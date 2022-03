MONTRÉAL, le 8 mars 2022 /CNW Telbec/ - En cette Journée internationale des femmes, Air Canada, qui continue d'encourager la prochaine génération de femmes aspirant à une carrière non traditionnelle dans l'aviation, a annoncé les noms des lauréates de la bourse Commandante-Judy-Cameron de 2022. La bourse, nommée en hommage à la première femme pilote d'Air Canada, souligne les réalisations de femmes à fort potentiel qui souhaitent faire carrière dans les secteurs de l'aviation et de l'aérospatiale comme pilotes commerciales ou techniciennes d'entretien d'aéronef et qui n'ont pas nécessairement les moyens financiers d'y parvenir.

« À l'occasion de la Journée internationale des femmes, nous célébrons et soulignons les réussites et les réalisations de plus de 14,500 femmes qui travaillent à Air Canada partout dans le monde, a déclaré Arielle Meloul-Wechsler, vice-présidente générale et chef des Ressources humaines et des Affaires publiques. Air Canada a donné l'exemple en cultivant la diversité, l'équité et l'inclusion, et les femmes sont représentées à tous les échelons et dans tous les services de l'entreprise. Les initiatives comme la bourse Commandante-Judy-Cameron contribuent activement à « en finir avec les préjugés » en soutenant la nouvelle génération de femmes et en l'encourageant à poursuivre des carrières non traditionnelles en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques dans le secteur du transport aérien. Nous sommes persuadés qu'il n'y a pas de limite à ce que peuvent accomplir les personnes qualifiées. Félicitations aux boursières de cette année! »

« Alors que les effets de la pandémie se font encore sentir, je trouve particulièrement gratifiant que tant de jeunes femmes talentueuses et déterminées poursuivent résolument leur carrière dans l'aviation, a ajouté Judy Cameron, commandante (retraitée) de 777 de Boeing et directrice de la Northern Lights Aero Foundation. Ces quatre femmes se démarquent par leur volonté et leur soif d'être des modèles et des mentores pour inciter d'autres femmes à s'orienter vers l'aviation. Merci à Air Canada pour son engagement indéfectible en faveur de l'égalité des sexes, de la diversité et de l'inclusion. »

Les lauréates de la bourse Commandante-Judy-Cameron, qui est attribuée conjointement avec la Northern Lights Aero Foundation, recevront 5 000 $ pour poursuivre leurs études dans le domaine de l'aviation. Les voici :

Tanisha Galway

Étudiante de deuxième année en techniques d'entretien d'aéronef au College of the North Atlantic à Gander, en Nouvelle-Écosse, Tanisha est aussi présidente du conseil étudiant, membre du comité des politiques sur le harcèlement sexuel, représentante de l'association étudiante de son collège auprès de la direction provinciale de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants, organisme où elle représente également les étudiants ayant une déficience. « Je suis fermement convaincue qu'il faut lutter contre l'adversité et promouvoir le changement, a déclaré Tanisha. Je défends tout autant les personnes qui ont besoin d'aide pour trouver leur voix que celles qui veulent la faire entendre. Nous, les femmes, sommes solidaires et unies. »

Winnie Ho

Winnie vient de terminer le groupe 1 des règles de vol aux instruments et termine le cours intégré de pilote de ligne au Waterloo Wellington Flight Centre, en plus d'être dans la dernière année du programme de sciences et d'aviation de l'Université de Waterloo, en Ontario. Elle est adjointe à l'enseignement d'un cours d'introduction à l'aviation à l'Université et membre du jeune conseil d'administration de Northern Lights, faisant preuve de leadership pour inspirer, autonomiser et encourager les femmes dans les domaines de l'aviation et de l'aérospatiale. Son objectif immédiat consiste à « être instructrice pendant quelques années pour former des pilotes, partager mon savoir et mes compétences, et servir de mentore à de futurs pilotes ». Son but ultime est d'être commandante de bord d'appareils 787 ou 777 de Boeing à Air Canada. « Je trouve vraiment important de pouvoir inspirer et encadrer la prochaine génération d'aviateurs et de femmes qui envisagent de faire carrière dans l'aviation », affirme Winnie.

