MONTRÉAL, le 14 juin 2021 /CNW Telbec/ - Air Canada et Air Canada Cargo ont publié aujourd'hui la liste initiale des liaisons prévues pour les avions-cargos 767-300ER de Boeing qui doivent entrer en service cet automne. Air Canada procède actuellement à la conversion complète de plusieurs de ses appareils 767 de Boeing en avions-cargos afin de tirer pleinement parti des débouchés commerciaux du fret à l'échelle mondiale.

Les premiers avions-cargos 767 convertis seront mis en ligne en octobre; ils assureront des vols principalement à partir de l'aéroport international Toronto Pearson, d'où ils desserviront Miami, Quito, Lima, Mexico et, une première pour Air Canada Cargo, Guadalajara. Des destinations s'ajouteront au début de 2022, notamment Halifax, St. John's, Madrid et Francfort, quand d'autres avions-cargos entreront en service.

« Ces avions-cargos procureront une stabilité et une croissance à long terme aux clients d'Air Canada Cargo, en particulier les transitaires qui ont besoin d'une capacité de fret aérien fiable toute l'année, a indiqué Jason Berry, vice-président - Fret, d'Air Canada. Ces appareils nous permettront de continuer à nous appuyer sur le succès de nos vols tout-cargo et font partie intégrante de notre croissance future. Je me réjouis de l'entrée en service de ces appareils. Cette étape importante pour Air Canada Cargo ouvre un monde de possibilités pour nous et nos clients. »

Air Canada a entamé la conversion en avions-cargos de certains des 767 de Boeing retirés de sa flotte de transport de passagers. Dans le cadre de ce processus, tous les sièges sont retirés de l'appareil, une grande porte est découpée dans le fuselage pour permettre le chargement de fret palettisé et le plancher est renforcé pour le transport de charges lourdes. Air Canada Cargo prévoit mettre en service deux avions-cargos d'ici la fin de 2021, et d'autres seront intégrés au parc aérien en 2022.

L'ajout d'avions-cargos au parc aérien d'Air Canada permettra à Air Canada Cargo d'offrir une capacité constante sur les principales liaisons de fret aérien, ce qui facilitera le transport de marchandises à l'échelle mondiale. Grâce à ces avions-cargos, Air Canada Cargo pourra transporter plus de marchandises, comme des pièces automobiles et aérospatiales, du matériel pétrolier et gazier, des produits pharmaceutiques et des denrées périssables, et répondre à la demande croissante d'expédition rapide et fiable de marchandises du commerce électronique.

À l'automne 2020, Air Canada et ses pilotes, représentés par l'Association des pilotes d'Air Canada, ont conclu une modification à leur Convention collective afin de permettre à la Société d'exploiter des avions-cargos de manière concurrentielle sur le marché du fret.

Depuis mars 2020, Air Canada a assuré plus de 9 000 vols tout-cargo au moyen de gros-porteurs de passagers ainsi que d'appareils 777 de Boeing et A330 d'Airbus convertis temporairement. L'espace de chargement de fret des avions convertis a été accru grâce au retrait de sièges de la cabine passagers.

Toutes les liaisons demeurent assujetties aux approbations gouvernementales.

