industrie émergente des drones. Nous sommes convaincus que la technologie des drones permettra de proposer au secteur du fret des solutions rentables aux problèmes complexes liés à la chaîne d'approvisionnement dans les marchés non traditionnels, notamment dans les collectivités éloignées du Canada, a indiqué Tim Strauss, vice-président, Fret à Air Canada. Il s'agit d'une autre façon dont Air Canada Cargo innove et s'engage dans les nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle et les technologies numériques, qui transforment le paysage du fret. ».

M. Strauss est également membre indépendant du conseil consultatif de DDC.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs au sens de la législation applicable sur les valeurs mobilières. De par leur nature, les énoncés prospectifs sont basés sur des hypothèses et sont assujettis à d'importants risques et incertitudes. On ne peut pas se fier aux énoncés prospectifs, entre autres en raison des contextes extérieurs changeants et des incertitudes générales du secteur. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de deux indiqués dans les énoncés prospectifs en raison d'un certain nombre de facteurs. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué représentent les attentes à la date de diffusion du communiqué et ils peuvent changer par la suite. Les parties ne s'engagent toutefois pas à mettre à jour ou à réviser des énoncés prospectifs à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les règles applicables qui régissent les valeurs mobilières ne l'exigent.

