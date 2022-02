Horaire le plus étoffé au départ du Canada pour des destinations internationales

Rétablissement de dessertes européennes populaires comme celles de Barcelone, Budapest , Copenhague, Madrid , Milan et Venise

Plus d'options de correspondances avec le vaste réseau nord-américain d'Air Canada

Par son leadership et son réseau vaste et incomparable, Air Canada stimulera la reprise de l'industrie du voyage et du tourisme

MONTRÉAL, le 22 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle enrichit son horaire d'été pour 2022 en rétablissant 34 liaisons internationales transatlantiques et transpacifiques. Dès le mois prochain, les services sans escale assurés toute l'année sont restaurés entre Toronto et Tel-Aviv, Paris, Tokyo et Amsterdam, signe que la reprise va bon train. Les services entre Montréal et Casablanca, Nice, Alger, Rome, Tel-Aviv et Tokyo reviennent aussi à l'horaire. Au départ de Vancouver, Air Canada desservira Francfort, Dublin et Zurich.

Air Canada rétablit également sa desserte de destinations touristiques populaires, telles que Barcelone, Budapest, Copenhague, Madrid, Milan et Venise, interrompue depuis le début de la pandémie en mars 2020.

« Voilà d'excellentes nouvelles pour nos clients, maintenant qu'Omicron a perdu du terrain », a déclaré Mark Galardo, premier vice-président - Planification du réseau et Gestion du chiffre d'affaires, d'Air Canada. Les pays rouvrent leurs frontières et, partout dans le monde, les mesures sont assouplies pour les voyageurs complètement vaccinés. Air Canada reprend son rythme et sa vigueur. Nous sommes très heureux de densifier notre réseau international sur quatre continents pour satisfaire la demande refoulée. Nous avons conçu notre vaste réseau en expansion pour faciliter plus d'options de correspondances internationales via nos plaques tournantes de Toronto, Montréal et Vancouver. La combinaison de notre réseau avec ceux de nos partenaires de coentreprises et de nos partenaires commerciaux Star Alliance nous permet d'offrir aux clients un accès facile à pratiquement toutes les destinations du monde. En tant que chef de file du transport aérien au Canada, nous sommes déterminés à faire en sorte que l'industrie du voyage et du tourisme se rétablisse. Nous cherchons constamment de nouvelles occasions de rendre votre expérience de voyage inoubliable. Vous pouvez commencer à planifier votre prochain voyage et réserver en toute confiance, car nous sommes impatients de vous accueillir à bord! »

Le rétablissement des liaisons internationales tire avantage de l'expansion majeure d'Air Canada sur le marché nord-américain, où 7 nouvelles liaisons sont prévues pour l'été 2022 et 41 liaisons interrompues sont remises à l'horaire. Les heures des vols sont agencées de manière à optimiser la connectivité avec le vaste réseau nord-américain de la Société, qui comprend 46 aéroports aux États-Unis. Dès maintenant, les places dans toutes les cabines sont offertes à la vente à aircanada.com, et par l'entremise de l'application mobile Air Canada, des Centres de services d'Air Canada et des agents de voyages.

Reprise de liaisons internationales pour l'été 2022

Toronto

Destination Date de début * Tel-Aviv 1er mars * Paris 2 mars * Amsterdam 2 mars Lisbonne 26 mars * Vienne 26 mars Athènes 27 mars Rome 27 mars Venise 15 avril * Tokyo 27 avril * Copenhague 2 mai Budapest 3 mai Barcelone 4 mai * Madrid 19 mai Édimbourg 30 mai Manchester 30 mai Reykjavík 1er juin

Vancouver

Destination Date de début Francfort 1er mai Dublin 1er juin Zurich 17 juin

Montréal

Destination Date de début Rome 26 mars Lisbonne 27 mars Athènes 28 mars Venise 16 avril Tel-Aviv 1er mai Le Caire 3 mai * Casablanca 4 mai Barcelone 6 mai Nice 12 mai * Milan 21 mai Reykjavík 2 juin Dublin 2 juin * Tokyo 4 juin Alger 8 juin

Halifax

Destination Date de début * Londres Heathrow 30 avril

Les astérisques* indiquent un service assuré toute l'année.

Air Canada pourrait modifier son horaire en fonction de nouvelles occasions ou selon l'évolution de la COVID-19 et des assouplissements aux restrictions gouvernementales à venir. Pour l'horaire détaillé complet, consultez aircanada.com.

Produits supérieurs

Le service à bord des vols internationaux d'Air Canada met en valeur les créations les plus inspirées de talents culinaires canadiens tels que David Hawksworth et Vikram Vij, honorés de prix et établis à Vancouver, ainsi qu'Antonio Park et Jérôme Ferrer, chefs montréalais de haute renommée, qui composent le groupe de chefs réputés d'Air Canada. Les grands crus sélectionnés par Véronique Rivest, sommelière canadienne d'élite, compléteront votre voyage culinaire.

Air Canada transporte les clients de ses vols internationaux à bord de ses 777 de Boeing, 787 Dreamliner de Boeing ainsi qu'A330-300 d'Airbus, offrant la classe Signature Air Canada, la classe Économique Privilège et la classe économique, et de ses 737 MAX de Boeing, offrant la classe Économique Privilège et la classe économique. Tous les vols permettent d'accumuler et d'échanger des points Aéroplan. Les clients et membres Aéroplan admissibles peuvent également profiter de l'enregistrement prioritaire, de l'accès aux salons Feuille d'érable, de l'embarquement prioritaire et d'autres privilèges.

Voyage à l'étranger en vue?

Visitez notre Portail Prêts à voyager pour connaître les plus récentes exigences d'entrée gouvernementales. Les clients sont responsables de vérifier s'ils satisfont à toutes les exigences d'entrée gouvernementales. Ils doivent notamment détenir les documents de voyage, les visas et les certificats de santé obligatoires appropriés, et respecter tous les autres critères d'admissibilité correspondant aux vols pour lesquels ils font l'achat de billets. Les exigences gouvernementales peuvent changer à court préavis.

Politique sur les voyages, pour réserver en toute confiance

La politique de remboursement d'Air Canada s'applique à tous les billets achetés. Si la société aérienne devait annuler un vol ou en modifier l'horaire de plus de trois heures, elle offrira un remboursement complet selon le mode de paiement original, un bon de voyage Air Canada ou la valeur équivalente en points Aéroplan, auxquels points s'ajoute une bonification de 65 %.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le transporteur national du Canada, la plus grande société aérienne au pays à exploiter des services intérieurs et internationaux et un membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens. C'est, en Amérique du Nord, la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles décernée par la firme de recherche indépendante britannique Skytrax qui, en 2021, lui a aussi attribué les prix du Meilleur personnel au sol et à bord en Amérique du Nord, du Meilleur personnel au sol et à bord au Canada, du Meilleur salon de classe affaires en Amérique du Nord et du Transporteur par excellence face à la COVID-19. Également en 2021, Air Canada a été proclamée Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la troisième année de suite. En janvier 2021, Air Canada s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias , suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn , et joignez-vous à Air Canada sur Facebook .

SOURCE Air Canada