Alissa Stirling

Alissa en est à sa dernière année d'études en aviation commerciale de l'Université Mount Royal de Calgary, en Alberta. Son travail d'agente de bord à Air Canada lui a donné envie de devenir pilote et elle a terminé en trois mois sa licence de pilote privé pour réussir à s'inscrire au programme d'études. Alissa est présidente du conseil exécutif des étudiants en aviation et membre du comité sur le système de gestion de la sécurité de la section Alberta 99s, du British Columbia Aviation Council et de l'Alberta Aviation Council. « Jusqu'ici, j'ai aimé toutes les étapes de mon parcours dans le secteur du transport aérien, affirme Alissa. J'ai l'intention d'utiliser toutes les ressources à ma disposition pour atteindre mon objectif, qui est d'être pilote d'avion pour l'un des principaux transporteurs canadiens. »

Madeline Ungurain

Madeline vient de terminer sa formation d'instructrice de vol à Principal Air, à Abbotsford, en Colombie-Britannique, et prépare maintenant sa qualification de vol aux instruments pour avions multimoteurs. Elle est membre active des Ninety-Nines, association internationale de femmes pilotes pour laquelle elle fait du bénévolat comme coordonnatrice des nouvelles et a créé une Foire aux questions internationale pour les nouveaux membres. En tant que mère célibataire de jumeaux, elle a dû surmonter des obstacles de taille, mais elle n'a jamais renoncé à atteindre ses objectifs. Madeline prévoit travailler comme instructrice de vol aux instruments pour avions multimoteurs. « Mon objectif, a indiqué Madeline, est d'encourager les personnes qui veulent réaliser leurs rêves et de leur montrer qu'avec suffisamment de détermination et d'efforts, tout est possible. »

Pour en savoir plus sur les gagnantes des bourses de 2021, regardez la vidéo sur leurs réalisations.

À propos de la commandante de bord Judy Cameron

Judy Cameron a été la première femme pilote embauchée par Air Canada, le plus important transporteur aérien du pays, en avril 1978, à l'âge de 23 ans. Elle fut la première femme à obtenir le diplôme en technologie de l'aviation du Collège Selkirk, en 1975. Durant ses 40 ans de carrière et ses quelque 23 000 heures de vol, elle a piloté des appareils DC-3, Twin Otter, Hawker Siddeley 748, DC-9, L-1011 de Lockheed, A320 d'Airbus ainsi que 767 et 777 de Boeing aux quatre coins du monde. Elle est devenue commandante de bord en 1997 et, en 2010, la première commandante de bord au Canada d'un 777 de Boeing, le plus gros appareil du parc aérien d'Air Canada. Elle a pris sa retraite en 2015, a reçu la même année le prix Elsie MacGill Northern Lights dans la catégorie Opérations aériennes et, en 2016, le groupement national des Ninety-Nines lui a consacré un timbre-poste canadien.

En 2019, Air Canada s'est engagée à verser annuellement 20 000 $ pendant trois ans pour la bourse Commandante-Judy-Cameron et a renouvelé en 2021 son soutien pour trois autres années.

La bourse Commandante-Judy-Cameron s'adresse aux citoyennes canadiennes admises dans un programme d'études postsecondaires en pilotage (voilure fixe) dans un collège, une université ou une école de pilotage, ou encore dans un programme de réparation ou de maintenance d'aéronefs, partout au Canada.

La bourse d'études est administrée par la Northern Lights Aero Foundation, un organisme qui inspire les Canadiennes dans les domaines de l'aviation et de l'aérospatiale, et leur rend hommage, grâce à du mentorat, des bourses, un bureau des conférenciers, un jeune conseil d'administration et une remise de prix annuelle.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le transporteur national du Canada, la plus grande société aérienne au pays à exploiter des services intérieurs et internationaux et un membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens. C'est, en Amérique du Nord, la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles décernée par la firme de recherche indépendante britannique Skytrax qui, en 2021, lui a aussi attribué les prix du Meilleur personnel au sol et à bord en Amérique du Nord, du Meilleur personnel au sol et à bord au Canada, du Meilleur salon de classe affaires en Amérique du Nord et du Transporteur par excellence face à la COVID-19. Également en 2021, Air Canada a été proclamée Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la troisième année de suite. En janvier 2021, Air Canada s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias , suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn , et joignez-vous à Air Canada sur Facebook .

