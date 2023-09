La liste présente 30 restaurants répartis dans 15 villes d'un océan à l'autre, en lice pour le dévoilement des 10 Meilleurs restos canadiens le 1er novembre 2023

TORONTO, le 14 sept. 2023 /CNW/ - Air Canada a dévoilé aujourd'hui les 30 finalistes des Meilleurs nouveaux restos canadiens 2023, et le plus ancien concours de talents culinaires du pays accueille un nouveau groupe de restaurants. Air Canada met de l'avant depuis 2002 la scène culinaire distinctive du pays au moyen de son programme emblématique qui célèbre les nouveaux restaurants, les chefs et les talents émergents. La 22e édition des Meilleurs nouveaux restos canadiens s'amorce aujourd'hui par la publication de la liste de présélection tant attendue à l'adresse LesMeilleursNouveauxRestosCanadiens.com.

Air Canada dévoile la liste de présélection des Meilleurs nouveaux restos canadiens 2023, mettant en valeur la fine fleur de la nouvelle gastronomie canadienne (Groupe CNW/Air Canada)

Un adulte sur dix choisit des forfaits vacances axés sur les expériences culinaires. Air Canada et le programme Meilleurs nouveaux restos canadiens proposent donc, à cet égard, une liste de 30 excellents restaurants à découvrir au pays. La liste de présélection, qui couvre 15 villes dans sept provinces, présente des restaurants qui valent le détour autant pour les voyageurs nationaux qu'internationaux. Les établissements qui figurent dans la liste profitent d'une visibilité accrue tant au pays qu'à l'étranger.

« Le guide des Meilleurs nouveaux restos canadiens célèbre et fait découvrir la fine fleur de la scène culinaire alors que vous parcourez le pays, ce qui est très important pour nous, à Air Canada, a déclaré Andy Shibata, vice-président - Marques, d'Air Canada. La liste est diversifiée sur le plan régional et couvre 15 villes de sept provinces, ce qui prouve l'ampleur des découvertes à faire au Canada quand vous planifierez votre prochaine réservation. Qu'il s'agisse d'un restaurant avec vue sur une marina de la Sunshine Coast de la Colombie-Britannique, d'un repas au bord du lac Érié ou d'une cuisine raffinée et décontractée dans le port de St. John's, il y a 30 nouvelles raisons d'explorer le Canada. »

Le concours des Meilleurs nouveaux restos canadiens est l'unique classement pancanadien de restaurants qui fait appel à une seule critique gastronomique anonyme, dont la mission est de goûter les créations de ces nouveaux établissements. Sur les recommandations de notre comité national d'experts en alimentation, Air Canada envoie une collaboratrice effectuer en toute discrétion un marathon gourmand d'un mois en quête des 30 nouvelles tables les plus remarquables au pays, qui sont en lice pour figurer dans le palmarès final si convoité.

Les Meilleurs nouveaux restos canadiens 2023 célèbrent les restaurants les plus novateurs qui ont ouvert leurs portes à travers le pays entre la fin du printemps 2022 et le 31 mai 2023 et qui offrent des expériences hors du commun par la qualité de leurs produits, de leur service et de leur sens de la créativité culinaire.

Les finalistes pour les Meilleurs nouveaux restos canadiens 2023 sont :

9 Tail Fox, Montréal; Acre Through the Seasons, Richmond; Anemone, Montréal; Bar Accanto, Winnipeg; Bar Chouette, Calgary; Bonheur d'occasion, Montréal; Brassica, Gibsons; Cabaret l'Enfer, Montréal; Casa Paco, Toronto; Darlings, Bloomfield; Dotty's, Toronto; Espace Old Mill, Stanbridge East; Fawn, Halifax; Folke, Vancouver; Fortuna's Row, Calgary; Kappo Sato, Toronto; Lao Lao Bar, Toronto; Le Molière, Montréal; Les Mômes, Montréal; Marilena Café, Victoria; Melba, Québec; Milpa, Calgary; Petit Socco, Winnipeg; Portage, St. John's; Rizzo's House of Parm, Fort Erie; Salt + Ash, Halifax; Simpl Things, Toronto; Suyo Modern Peruvian, Vancouver; Ugly Duckling, Victoria; Wild Blue, Whistler.

Le Top 10 sera dévoilé lors d'un gala à Toronto le 1er novembre 2023. Les lauréats seront aussi mis en vedette sur le site LesMeilleursNouveauxRestosCanadiens.com et dans le numéro de novembre du magazine Air Canada enRoute.

Le palmarès 2023 des Meilleurs nouveaux restos canadiens bénéficie du soutien généreux de Diageo Canada, notre commanditaire or, de retour cette année. Nous remercions tout spécialement Diageo Canada de son engagement continu à enrichir le paysage culinaire canadien.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes -- marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada vise à atteindre un ambitieux objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

À propos d'Air Canada enRoute

Air Canada enRoute est la marque de média du voyage primée d'Air Canada publiée par Spafax. Source d'inspiration pour les voyageurs du monde entier, le média s'adresse aux passagers à chaque étape de leur voyage grâce à son portefeuille multimédia : imprimés, canaux numériques (enroute.aircanada.com/fr) et plusieurs programmes et événements prestigieux. Le magazine des Meilleurs nouveaux restos canadiens d'Air Canada enRoute sera distribué à l'échelle du pays aux abonnés du Globe and Mail et par la poste aux membres Aéroplan Super Élite et à ceux du programme Million de milles Air Canada, en novembre. Pour nous suivre sur Instagram : @enroutemag, #AirCanadaTop10.

