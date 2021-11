Depuis maintenant 20 ans, nous faisons briller le talent culinaire canadien

MONTRÉAL, le 3 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Air Canada et son partenaire OpenTable, premier fournisseur mondial de service de réservation en ligne au restaurant et filiale de Booking Holdings, Inc. (Nasdaq: BKNG), sont fiers de dévoiler les Meilleurs nouveaux restos canadiens 2021, qui rassemblent des talents culinaires où s'expriment inclusion et diversité, à l'image de la communauté canadienne. Cette année revêt un caractère tout spécial: Air Canada célèbre le 20e anniversaire du lancement du plus remarquable palmarès de restaurants au pays.

Grâce à son engagement et à ses normes de qualité incroyables, le talent culinaire canadien a su préserver la santé et la vitalité de notre scène gastronomique, et ce, d'un bout à l'autre du pays. Cette année, le palmarès souligne le meilleur de la cuisine gastronomique, de la cuisine de bar, des menus pour emporter, de la cuisine de proximité et d'autres catégories tout en mettant en lumière les producteurs de l'année et les faiseurs de tendances du paysage culinaire canadien.

Le palmarès des Meilleurs nouveaux restos canadiens est élaboré par des experts de l'industrie de partout au pays. Ce comité d'experts est voulu inclusif afin de refléter la diversité et la géographie de la scène culinaire du pays. Pour célébrer le 20e anniversaire de l'initiative et souligner les retombées importantes de l'industrie au cours des deux dernières années, le comité a soumis cette fois-ci un palmarès sans classement, basé plutôt sur des catégories qui misent sur la résilience, l'esprit entrepreneurial et l'excellence culinaire.

OpenTable se joint à l'aventure pour la première fois à titre de commanditaire principal, et proposera de réserver des expériences Menu du chef dans certains des restaurants figurant au palmarès des Meilleurs nouveaux restos canadiens de 2021. Le commanditaire d'or, Destination Canada, monte à bord pour aider les voyageuses et voyageurs à profiter au maximum des plats et lieux du pays.

«Air Canada est fière de célébrer le 20e anniversaire des Meilleurs nouveaux restos canadiens, un programme qui a été témoin de la progression du talent culinaire canadien, d'un océan à l'autre, a déclaré Andy Shibata, vice-président - Marques, Air Canada. Pour marquer ce moment important et souligner la résilience de la communauté gastronomique du pays, le palmarès des Meilleurs nouveaux restos canadiens n'est pas un classement cette année. Il vise plutôt à honorer les gens, les lieux et les cultures qui façonnent l'industrie de l'accueil au Canada.»

«Le palmarès des Meilleurs nouveaux restos canadiens représente la vitalité du paysage culinaire au pays. Nous savons à quel point les restaurants ont manqué aux gens au cours des 18 derniers mois; dans le cadre de notre partenariat avec Air Canada, nous proposons une série d'expériences Menu du chef, uniques et sur mesure, dans certains des restaurants les plus réputés et les plus innovateurs du Canada, a annoncé Matt Davis, directeur régional d'OpenTable Canada. Nous aidons ainsi les clients des restaurants à vivre des moments significatifs à leur table, en même temps qu'ils profitent d'un accueil hors pair.»

Entre cuisine du terroir juste au sud du cercle arctique et repas 12 services sorti d'une porte anonyme dans un stationnement urbain, le don qu'ont les restaurants de surprendre, d'inspirer, de combler et de rassembler est plus fort que jamais. Cette année, le palmarès n'est pas un classement: chaque restaurant ou producteur est primé dans sa catégorie.

Voici les Meilleurs nouveaux restos canadiens 2021 d'Air Canada:

Meilleure cuisine gastronomique: Pompette ( Toronto, ON ): Ce bistro français moderniste offre des classiques revisités, de nouveaux mariages de saveurs éclatants, des cocktails originaux et une carte de plus de 300 vins qui zigzaguent entre trésors de l'Ancien et du Nouveau Monde. Le service est impeccable et l'ambiance, décontractée.

Ce bistro français moderniste offre des classiques revisités, de nouveaux mariages de saveurs éclatants, des cocktails originaux et une carte de plus de 300 vins qui zigzaguent entre trésors de l'Ancien et du Nouveau Monde. Le service est impeccable et l'ambiance, décontractée. Meilleure cuisine de bar: JinBar ( Calgary, AB ): La cheffe Jinhee Lee , déjà exemplaire en matière de cuisine fusion asiatique contemporaine, mise à la fois sur des cocktails qui reflètent sa personnalité pétillante et sur son amour des saveurs coréennes franches (une pizza coréenne, ça vous dit?).

La cheffe , déjà exemplaire en matière de cuisine fusion asiatique contemporaine, mise à la fois sur des cocktails qui reflètent sa personnalité pétillante et sur son amour des saveurs coréennes franches (une pizza coréenne, ça vous dit?). Meilleure cuisine de proximité: Ferme et Cuisine Bika ( Saint-Blaise -sur- Richelieu, QC ): À cette table champêtre située à 45 km au sud-ouest de Montréal, les ingrédients ne franchissent que quelques mètres pour arriver dans l'assiette. Les repas de la cheffe Fisun Ercan se déclinent en une douzaine de plats au fil de quatre services, tous faits de produits ultrafrais et révélant l'enfance de la cheffe sur la côte égéenne turque.

