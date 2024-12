La société aérienne propose une ambiance festive à bord de plus de 18 000 vols desservant 160 destinations pendant les Fêtes

MONTRÉAL, le 20 déc. 2024 /CNW/ - À l'approche de la période de pointe des Fêtes, les équipes d'Air Canada se mobilisent pour accueillir les nombreux clients qui s'apprêtent à voyager en Amérique du Nord et partout dans le monde. Pour faciliter chaque étape du voyage et la rendre plus agréable, le transporteur aérien offre aux plus de 2,2 millions de clients qui voyageront avec Air Canada pendant le temps des Fêtes, un soutien renforcé, en personne par l'entremise de ses agents et au moyen de l'application mobile Air Canada.

À compter de la semaine du 16 décembre, des collègues d'Air Canada dans les aéroports canadiens les plus achalandés accueilleront les clients en leur offrant un coup de main supplémentaire et des collations festives. (Groupe CNW/Air Canada)

Consciente que le temps des Fêtes est, pour de nombreux voyageurs, l'une des seules périodes où ils visitent les aéroports, Air Canada a augmenté le nombre d'agents - Service clientèle qui seront sur place pour accueillir les clients et faciliter leurs déplacements dans les aérogares. La société aérienne continuera à accorder la priorité aux personnes avec des besoins en matière d'accessibilité et les enfants non accompagnés.

Accueil chaleureux à l'aéroport

« Le temps des Fêtes est un moment spécial de l'année pour tout le monde, et nous sommes prêts à relever les défis que représentent les aérogares achalandées, les bagages supplémentaires remplis de cadeaux et les conditions météorologiques imprévisibles, a déclaré Tom Stevens, vice-président - Aéroports canadiens et Stratégie - Expérience client d'Air Canada. Traiter les clients avec soin et avec classe est au cœur de tout ce que nous faisons à Air Canada, et nos équipes sont prêtes à se surpasser pour offrir à chacun d'eux un service exceptionnel. »

Pour lancer le temps des Fêtes, au cours de la semaine du 9 décembre, des membres de notre équipe Air Canada ont surpris certains clients qui passaient par ses plaques tournantes en leur remettant des cadeaux spéciaux de la part d'Air Canada. On peut voir dans une vidéo le confort et la joie ainsi répandue.

À compter de la semaine du 16 décembre, des collègues d'Air Canada dans les aéroports canadiens les plus achalandés accueilleront les clients en leur offrant un coup de main supplémentaire et des collations festives, dont des biscuits Biscoff et des bretzels TWIGZ.

Plus de tranquillité d'esprit pendant le voyage

Pendant la période des Fêtes, la tranquillité d'esprit est primordiale pour nos clients, qui ont tout ce dont ils ont besoin pour voyager au bout des doigts. Avec l'application mobile Air Canada, les clients disposent de fonctionnalités pratiques, comme des mises à jour sur l'état du vol le jour du voyage, les changements de porte d'embarquement et le suivi des bagages, ce qui leur permet de franchir facilement toutes les étapes de leur voyage, de l'enregistrement à l'arrivée à destination, en passant par les déplacements dans l'aérogare, le contrôle de sécurité et l'embarquement. De nouveaux perfectionnements ont récemment été introduits, comme des cartes d'accès à bord numériques améliorées, des renseignements à jour sur l'avancement de l'embarquement pour les vols, des cartes des portes d'embarquement, une estimation du temps de trajet depuis le contrôle de sûreté dans certains aéroports au Canada, aux États-Unis et en Europe, et bien plus encore.

Air Canada est également l'un des premiers transporteurs aériens à intégrer la fonctionnalité Partager la position de l'objet d'Apple à son application mobile, ce qui confère aux clients une plus grande assurance et un esprit plus tranquille le jour du voyage. Ces derniers peuvent désormais utiliser la nouvelle fonctionnalité Partager la position de l'objet dans l'application Localiser (Find My) pour partager l'emplacement de leur AirTag ou de leur accessoire du réseau Localiser directement avec les agents - Service clientèle du transporteur qui pourront, dans le cas improbable d'un bagage retardé, le leur restituer encore plus rapidement.

Les membres Aéroplan peuvent également profiter d'une promotion spéciale sur l'AirTag d'Apple pendant les soldes d'après-Noël de la eBoutique Aéroplan, en cours jusqu'au 26 décembre 2024 et prendre connaissance des détails et conditions de cette offre.

Ambiance festive à bord

Air Canada répand l'esprit des Fêtes en rendant permanente l'offre gracieuse de bière et de vin à bord de tous les vols intérieurs et transfrontaliers. Les clients peuvent trinquer à leur voyage avec une sélection de bières artisanales et de vins français rouges et blancs choisis avec soin, et des collations de qualité supérieure offertes sans frais.

Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre d'une refonte de l'offre à la pointe de l'industrie qui a été effectuée en 2024 pour tous les clients : nouveaux menus inspirés par des chefs, des heures de divertissements à bord et de télévision en direct sans frais qui viennent enrichir la sélection primée de films, de jeux, de musique et de balados de la Société, ainsi que nouvelles fonctionnalités libre-service de l'application mobile, comme le suivi des bagages en temps réel, l'identification numérique élargie et plus encore.

« L'ajout à notre service à bord de bières et de vins offerts sans frais a été bien accueilli, et nous sommes ravis d'en faire une offre permanente pour les vols intra-Canada et transfrontaliers pour chaque client, quel que soit le tarif choisi, a déclaré Scott O'Leary, vice-président - Fidélité et Produits d'Air Canada. Nous invitons les voyageurs à se détendre avec un verre en regardant leur série ou film de prédilection dans l'anticipation des Fêtes. Nous leur réservons bien d'autres surprises au cours de l'année à venir, comme des améliorations à l'aéroport et en vol et de nouvelles fonctionnalités proposées par notre programme de fidélité Aéroplan de renommée mondiale. »

Air Canada, qui s'apprête à permettre à plus de 2,2 millions de Canadiens de retrouver leurs proches pendant la période des Fêtes, apporte encore plus de joie à chaque voyage. Pour rendre l'expérience de vol encore plus confortable et plus festive, la société aérienne a ajouté à son système de divertissements à bord plus de 35 nouveaux films pour toute la famille sur le thème des Fêtes, dont La Famille Stone, Une histoire de Noël et Réellement l'amour. En outre, les jeunes voyageurs recevront des oursons en chocolat de marque Lindt à bord de certains vols, et le père Noël lui-même fera des apparitions spéciales aux aéroports internationaux Montréal-Trudeau, Toronto Pearson et de Vancouver.

Du 12 au 26 décembre, les clients de la classe Signature Air Canada au départ du Canada profiteront d'un menu des Fêtes spécial proposant des mets et des rafraîchissements festifs.

Rehausser l'expérience Air Canada pour tous en 2025

Air Canada poursuivra après la saison des Fêtes l'ajout d'éléments de confort pour bonifier l'expérience de voyage de chaque client, quel que soit le tarif choisi. La société aérienne prévoit apporter d'autres belles améliorations en 2025, dont le déploiement d'un accès Wi-Fi rapide et sans frais, commandité par Bell, pour tous les membres Aéroplan à bord des vols en Amérique du Nord, et ce, à compter du mois de mai. Le déploiement touche également tous les vols exploités par Air Canada Rouge et Air Canada Express : la plupart des appareils devraient être équipés de ce système d'ici la fin de l'année.

Air Canada a récemment publié ses principaux conseils de voyage pour aider ses clients à voyager facilement pendant la période achalandée des Fêtes, de la mi-décembre au 6 janvier 2025.

