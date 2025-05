Produits d'exploitation de 5,196 milliards de dollars pour le premier trimestre, en baisse de 1 % sur 12 mois

Perte d'exploitation de 108 millions de dollars, BAIIDA ajusté* de 387 millions de dollars et marge du BAIIDA ajusté* de 7,4 %

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 1,526 milliard de dollars et flux de trésorerie disponibles* de 831 millions de dollars, en baisse respectivement de 66 millions de dollars et de 225 millions de dollars sur 12 mois

Ratio de levier financier* de 1,3 au 31 mars 2025 comparativement à 1,4 à la fin de 2024

Rachat et annulation de plus de 15 millions d'actions au cours du trimestre, ce qui achève l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités annoncée en novembre 2024

Annonce de son intention de procéder à une offre publique de rachat importante visant le rachat et l'annulation d'au plus 500 millions de dollars d'actions

MONTRÉAL, le 8 mai 2025 /CNW/ - Air Canada a présenté aujourd'hui ses résultats financiers du premier trimestre de 2025.

Air Canada annonce ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2025 (Groupe CNW/Air Canada)

« Nos résultats du premier trimestre de 2025 démontrent qu'Air Canada assure une gestion efficace en cette période de turbulences, a annoncé Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada. Nos produits d'exploitation, totalisant près de 5,2 milliards de dollars, sont demeurés stables d'une année à l'autre avec une capacité similaire. Notre stratégie de diversification des produits demeure judicieuse. Les produits liés au trafic de sixième liberté ont augmenté, et Air Canada Cargo et Vacances Air Canada ont affiché de solides résultats pendant la période. Nous avons enregistré un BAIIDA ajusté de 387 millions de dollars. Bien que la période hivernale pose toujours des défis, nous avons réalisé des progrès sur les plans de la ponctualité, de la livraison des bagages et de la satisfaction de la clientèle au cours du trimestre. Surtout, nous avons transporté près de 10,8 millions de passagers en toute sécurité. Je remercie d'ailleurs tous nos employés, qui ont déployé beaucoup d'efforts afin de prendre soin de nos clients.

« Au cours du trimestre, nous avons enregistré d'importants flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation et des flux de trésorerie disponibles. Notre ratio de levier financier a diminué par rapport à celui du quatrième trimestre de 2024. Bien que les produits passages perçus d'avance aient augmenté conformément à nos attentes au cours de la période, nous prévoyons que la conjoncture du marché demeurera instable en raison des perspectives économiques incertaines. Face à cette situation, nous abaissons prudemment nos attentes et nous nous concentrons sur les facteurs contrôlables, comme la gestion des coûts et l'ajustement stratégique de la capacité, afin de générer un rendement élevé de nos mesures financières clés.

« Nos résultats démontrent que nous disposons d'une base commerciale solide et diversifiée, d'une stratégie de répartition du capital disciplinée ainsi que d'une équipe compétente et dévouée. Malgré les changements survenus sur certains marchés, nous sommes optimistes, car la tendance pour la demande globale demeure stable. Au cours du trimestre, nous avons racheté et annulé plus de 15 millions d'actions, achevant ainsi le programme d'offre publique de rachat dans le cours normal des activités annoncé en novembre dernier. Forts de notre volonté continue de créer de la valeur, nous sommes heureux d'annoncer aujourd'hui notre intention de procéder à une offre publique de rachat importante visant le rachat et l'annulation d'au plus 500 millions de dollars d'actions. L'offre publique de rachat importante souligne notre engagement, à mesure que nous progressons vers nos cibles financières pour 2028, à créer de la valeur pour les actionnaires en réussissant à atteindre nos objectifs de manière durable et à long terme en faveur de toutes les parties prenantes. »

* Les CESMO ajustées, le BAIIDA ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts et dotation aux amortissements), la marge du BAIIDA ajusté, le ratio de levier financier, la dette nette, le bénéfice ajusté (la perte ajustée) avant impôts, le bénéfice net ajusté (la perte nette ajustée), le bénéfice ajusté (la perte ajustée) par action et les flux de trésorerie disponibles dont il est fait mention dans le présent communiqué sont des mesures financières hors PCGR, des ratios hors PCGR ou des mesures financières complémentaires. Comme il s'agit de mesures qui ne sont pas conformes aux PCGR pour la présentation d'états financiers et qui n'ont pas de sens normalisé, elles ne sauraient être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres entités et ne doivent pas être considérées comme pouvant se substituer à des résultats établis selon les PCGR ou comme ayant préséance sur ceux-ci. Se reporter à la rubrique Mesures financières hors PCGR du présent communiqué pour la description de ces mesures, ainsi que pour le rapprochement des mesures hors PCGR d'Air Canada mentionnées dans le présent communiqué avec la mesure financière conforme aux PCGR la plus comparable.