À cette table champêtre située à 45 km au sud-ouest de Montréal, les ingrédients ne franchissent que quelques mètres pour arriver dans l'assiette. Les repas de la cheffe se déclinent en une douzaine de plats au fil de quatre services, tous faits de produits ultrafrais et révélant l'enfance de la cheffe sur la côte égéenne turque. Meilleures tapas au nord du 60 e parallèle: BonTon & Company ( Dawson, YT ): La clientèle du resto yukonais de Shelby Jordan et Dennis Dunn , situé à seulement 240 km au sud du cercle arctique, peut déguster une cuisine internationale influencée par les fermes et producteurs des alentours. Le BonTon & Company s'inscrit dans un mouvement de Dawson qui vise à rétablir la chaîne d'alimentation locale et à renverser des décennies de dépendance aux biens livrés de loin par camion.

La clientèle du resto yukonais de et , situé à seulement 240 km au sud du cercle arctique, peut déguster une cuisine internationale influencée par les fermes et producteurs des alentours. & Company s'inscrit dans un mouvement de qui vise à rétablir la chaîne d'alimentation locale et à renverser des décennies de dépendance aux biens livrés de loin par camion. Meilleur resto pionnier: Tropikàl Restobar (Montréal, QC): Cet établissement de Saint-Henri vibre de toute l'énergie d'un carnaval, et ça se reflète dans les plats du chef Jae-Anthony Dougan . Une célébration de l'histoire et des cuisines caribéennes, afro-latines et ouest-africaines (le tout bien arrosé grâce à un bar où le rhum coule à flot).

Cet établissement de Saint-Henri vibre de toute l'énergie d'un carnaval, et ça se reflète dans les plats du chef . Une célébration de l'histoire et des cuisines caribéennes, afro-latines et ouest-africaines (le tout bien arrosé grâce à un bar où le rhum coule à flot). Meilleur resto d'hôtel: Terre ( St. John's, NL ): Au Terre, qui surplombe le port de St. John's depuis l'Hôtel Alt où il est installé, le chef Matthew Swift orchestre une symphonie de produits terre-neuviens de saison fournis par les pêcheurs, fermières et chasseurs qui travaillent sur l'île rocailleuse.

Au Terre, qui surplombe le port de depuis l'Hôtel Alt où il est installé, le chef orchestre une symphonie de produits terre-neuviens de saison par les pêcheurs, fermières et chasseurs qui travaillent sur l'île rocailleuse. Meilleur menu pour emporter: Sunny's Chinese ( Toronto, ON ): De ses premiers pas comme service exclusif propulsé par une liste de diffusion à un statut d'adresse ayant pignon sur rue dès 2022, le Sunny's Chinese résume toute l'expérience de commander au resto en temps de pandémie dans un sac de papier rempli de douceurs chinoises à la sauce régionale.

De ses premiers pas comme service exclusif propulsé par une liste de diffusion à un statut d'adresse ayant pignon sur rue dès 2022, le Sunny's Chinese résume toute l'expérience de commander au resto en temps de pandémie dans un sac de papier rempli de douceurs chinoises à la sauce régionale. Producteur de l'année: Tim Ball , cueilleur sous-marin ( Garnish et St. John's, NL ): Homme de la baie à temps partiel et cueilleur sous-marin à temps plein, Tim Ball change la donne en matière de durabilité et de gestion des pêches à Terre-Neuve-et- Labrador , en pêchant à la main pétoncles et oursins qui sont dégustés dans les assiettes, de St. John's jusqu'au Japon.

baie à temps partiel et cueilleur sous-marin à temps plein, change la donne en matière de durabilité et de gestion des pêches à Terre-Neuve-et- , en pêchant à la main pétoncles et oursins qui sont dégustés dans les assiettes, de jusqu'au Japon. Maraîcher de l'année: Les Jardins Lakou ( Dunham, QC ): Inspiré par un voyage réalisé en 2017 sur sa terre natale d'Haïti, Jean-Philippe Vézina fait pousser des légumes emblématiques de la cuisine afro-caribéenne. Depuis ses débuts en 2020, il a vu doubler le nombre d'abonnés à ses paniers de légumes hebdomadaires, qui peuvent comprendre jicama, patate douce, giraumon, amarante, gombo, chou cavalier et épinard africain.

Série vidéo des Meilleurs nouveaux restos canadiens

Visitez lesmeilleursnouveauxrestoscanadiens.com pour consulter le palmarès complet des lauréats de cette année et regarder des vidéos tournées dans les coulisses de trois restaurants primés cette année: le JinBar, la Ferme et Cuisine Bika et le Pompette. Ce contenu est aussi présenté sur les chaînes Les meilleurs nouveaux restos canadiens et Gastronomie du menu Télé, sur le système de divertissements à bord Air Canada de la majorité des vols d'Air Canada.

