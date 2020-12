Expérience simplifiée à l'embarquement par automatisation du processus de vérification de l'identité

Suite du projet pilote couronné de succès à l'aéroport international de San Francisco

Extension prévue à d'autres aéroports américains

MONTRÉAL, le 9 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Air Canada a déclaré aujourd'hui être le premier transporteur aérien canadien à offrir à ses clients la sécurité et le confort d'une nouvelle option d'embarquement grâce à la biométrie faciale. La technologie est maintenant accessible aux clients qui partent de l'aéroport international de San Francisco (SFO), et sera progressivement déployée dans d'autres aéroports américains desservis par la Société.

« Air Canada a déjà instauré de nombreux processus sans contact aux différentes étapes de l'expérience de voyage et nous avons maintenant le plaisir d'offrir une option novatrice et facultative d'embarquement biométrique à nos clients qui partent de SFO, a souligné Andrew Yiu, vice-président - Produits, d'Air Canada. Sans tracas, rapide et pratique, elle réduit les contacts et le temps de traitement. Les clients accordent de la valeur aux processus simplifiés et nous continuons d'évaluer diverses solutions sans contact améliorant la sécurité et l'expérience de voyage globale. »

Les clients qui choisissent l'embarquement biométrique se présentent à la porte d'embarquement et sont photographiés. La photo est validée et l'identité confirmée d'après les renseignements et la photo de leur passeport, préalablement enregistrés par le Service de vérification des voyageurs des Douanes et protection des frontières des États-Unis. En quelques secondes, le service compare automatiquement la nouvelle photo du voyageur aux images que celui-ci a déjà fournies au gouvernement, telles que les photos de passeport et de visa. Dans l'ensemble, l'utilisation de la biométrie faciale constitue pour les clients un processus sûr et sans contact qui simplifie les voyages en avion.

« Les Douanes et protection des frontières sont heureuses de faire équipe avec Air Canada pour proposer aux voyageurs un processus sûr et sans contact de vérification de l'identité au départ des États-Unis, à SFO, » a indiqué Diane J. Sabatino, sous-adjointe de direction auprès du commissaire, Bureau de l'exploitation locale des Douanes et protection des frontières des États-Unis. « Avec ce processus, qui complète le processus d'arrivée rehaussé des Douanes et protection des frontières à l'entrée à SFO, nous transformons les voyages en avion par l'utilisation élargie de la biométrie faciale grâce à des partenariats public-privé, ce qui rend plus sécuritaire et rehausse l'expérience client. »

Les clients qui ne souhaitent pas utiliser l'embarquement biométrique ont simplement à aviser l'agent de porte; ils embarqueront comme ils l'ont toujours fait, en présentant leur carte d'accès à bord et leur passeport pour la vérification manuelle de leur identité et le processus d'embarquement.

Depuis le début de l'année, Air Canada a adopté plusieurs procédés sans contact à différentes étapes de l'expérience de voyage, notamment l'enregistrement des bagages SansContact pour les vols au départ d'aéroports canadiens, la possibilité de commander de la nourriture depuis un téléphone intelligent ou une tablette dans les salons Feuille d'érable, l'entrée en libre-service sans contact au Café Air Canada, à sa réouverture, et l'offre de tous les journaux et revues en format numérique avec PressReader.

D'ici peu, Air Canada étendra l'option d'embarquement biométrique à d'autres aéroports américains. Elle explore actuellement des options viables aux aéroports canadiens.

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes du monde et il a accueilli plus de 51 millions de clients en 2019. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019.