Voici un aperçu des résultats d'exploitation et de la situation financière d'Air Canada pour le premier trimestre de 2025 par rapport à la période correspondante de 2024.

Résultats financiers du premier trimestre de 2025

Produits d'exploitation de 5,196 milliards de dollars, en baisse de 30 millions de dollars ou de 1 %, et diminution de la capacité exploitée de 0,4 % sur 12 mois.

Charges d'exploitation de 5,304 milliards de dollars, soit une hausse de 89 millions de dollars ou de 2 %, en raison de la dotation aux amortissements, des coûts liés à la portion terrestre des forfaits et de l'incidence d'un écart de change défavorable sur 12 mois. La baisse des prix du carburant d'une année sur l'autre a compensé en partie cette hausse.

Perte d'exploitation de 108 millions de dollars, comparativement à un bénéfice d'exploitation de 11 millions de dollars au premier trimestre de 2024.

BAIIDA ajusté de 387 millions de dollars et marge du BAIIDA ajusté de 7,4 %, soit une baisse de 66 millions de dollars et de 1,3 point de pourcentage, respectivement.

Perte ajustée avant impôts* de 215 millions de dollars, comparativement à une perte ajustée avant impôts de 94 millions de dollars au premier trimestre de 2024.

Perte nette de 102 millions de dollars et perte par action - résultat dilué de 0,40 $, comparativement à une perte nette de 81 millions de dollars et à une perte par action - résultat dilué de 0,22 $.

Perte nette ajustée* de 150 millions de dollars et perte ajustée par action - résultat dilué de 0,45 $, comparativement à une perte nette ajustée de 96 millions de dollars et à une perte ajustée par action - résultat dilué de 0,27 $.

CESMO ajustées* de 15,27 cents , comparativement à 14,76 cents , soit une hausse de 3,5 %.

, comparativement à , soit une hausse de 3,5 %. Flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation de 1 526 millions de dollars, en baisse de 66 millions de dollars.

Flux de trésorerie disponibles* de 831 millions de dollars, soit une baisse de 225 millions de dollars.

Perspectives

Pour le deuxième trimestre de 2025, Air Canada prévoit accroître sa capacité en SMO de 2 % à 2,5 % par rapport au trimestre correspondant de 2024.

Pour l'exercice 2025, Air Canada revoit certaines de ses prévisions et principales hypothèses afin de tenir compte des tendances récentes de l'environnement commercial et des attentes concernant les prix du carburant. Les prévisions revues pour l'ensemble de l'exercice 2025 sont les suivantes :

Indicateur Prévisions précédentes pour

l'exercice 2025 Prévisions revues pour

l'exercice 2025 BAIIDA ajusté De 3,4 G$ à 3,8 G$ De 3,2 G$ à 3,6 G$ Capacité en SMO Augmentation de 3 % à 5 %

par rapport à 2024 Augmentation de 1 % à 3 %

par rapport à 2024 CESMO ajustées De 14,25 cents à 14,50 cents De 14,25 cents à 14,50 cents Flux de trésorerie disponibles Seuil de rentabilité de +/- 200 M$ Seuil de rentabilité de +/- 200 M$

Principales hypothèses



Air Canada a formulé des hypothèses pour l'élaboration de ses prévisions, à savoir que la croissance du PIB du Canada sera marginale pour 2025 (auparavant, une croissance modérée), que le dollar canadien s'échangera en moyenne à 1,40 $ CA contre 1,00 $ US tout au long de l'exercice 2025 (hypothèse maintenue) et que le prix du carburant d'aviation s'établira en moyenne à 0,88 $ CA pour l'ensemble de l'exercice 2025 (auparavant, à 0,95 $ CA) le litre.

