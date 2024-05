Jusqu'à 30 vols hebdomadaires supplémentaires pour la saison d'hiver par rapport à l'année dernière

MONTRÉAL, le 17 mai 2024 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui une augmentation de près de 60 % de sa desserte de la capitale du Canada, Ottawa, avec un service désormais assuré toute l'année pour Calgary et Winnipeg, la hausse du nombre de vols, et par conséquent de la capacité, pour Halifax et Québec, ainsi que l'ajout de vols par gros-porteurs pour Vancouver. Autres améliorations : augmentation, cet hiver, du nombre de vols pour des destinations loisirs populaires comme Fort Lauderdale, Tampa, Orlando, Cancún et Punta Cana.

L'un des deux vols quotidiens entre Ottawa et Vancouver sera assuré par un Boeing 787-9 Dreamliner. (Groupe CNW/Air Canada)

« Ottawa est un maillon important du réseau d'Air Canada et, pour répondre à la demande, nous augmentons le nombre de vols pour la capitale du pays de près de 60 pour cent par rapport à 2023, a déclaré Mark Galardo, vice-président général - Chiffre d'affaires et Planification du réseau d'Air Canada. C'est avec grand plaisir que nous annonçons l'ajout de vols pour d'autres villes du pays en proposant des liaisons sans escale toute l'année et en haussant le nombre de vols vers d'autres villes. Nous augmentons aussi le nombre de vols pour des destinations soleil populaires et, de concert avec United Airlines, notre partenaire en coentreprise, nous ajoutons des options de voyage au départ et à destination des États-Unis ».

« Je suis ravi de constater qu'Air Canada augmente considérablement ses services aériens à destination et au départ d'Ottawa, a indiqué Mark Sutcliffe, maire d'Ottawa. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour l'économie de la ville, et une reconnaissance de l'importance et du dynamisme du marché d'Ottawa sur la scène mondiale. Cette annonce est hautement réjouissante pour l'industrie du tourisme, les propriétaires d'entreprises et les résidents d'Ottawa qui voyagent partout en Amérique du Nord. »

Selon Joel Tkach, vice-président, Expansion commerciale et marketing, Administration de l'aéroport international d'Ottawa, « Air Canada, un fournisseur de longue date de services fréquents et fiables à destination de YOW, y renforce sa présence grâce à cette hausse notable de capacité pour la saison hivernale. En plus d'être opportuns et stratégiques, ces vols répondent aux besoins des résidents d'Ottawa-Gatineau qui s'envolent pour leurs destinations préférées ou qui accueillent des visiteurs venus de loin ».

« La décision d'Air Canada d'augmenter sa capacité de vol à l'Aéroport international d'Ottawa est un développement important pour notre ville, a ajouté Michael Crockatt, président-directeur général de Tourisme Ottawa. Cette bonification permettra aux visiteurs canadiens et américains d'accéder plus facilement à Ottawa, ce qui favorisera les événements d'affaires, la tenue de manifestations sportives, la croissance des voyagistes et les visites d'agrément. Il est incroyablement encourageant de voir la confiance qu'Air Canada accorde à notre destination, et nous sommes impatients d'accueillir encore plus de voyageurs pour leur faire découvrir tout ce qu'Ottawa a à offrir. »

Hausse des vols intérieurs - nouvel horaire

Au départ d'Ottawa Reprise des horaires et amélioration des services Ottawa (YOW)-Calgary (YYC) Reprise des liaisons quotidiennes le 1er mai et désormais

offertes toute l'année Ottawa (YOW)-Winnipeg (YWG) Reprise des liaisons quotidiennes le 30 avril et désormais

offertes toute l'année Ottawa (YOW)-Halifax (YHZ) Fréquence qui passera d'un à trois vols par jour à

compter du 1er juillet Ottawa (YOW)-Québec (YQB) Liaison quotidienne depuis le 1er mai Ottawa (YOW)-Vancouver (YVR) Deux liaisons quotidiennes, dont une par Boeing 787-9

Dreamliner

Horaire transfrontalier - améliorations

Au départ d'Ottawa Amélioration des services à l'hiver 2024 Ottawa (YOW)-Fort Lauderdale (FLL) Fréquence qui passe de quatre à six vols par semaine - saisonnier Ottawa (YOW)-Orlando (MCO) Fréquence qui passe de deux à quatre vols par semaine - saisonnier Ottawa (YOW)-Tampa (TPA) Fréquence qui passe d'un à deux vols par semaine - saisonnier

United Airlines, le partenaire en coentreprise d'Air Canada, augmentera le nombre de vols en provenance d'Ottawa et à destination de Chicago et de Washington-Dulles cet hiver grâce à un vol quotidien supplémentaire. Au total, l'horaire combiné d'Air Canada et de United Airlines aux États-Unis au départ d'Ottawa offrira les vols suivants (à l'exclusion des vols vers la Floride) :

Ottawa - Chicago (trois fois par jour)

- (trois fois par jour) Ottawa-New York-Newark (trois fois par jour)

Ottawa - Washington -Dulles (trois fois par jour)

- -Dulles (trois fois par jour) Ottawa - Washington -Reagan (une fois par jour)

Destinations soleil

Au départ d'Ottawa Amélioration des services à l'hiver 2024 Ottawa (YOW)-Cancún (CUN) Fréquence qui passe de trois à quatre vols par

semaine - saisonnier Ottawa (YOW)-Punta Cana (PUJ) Fréquence qui passe de trois à quatre vols par

semaine - saisonnier

