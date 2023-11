Jusqu'à 11 vols hebdomadaires assurent la liaison Vancouver-Hong Kong à compter de la mi-décembre

Capacité des liaisons entre le Canada et le Japon augmentée presque du double cet hiver

Vols pour Bangkok assurés quotidiennement pendant les mois de pointe en hiver; saison prolongée jusqu'au début de mai 2024

Lancement de la nouvelle liaison avec Singapour en avril 2024

Reprise hâtive du service saisonnier pour Osaka dès mai 2024

MONTRÉAL, le 14 nov. 2023 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui l'augmentation stratégique de la capacité de son réseau pour la région Asie-Pacifique, et ce, de la mi-décembre jusqu'à la fin de l'été 2024.

Air Canada augmente sa capacité à destination de l’Asie dès le mois de décembre dans le cadre de la diversification continue de son réseau international (Groupe CNW/Air Canada)

« Les services d'Air Canada pour l'Asie continuent d'afficher une forte demande, a déclaré Mark Galardo, vice-président général - Chiffre d'affaires et Planification du réseau à Air Canada. Nous allons donc augmenter notre capacité à destination de cette région du monde dans le cadre du déploiement de notre stratégie de diversification internationale. Cet hiver, nous serons heureux d'offrir jusqu'à 57 vols par semaine entre le Canada et l'Asie, et jusqu'à 64 vols par semaine l'été prochain. Par ailleurs, Air Canada devra jusqu'à doubler ses vols quotidiens à destination de Hong Kong, en plus d'exploiter de plus gros appareils à destination de Shanghai pendant les périodes des Fêtes et du Nouvel An lunaire. La capacité à destination du Japon s'accroît de 96 % cet hiver par rapport à l'an dernier. Au printemps prochain, nous reprendrons plus tôt nos vols saisonniers à destination d'Osaka et nous exploiterons de plus gros appareils pour Narita et Séoul.

« Le lancement à venir de notre nouvelle liaison à destination de Singapour et la capacité accrue de notre liaison populaire vers Bangkok témoignent de notre engagement indéfectible quand vient le temps d'investir dans les marchés à croissance rapide que représente l'Asie du Sud-Est. Grâce à nos investissements dans nos plaques tournantes mondiales reliant le vaste réseau nord-américain d'Air Canada à nos vols internationaux, il est devenu commode et attrayant de voyager entre l'Amérique du Nord et l'Asie, tant pour des voyages d'agrément que professionnels. Nous avons hâte d'accueillir nos clients à bord de nos vols », a conclu M. Galardo.

Liaison Améliorations du service Vancouver-Hong Kong 11 vols hebdomadaires du 13 décembre 2023 au 29 février 2024 pour répondre à la forte demande pendant les périodes des Fêtes et du Nouvel An lunaire

10 vols hebdomadaires du 1er mars au 26 octobre 2024 Vancouver-Bangkok Service hivernal étendu, allant du 1 er décembre 2023 au 5 mai 2024

Passage de 4 vols par semaine à une fréquence quotidienne du 8 janvier au 28 février 2024, au cours des mois de pointe de l'hiver Vancouver-Shanghai 4 vols hebdomadaires du 1 er décembre 2023 au 30 mars 2024, avec le remplacement des appareils par des appareils 777‑300ER de plus grande taille pour les périodes des Fêtes et du Nouvel An lunaire

4 vols hebdomadaires assurés par des appareils 787-9 de Boeing en dehors de ces périodes Vancouver-Singapour 4 vols hebdomadaires à compter du 3 avril 2024 Vancouver-Osaka Vols saisonniers commençant plus tôt, soit à partir du 1 er mai 2024, trois fois par semaine

Passage à 4 vols hebdomadaires à compter du 17 juin 2024 Vancouver-Narita Vols quotidiens assurés par un appareil 777-300ER de plus grande taille jusqu'au 30 avril 2024

Vols quotidiens assurés par des appareils 787-9 de Boeing en dehors de cette période Montréal-Narita Vols quotidiens assurés par des appareils 777-300ER de plus grande taille pendant toute la saison estivale Toronto-Narita Vols quotidiens avec le remplacement des appareils par des appareils 777-300ER de plus grande taille pendant toute la saison estivale Toronto-Haneda Vols quotidiens assurés par des appareils 777-300ER de plus grande taille pendant toute la saison hivernale

Vols quotidiens assurés par des appareils 787-9 de Boeing en dehors de cette période Vancouver-Séoul Vols quotidiens avec le remplacement des appareils par des appareils 777-300ER de plus grande taille pendant toute la saison estivale

Vols quotidiens assurés par des appareils 787-9 de Boeing en dehors de cette période Toronto-Séoul Vols quotidiens assurés par des 787-9 de Boeing toute l'année

Services internationaux d'Air Canada

Le service offert à bord des vols internationaux d'Air Canada met en valeur les talents culinaires d'un groupe de chefs canadiens réputés, dont David Hawksworth et Vikram Vij, des toques primées de Vancouver, ainsi que les Montréalais Jérôme Ferrer et Antonio Park, dont la réputation n'est plus à faire. Les grands crus sélectionnés par Véronique Rivest, sommelière canadienne d'exception, viennent parfaire cette expérience gastronomique.

Lorsqu'ils voyagent avec Air Canada, les clients peuvent accumuler et échanger des points auprès d'Aéroplan, principal programme de fidélité au Canada. En outre, les clients admissibles peuvent profiter de l'enregistrement prioritaire, de l'accès aux salons Feuille d'érable, de l'embarquement prioritaire et d'autres privilèges, dont l'accès à la Suite Signature Air Canada exclusive à YVR et à l'aéroport Toronto Pearson.

Vous voyagez à l'étranger?

Visitez le portail Prêts à voyager d'Air Canada pour connaître les plus récentes exigences d'entrée gouvernementales. Les clients sont responsables de s'assurer qu'ils répondent à toutes les exigences d'entrée du gouvernement, y compris de posséder les bons documents de voyage, les visas et tout certificat médical nécessaire, ainsi que toute autre exigence pour les vols achetés. Les exigences gouvernementales peuvent être modifiées avec un court préavis.