Les prévisions d'Air Canada constituent des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable et sont soumises à des incertitudes et à des risques importants, notamment en ce qui a trait aux déclarations faites (p. ex., des menaces) ou les mesures prises par des États en matière d'imposition de droits de douane sur les exportations et les importations canadiennes, de même que leurs répercussions sur les économies du Canada, de l'Amérique du Nord et du monde, et sur la demande de voyages. Se reporter aux informations comprises dans la rubrique intitulée Mise en garde concernant les énoncés prospectifs ci-après.

Annonce de l'offre publique de rachat importante

Air Canada a annoncé aujourd'hui que le Conseil d'administration a autorisé une offre publique de rachat importante (l'« offre proposée ») aux termes de laquelle Air Canada a l'intention d'offrir de racheter aux fins d'annulation jusqu'à 500 millions de dollars de ses actions à droit de vote variable de catégorie A et de ses actions à droit de vote de catégorie B (collectivement, les « actions »). Air Canada prévoit que l'offre proposée commencera au cours de la semaine prochaine et sera achevée avant la fin de juin 2025, et que les modalités et les prix de l'offre proposée seront déterminés au cours de cette période. Air Canada a l'intention de financer l'offre publique de rachat importante avec ses fonds en caisse.

Les actionnaires qui souhaitent accepter l'offre proposée auront la possibilité de déposer leurs actions en faisant : i) un « dépôt par adjudication » à un prix déterminé par action dans une fourchette proposée par Air Canada (c'est-à-dire une « adjudication à la hollandaise » modifiée) et pour un nombre déterminé d'actions (un « dépôt aux enchères ») ou ii) un « dépôt au prix de rachat » sans prix déterminé par action, en acceptant qu'un nombre précis d'actions soit racheté au prix de rachat déterminé par les dépôts aux enchères. Les fourchettes de prix maximale et minimale qui seront proposées par Air Canada aux termes de l'adjudication à la hollandaise modifiée seront déterminées en fonction du cours de ses actions peu avant le début de l'offre proposée. L'offre proposée sera facultative pour tous les actionnaires, qui seront libres de choisir s'ils veulent y participer, le nombre d'actions qu'ils souhaitent déposer et, s'il s'agit d'un dépôt aux enchères, le prix visé dans la fourchette déterminée. Les actionnaires qui ne déposent pas d'actions (ou dont les actions ne sont pas rachetées aux termes de l'offre proposée) verront leur participation dans Air Canada augmenter proportionnellement, dans la mesure où des actions sont rachetées aux termes de l'offre proposée. L'offre proposée ne sera pas conditionnelle au dépôt d'un nombre minimal d'actions et sera soumise aux conditions habituelles pour les opérations de cette nature.

Les informations concernant l'offre proposée dans le présent communiqué sont fournies à titre indicatif seulement et ne constituent ni une offre de rachat ni une sollicitation de vente d'actions d'Air Canada. L'offre proposée dont il est question dans le présent communiqué n'a pas encore commencé. La sollicitation et l'offre de rachat d'actions n'auront lieu qu'aux termes d'une note d'information relative à l'offre publique de rachat distincte contenant tous les détails de l'offre proposée qui sera déposée auprès des autorités en valeurs mobilières et envoyée par la poste aux actionnaires d'Air Canada.

Cibles pour 2028

Le 17 décembre 2024, Air Canada a annoncé ses cibles financières à long terme pour 2028 et ses aspirations pour 2030, présentées dans le tableau qui suit.

Indicateur Cibles pour 2028 Aspirations pour 2030 Produits d'exploitation Environ 30 G$ Plus de 30 G$ Marge du BAIIDA ajusté* Supérieure ou égale à 17 % Entre 18 % et 20 % Flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation

en pourcentage du BAIIDA ajusté* Environ 90 % Environ 90 % Achats d'immobilisations corporelles et incorporelles en pourcentage

des produits d'exploitation* Inférieurs ou égaux à 12 % Inférieurs à 12 % Marge des flux de trésorerie disponibles* Environ 5 % Environ 5 % Rendement du capital investi* Non indiqué Supérieur ou égal à 12 % Nombre d'actions après dilution Inférieur à 300 millions d'actions Inférieur à 300 millions d'actions

* Le BAIIDA ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts et dotation aux amortissements), la marge du BAIIDA ajusté, les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation en pourcentage du BAIIDA ajusté, les achats d'immobilisations corporelles et incorporelles en pourcentage des produits d'exploitation, la marge des flux de trésorerie disponibles et le rendement sur le capital investi sont des mesures financières dont il est fait mention dans le présent communiqué. Ce sont des mesures financières hors PCGR, des ratios hors PCGR ou des mesures financières complémentaires. Comme il s'agit de mesures qui ne sont pas conformes aux PCGR pour la présentation d'états financiers et qui n'ont pas de sens normalisé, elles ne sauraient être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres entités et ne doivent pas être considérées comme pouvant se substituer à des résultats établis selon les PCGR ou comme ayant préséance sur ceux-ci.

