Les vols d'Air Canada Express exploités par Jazz et PAL Airlines continuent d'être assurés normalement

MONTRÉAL, le 16 août 2025 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui la suspension de toutes les activités d'Air Canada et d'Air Canada Rouge en raison de la grève déclenchée par ses 10 000 agents de bord représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP). La grève est entrée en vigueur à 0 h 58 (HE) le 16 août 2025. Les vols d'Air Canada Express, exploités par des transporteurs tiers, ne sont pas touchés.

Air Canada (Groupe CNW/Air Canada)

Le 13 août 2025, le SCFP a remis à Air Canada un avis de grève de 72 heures, comme le prévoit la loi. La société aérienne a depuis réduit progressivement son horaire d'environ 700 vols quotidiens pour gérer l'interruption de travail créée par l'avis de grève du SCFP, tout en s'efforçant de conclure une nouvelle convention collective négociée et d'éviter que le conflit de travail ne perdure. Pour chaque jour de grève, environ 130 000 clients sont touchés.

Air Canada déconseille fortement aux clients touchés de se rendre à l'aéroport, à moins qu'ils aient un billet confirmé avec un transporteur autre qu'Air Canada ou Air Canada Rouge. Air Canada communiquera avec les clients dont le voyage est imminent et les informera des vols supplémentaires qui sont annulés ainsi que des options qui s'offrent à eux. Pour les clients qui doivent voyager bientôt et dont les vols ne sont pas encore annulés, Air Canada a mis en place une politique de bonne volonté leur permettant de modifier leur réservation ou d'obtenir un crédit pour un voyage futur. Pour de plus amples renseignements, les clients sont invités à consulter le aircanada.com/action.

Air Canada regrette profondément les répercussions de la grève sur ses clients.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires - au nombre de 45 - et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d'Air Canada. L'ambition climatique d'Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l'atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d'Air Canada. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

Internet : aircanada.com/medias

Consultez notre rapport annuel ici

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements : [email protected]