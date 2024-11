Le restaurant Sabayon de Montréal obtient la première place, et les établissements Mehl de Toronto et Maison de Soma de Mont-Tremblant se classent respectivement deuxième et troisième.

Notre critique mystère a visité personnellement plus de 30 restaurants en 2024 pour évaluer tous les aspects de l'expérience gastronomique proposée.

Célébrant ses 23 ans, le palmarès des Meilleurs nouveaux restos canadiens d'Air Canada est le classement de restaurants le plus ancien et le plus respecté au pays.

MONTRÉAL, le 4 nov. 2024 /CNW/ - Dans le cadre d'une célébration qui s'est tenue à Toronto, Air Canada a dévoilé aujourd'hui son palmarès des 10 Meilleurs nouveaux restaurants canadiens pour l'année 2024, la première place revenant au restaurant Sabayon de Montréal. Dirigé par le célèbre chef pâtissier Patrice Demers et la sommelière Marie-Josée Beaudoin, Sabayon propose un service à l'heure du thé en après-midi et un service de repas en soirée mettant en vedette des produits saisonniers locaux dans une ambiance intime.

En deuxième position, l'établissement torontois Mhel de Seung-min Yi et de Young Hoon Ji propose des plats coréo-japonais servis avec une touche de magie. En troisième position, la Maison de Soma d'Édith Foliot et de Didier Lortie, nichée au cœur d'une terre de 240 hectares dans les montagnes des Laurentides, redéfinit l'expérience culinaire des tables fermières.

« À Air Canada, nous sommes ravis de faire rayonner ce que le pays a de mieux à offrir à l'échelle internationale, a déclaré Andy Shibata, vice-président - Marques d'Air Canada. Depuis plus de vingt ans, notre programme Meilleurs nouveaux restos canadiens met en valeur la scène culinaire dynamique et de calibre mondial du pays. Comme la nourriture est un élément qui enrichit les expériences de voyage, nous souhaitons, par ce programme qui soutient les nouvelles entreprises, inspirer les voyageurs et leur donner encore plus de raisons convaincantes d'explorer notre pays. »

Le programme Meilleurs nouveaux restos canadiens d'Air Canada, qui en est désormais à sa 23e année, a évalué dans tout le pays des restaurants qui ont ouvert leurs portes entre la fin du printemps 2023 et le 31 mai 2024. S'appuyant sur les critiques d'une seule personne anonyme, le palmarès des 10 Meilleurs restaurants prend en compte tous les aspects de l'expérience culinaire, de la vision culinaire et de la qualité des ingrédients au service fourni et à l'esprit d'équipe en général.

Les 10 Meilleurs restaurants de cette année ont été sélectionnés par Tara O'Brady, auteure primée de livres de recettes, juge à l'émission Wall of Bakers et journaliste culinaire. La critique a réalisé un parcours gastronomique comprenant plus de 30 restaurants situés dans 16 villes à l'échelle du pays, notamment un gîte touristique à flanc de falaise de Bay Bulls, dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, et une cuisine animée située dans le marché public de Victoria.

« Chacun des restaurants visités représentait de façon évocatrice sa collectivité, mettait fièrement en valeur des produits locaux et présentait des traditions culinaires diverses, a rapporté Mme O'Brady. Cette année est l'"année des couples", car cinq des dix meilleurs restaurants (dont les trois premiers) sont tenus par des restaurateurs qui sont partenaires dans la vie comme au travail. »

Le programme Meilleurs nouveaux restos canadiens d'Air Canada de 2024 a repris certaines mentions spéciales, notamment: Plat de l'année, Dessert de l'année, Cocktail de l'année, Design de l'année, Plat d'accompagnement de l'année et Concept de l'année.

Palmarès des 10 Meilleurs nouveaux restos canadiens 2024 :

Sabayon (Montréal, Québec) : L'intentionnalité résonne dans chaque aspect de ce brillant restaurant montréalais de 14 places, qui propose l'heure du thé et des soupers conçus par les renommés Patrice Demers, chef pâtissier, et Marie-Josée Beaudoin, sommelière. Chaque détail a été finement réfléchi, qu'il s'agisse des repose-couverts bleu cobalt faits à la main par le couple ou du plat de pleurotes grillés surmontés d'une arlette caramélisée et d'un nuage de sabayon, couronné Plat de l'année du palmarès des Meilleurs nouveaux restos canadiens d'Air Canada.



Mhel ( Toronto, Ontario ) : Ce restaurant de Toronto dispose d'une cuisine ouverte, où les chefs cuisinent des mets inspirés d'une fusion coréo-japonaise à l'aide de six brûleurs et de deux barbecues au charbon de bois. Mhel propose également le Dessert de l'année du palmarès des Meilleurs nouveaux restos canadiens d'Air Canada : une version japonaise simple et sucrée de la crème caramel.