Les cibles à long terme pour 2028 et les aspirations pour 2030 mentionnées dans le présent communiqué ne représentent pas des prévisions ou des perspectives, mais ont plutôt pour but d'aider le lecteur à évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs d'Air Canada. Le lecteur est averti que ces renseignements pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Air Canada peut revoir et réviser ces cibles et ces aspirations en fonction de l'évolution de l'économie, des facteurs géopolitiques, du marché et de la réglementation. Ces cibles et ces aspirations servent d'objectifs à Air Canada dans l'exécution de ses priorités stratégiques, et elles supposent un environnement commercial normal. La capacité d'Air Canada à atteindre ces cibles et ces aspirations dépend également de sa capacité à réaliser les initiatives et les objectifs commerciaux exposés durant les présentations de la journée des investisseurs 2024 d'Air Canada, lesquelles sont publiées à l'adresse aircanada.com/investisseurs. Ils comprennent notamment l'augmentation des produits d'exploitation, l'accroissement du parc aérien et des capacités du réseau, la réussite d'autres investissements et initiatives clés ainsi que d'autres hypothèses importantes, notamment celles qui figurent dans le présent communiqué, et cette capacité est soumise à un certain nombre de risques et d'incertitudes.

Mesures financières hors PCGR

Sont présentés ci-après certaines mesures financières et certains ratios hors PCGR qu'utilise Air Canada pour fournir aux lecteurs des renseignements supplémentaires sur sa performance financière et opérationnelle. Comme ces mesures ne sont pas conformes aux PCGR pour la présentation d'états financiers et qu'elles n'ont pas de sens normalisé, elles ne sauraient être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres entités et ne doivent pas être considérées comme pouvant se substituer à des résultats établis selon les PCGR ou comme ayant préséance sur ceux-ci. Les mesures ou ratios financiers hors PCGR décrits dans la présente rubrique comportent généralement des exclusions ou des ajustements qui tiennent compte d'une ou de plusieurs des caractéristiques suivantes, comme le fait d'être très variables, difficiles à prévoir, inhabituels par nature, significatifs pour les résultats d'une période en particulier ou non indicatifs des résultats d'exploitation passés ou futurs. Ces éléments sont exclus, car la Société est d'avis qu'ils peuvent fausser l'analyse de certaines tendances commerciales et rendre moins pertinente toute analyse comparative en regard d'autres périodes. L'exclusion de ces éléments permet de manière générale d'analyser plus justement la performance d'Air Canada au chapitre des charges d'exploitation et de la comparer de façon plus pertinente à celle d'autres sociétés aériennes.

Air Canada exclut l'incidence de la dépréciation d'actifs, le cas échéant, dans le calcul des CESMO ajustées, du BAIIDA ajusté, de la marge du BAIIDA ajusté, du bénéfice ajusté (de la perte ajustée) avant impôts et du bénéfice net ajusté (de la perte nette ajustée), car ces éléments peuvent fausser l'analyse de certaines tendances commerciales et rendre moins pertinente toute analyse comparative en regard d'autres périodes ou sociétés aériennes.

CESMO ajustées

Air Canada se sert des CESMO ajustées afin de mesurer le rendement courant de ses activités et d'analyser l'évolution de ses coûts. Elle exclut toutefois de cette mesure l'incidence de la charge de carburant d'aviation, les coûts liés à la portion terrestre des forfaits de Vacances Air Canada, les coûts liés aux avions-cargos et d'autres éléments susmentionnés. Ces éléments peuvent fausser l'analyse de certaines tendances commerciales et rendre moins pertinente toute analyse comparative en regard d'autres périodes. Exclure ces éléments permet de manière générale d'analyser plus justement la performance d'Air Canada au chapitre des charges d'exploitation et, possiblement, de la comparer de façon plus pertinente à celle d'autres sociétés aériennes.

Dans le calcul des CESMO ajustées, la charge de carburant d'aviation n'est pas comprise dans les charges d'exploitation, car elle fluctue largement sous l'effet de facteurs multiples, dont la conjoncture internationale, les événements géopolitiques, les coûts de raffinage du carburant d'aviation et le taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain. Qui plus est, Air Canada engage des coûts qui se rapportent à la portion terrestre des forfaits de Vacances Air Canada que n'engagent pas certaines sociétés aériennes qui n'exercent pas d'activités de voyagiste comparables. En outre, ces coûts ne génèrent pas de SMO. Par conséquent, le fait d'exclure ces coûts des charges d'exploitation permet d'établir une comparaison plus pertinente d'une période à l'autre lorsque ces coûts peuvent varier.

De plus, Air Canada engage des coûts relativement à l'exploitation d'avions-cargos, coûts que n'engagent pas certaines sociétés aériennes qui n'exercent pas d'activités de fret comparables. Au 31 mars 2025, Air Canada comptait six avions-cargos 767 de Boeing en service, contre huit au 31 mars 2024. Ces coûts ne génèrent pas de SMO et, par conséquent, le fait de les exclure des charges d'exploitation permet d'établir une comparaison plus pertinente d'une période à l'autre pour les activités de transport de passagers.

Les CESMO ajustées sont rapprochées des charges d'exploitation selon les PCGR comme suit :

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)

Premiers trimestres 2025 2024 Variation Charges d'exploitation selon les PCGR 5 304 $ 5 215 $ 89 $ Compte tenu des éléments suivants :











Carburant d'aviation (1 186)

(1 254)

68

Coûts liés à la portion terrestre des forfaits (373)

(335)

(38)

Coûts liés aux avions-cargos (compte non tenu du carburant) (42)

(35)

(7)

Charges d'exploitation, compte tenu de l'incidence

des éléments ci-dessus 3 703 $ 3 591 $ 112 $ SMO (en millions) 24 240

24 337

(0,4) % CESMO ajustées (en cents) 15,27 ¢ 14,76 ¢ 0,51 ¢

BAIIDA ajusté et marge du BAIIDA ajusté

Le BAIIDA ajusté (à savoir le bénéfice avant intérêts, impôts, dotation aux amortissements et dépréciation) et la marge du BAIIDA ajusté (BAIIDA ajusté exprimé en pourcentage des produits d'exploitation) sont couramment utilisés dans le secteur du transport aérien et Air Canada s'en sert afin d'avoir un aperçu du résultat d'exploitation, de la marge qui y est liée avant intérêts, impôts, dotation aux amortissements, dépréciation et d'autres éléments susmentionnés. Ces éléments peuvent varier sensiblement d'une société aérienne à l'autre, en raison de la façon dont chacune finance son matériel volant et ses autres actifs.

Le BAIIDA ajusté et la marge du BAIIDA ajusté sont rapprochés du bénéfice d'exploitation (de la perte d'exploitation) selon les PCGR comme suit :



Premiers trimestres (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) 2025 2024 Variation Bénéfice (perte) d'exploitation selon les PCGR (108) $ 11 $ (119) $ Rajouter :











Dotation aux amortissements et dépréciation 495

442

53

BAIIDA ajusté 387 $ 453 $ (66) $ Produits d'exploitation 5 196 $ 5 226 $ (30) $ Marge d'exploitation (en %) (2,1)

0,2

(2,3) pp Marge du BAIIDA ajusté (en %) 7,4

8,7

(1,3) pp

Bénéfice ajusté (perte ajustée) avant impôts

Air Canada se sert du bénéfice ajusté (de la perte ajustée) avant impôts pour mesurer le rendement financier avant impôts global de ses activités, à l'exclusion de l'incidence du profit ou de la perte de change, des intérêts nets au titre des régimes d'avantages du personnel, du profit ou de la perte sur les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur, du profit ou de la perte à la cession-bail d'actifs, du profit ou de la perte à la cession d'actifs, du profit ou de la perte aux règlements et modifications de dette et d'autres éléments susmentionnés. Ces éléments peuvent fausser l'analyse de certaines tendances commerciales et rendre moins pertinente toute analyse comparative en regard d'autres périodes ou sociétés aériennes.