Maison de Soma ( Mont-Tremblant , Québec) : Un restaurant proposant une table fermière ultraraffinée, situé sur une propriété de 240 hectares au cœur des Laurentides, où sont cultivés presque tous les ingrédients servis. Qu'il s'agisse d'une version à la fois croustillante et onctueuse de l'okonomiyaki, une crêpe japonaise au chou, ou d'un Somananas sour au goût tropical (le Cocktail de l'année du palmarès des Meilleurs nouveaux restos canadiens d'Air Canada), la Maison de Soma surpasse les attentes.



Takja BBQ House ( Toronto, Ontario ) : Ce barbecue coréen haut de gamme de Toronto met en vedette des viandes vieillies à sec sur place, des poissons et fruits de mer et des légumes de saison grillés, ainsi que le Plat d'accompagnement de l'année du palmarès des Meilleurs nouveaux restos canadiens d'Air Canada, c'est-à-dire des banchan, petites assiettes d'accompagnements à partager notamment composées de kimchi servi de deux façons, de feuilles de moutarde, de salade muchim épicée au jalapeño et d'une salade d'oignons verts.



Café Malabar ( Victoria , Colombie-Britannique) : Appuyez sur le bouton de la clochette de service de ce comptoir de cuisine du marché public de Victoria et, quelques instants plus tard, des plats aux saveurs des rivages du Kerala sont déposés sur les tables communes, notamment un plat de poisson nommé chatti choru présenté dans un pot en argile, accompagné de feuilletés aux œufs et d'une crêpe dentelle faite de riz.



Parapluie (Montréal, Québec) : Dans ce bistro inventif décoré de nappes blanches situé dans le quartier Mile End de Montréal, du pain de boulangerie et des frites accompagnent des œufs cuits huit minutes et vingt secondes dans une émulsion d'estragon légère et une truite à peine grillée à la torche baignant dans une crème à l'aneth et au raifort que l'on peut savourer jusqu'à la dernière goutte.



Bar Prima ( Toronto, Ontario ) : Un mélange enivrant de détermination et de sophistication d'antan fait de l'établissement torontois Bar Prima un endroit de choix auquel la juge Tara O'Brady a décerné la mention du Design de l'année du palmarès des Meilleurs nouveaux restos canadiens d'Air Canada. On peut y déguster des classiques tels que le steak tartare, qui se présente sur un lit de ciboulette, rehaussé de piment fermenté et agrémenté d'une crème de sardine et de moelle.



Fat Rabbit ( St. Catharines, Ontario ) : Dirigé par le chef et copropriétaire Zach Smith, Fat Rabbit n'est pas un restaurant comme les autres. En tant que grilladerie, boucherie zéro déchet, traiteur d'aliments cuits au feu et épicerie tout à la fois, ce restaurant multifonction a été récompensé par la mention du Concept de l'année du palmarès des Meilleurs nouveaux restos canadiens d'Air Canada.



Gary's ( Vancouver , Colombie-Britannique) : Le premier restaurant des vétérans du milieu gastronomique Baley Hayward et Mathew Bishop propose une ambiance de cabaret dans le quartier South Granville de Vancouver , où les gens du coin et les touristes peuvent savourer des plats tels que le crudo, la salade de laitue Little Gem, le champignon poule des bois et le lapin.



Crumb Queen/Andy's Lunch ( Winnipeg, Manitoba ) : Dans cette boulangerie-pâtisserie doublée d'un comptoir déjeuner, la journée débute avec les pains boules au levain et les viennoiseries de Cloe Wiebe qui disparaissent à la vitesse de l'éclair. Dès 11 h, Andrew Koropatnick arrive avec des sandwichs sur morceaux de pizze bianche maison, des pâtes à partager, des salades et des supplì.

Remise des prix

La liste des restaurants faisant partie du Top 10 a été dévoilée à Toronto le 4 novembre 2024 à l'occasion de la célébration des Meilleurs nouveaux restos canadiens d'Air Canada. Les chefs et les équipes des 10 Meilleurs restaurants ont été invités à recevoir leur prix et à présenter des plats de leurs menus gagnants à des professionnels de l'industrie, des invités d'Air Canada et des membres du public.

Le palmarès 2024 des Meilleurs nouveaux restos canadiens d'Air Canada bénéficie du soutien généreux de Diageo Canada, une nouvelle fois commanditaire or. Air Canada remercie tout spécialement Diageo Canada de son engagement indéfectible à enrichir le paysage culinaire canadien.

La liste complète peut être consultée dans le numéro du mois de novembre du magazine Air Canada enRoute et en ligne à l'adresse LesMeilleursNouveauxRestosCanadiens.com