Le bénéfice ajusté (la perte ajustée) avant impôts est rapproché du bénéfice (de la perte) avant impôts selon les PCGR comme suit :



Premiers trimestres (en millions de dollars canadiens) 2025 2024 Variation

($) Perte avant impôts selon les PCGR (167) $ (65) $ (102) $ Compte tenu des éléments suivants :











(Profit) perte de change 11

(59)

70

Intérêts nets au titre des régimes d'avantages du personnel (5)

(5)

-

Profit sur instruments financiers comptabilisés à la juste valeur (54)

(11)

(43)

Perte aux règlements de dette -

46

(46)

Perte ajustée avant impôts (215) $ (94) $ (121) $

Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) et bénéfice ajusté (perte ajustée) par action - résultat dilué

Air Canada se sert du bénéfice net ajusté (de la perte nette ajustée) et du bénéfice ajusté (de la perte ajustée) par action - résultat dilué pour mesurer le rendement financier global de ses activités, à l'exclusion de l'incidence après impôts du profit ou de la perte de change, des intérêts nets au titre des régimes d'avantages du personnel, du profit ou de la perte sur les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur, du profit ou de la perte à la cession-bail d'actifs, du profit ou de la perte aux règlements et modifications de dette, du profit ou de la perte à la cession d'actifs et d'autres éléments susmentionnés. Ces éléments peuvent fausser l'analyse de certaines tendances commerciales et rendre moins pertinente toute analyse comparative en regard d'autres sociétés aériennes.

Le bénéfice net ajusté (la perte nette ajustée) et le bénéfice ajusté (la perte ajustée) par action - résultat dilué sont rapprochés du bénéfice net selon les PCGR comme suit :



Premiers trimestres (en millions de dollars canadiens) 2025 2024 Variation

($) Perte nette selon les PCGR (102) $ (81) $ (21) $ Compte tenu des éléments suivants :











(Profit) perte de change 11

(59)

70

Intérêts nets au titre des régimes d'avantages du personnel (5)

(5)

-

Profit sur instruments financiers comptabilisés à la juste valeur (54)

(11)

(43)

Perte aux règlements de dette -

46

(46)

Impôt sur le résultat, y compris les éléments de rapprochement ci-dessus -

14

(14)

Perte nette ajustée (150) $ (96) $ (54) $ Nombre moyen pondéré d'actions en circulation utilisé dans

le calcul du résultat net dilué par action (en millions) 330

358

(28)

Perte ajustée par action - résultat dilué (0,45) $ (0,27) $ (0,18) $

Le tableau ci-après présente les données relatives aux actions servant au calcul du bénéfice par action - résultat dilué et de base en fonction du bénéfice ajusté par action :

(en millions) Premiers trimestres 2025 2024 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - de base 330

358

Effet dilutif -

-

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - dilué 330

358



Flux de trésorerie disponibles

Air Canada se sert des flux de trésorerie disponibles comme indicateur de la vigueur financière et du rendement de ses activités exprimant le montant de trésorerie que la Société est en mesure de dégager de ses activités, compte tenu des dépenses d'investissement. Les flux de trésorerie disponibles correspondent aux flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation, moins les achats d'immobilisations corporelles et incorporelles, et déduction faite du produit tiré d'opérations de cession-bail.

Le tableau ci-après présente un rapprochement des flux de trésorerie disponibles avec les flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation pour les périodes indiquées :



Premiers trimestres (en millions de dollars canadiens) 2025 2024 Variation

($) Flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation 1 526 $ 1 592 $ (66) $ Achats d'immobilisations corporelles et incorporelles (695)

(536)

(159)

Flux de trésorerie disponibles 831 $ 1 056 $ (225) $

Dette nette

La dette nette est une mesure de gestion du capital ainsi qu'un élément clé du capital géré par Air Canada et elle permet à la direction d'évaluer la dette nette de la Société.

Ratio dette nette-BAIIDA ajusté des 12 derniers mois (ratio de levier financier)

Le ratio dette nette-BAIIDA ajusté des 12 derniers mois (également désigné « ratio de levier financier ») est couramment utilisé dans l'industrie du transport aérien et Air Canada s'en sert pour évaluer le levier financier. Le ratio de levier financier correspond à la dette nette divisée par le BAIIDA ajusté des 12 derniers mois.

Le tableau ci-après présente un rapprochement du ratio de levier financier avec les soldes de la dette nette d'Air Canada aux dates indiquées :

(en millions de dollars canadiens) 31 mars

2025 31 décembre

2024 Variation Total de la dette à long terme et des obligations locatives 10 710 $ 10 915 $ (205) $ Partie courante de la dette à long terme et des obligations locatives 2 016

1 755

261

Total de la dette à long terme et des obligations locatives (y compris la partie courante) 12 726

12 670

56

Moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie,

les placements à court terme et les placements à long terme (8 061)

(7 752)

(309)

Dette nette 4 665 $ 4 918 $ (253) $ BAIIDA ajusté (période de 12 mois) 3 520 $ 3 586

(66)

Ratio de la dette nette sur le BAIIDA ajusté 1,3

1,4

(0,1)



Pour un complément d'information sur les documents publics d'Air Canada, dont sa dernière Notice annuelle, veuillez consulter le site de SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

Avis concernant la téléconférence du premier trimestre de 2025

Air Canada invite les analystes à sa téléconférence trimestrielle qui se tiendra le vendredi 9 mai 2025, à 8 h (HE). Michael Rousseau, président et chef de la direction, John Di Bert, vice-président général et chef des Affaires financières, et Mark Galardo, vice-président général et chef des Affaires commerciales, et président - Fret, présenteront les résultats et répondront aux questions des analystes. Immédiatement après la période de questions des analystes, John Di Bert et Pierre Houle, vice-président et trésorier, répondront aux questions des prêteurs à terme de type B et des porteurs d'obligations d'Air Canada.

Les membres des médias et du public peuvent écouter cette téléconférence audio. En voici les renseignements détaillés :

Webémission : https://edge.media-server.com/mmc/p/876izdz4/lan/fr

Par téléphone : 647 932-3411 ou 1 800 715-9871 (sans frais)

Code d'accès 6439503

Veuillez prévoir 10 minutes pour la connexion à la téléconférence.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Ces énoncés découlent d'analyses et d'autres renseignements fondés sur la prévision de résultats à venir et sur l'estimation de montants qu'il est actuellement impossible de déterminer. Ils peuvent porter sur des observations concernant, entre autres, des prévisions, des stratégies, des attentes, des opérations projetées ou des actions à venir, y compris les déclarations relatives à l'intention d'Air Canada de procéder à l'offre proposée et aux modalités de celle-ci (y compris la valeur maximale en dollars des actions qu'Air Canada peut racheter dans le cadre de l'offre proposée, la structure de l'offre proposée, qui comprend une procédure d'adjudication à la hollandaise modifiée, et le fait que l'offre proposée n'est pas conditionnelle au dépôt d'un nombre minimal d'actions), le moment de la détermination du prix, du lancement et de la réalisation de l'offre proposée, et l'intention d'Air Canada de financer l'offre proposée avec ses fonds en caisse). Ces énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi de termes comme « préliminaire », « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « projeter » et « planifier », employés au futur et au conditionnel, et d'autres termes semblables, ainsi qu'à l'évocation de certaines hypothèses.

Comme, par définition, les énoncés prospectifs partent d'hypothèses, dont celles décrites ci-après, ils sont soumis à d'importants risques et incertitudes, qui sont amplifiés dans le contexte actuel. La réalisation des énoncés prospectifs reste assujettie, notamment, à la survenance possible d'événements externes ou à l'incertitude qui caractérise le secteur où évolue Air Canada. Les résultats réels peuvent donc différer sensiblement des résultats évoqués par ces énoncés prospectifs en raison de divers facteurs, entre autres ceux dont il est fait mention ci-après.

Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs comprennent la conjoncture économique, les déclarations faites (p. ex., des menaces) ou les mesures prises par des États en matière d'imposition de droits de douane sur les exportations ou les importations canadiennes, de même que l'incertitude qui en découle et leurs répercussions sur les économies du Canada, de l'Amérique du Nord et du monde, et sur la demande de voyages, le contexte géopolitique, comme les conflits militaires au Moyen-Orient et entre la Russie et l'Ukraine, la capacité d'Air Canada à dégager ou à maintenir une rentabilité nette, l'état du secteur et du marché et le contexte influant sur la demande, la concurrence, la dépendance d'Air Canada à l'égard des technologies, les risques liés à la cybersécurité, les interruptions de service, les changements climatiques et les facteurs liés à l'environnement (dont les systèmes météorologiques et autres phénomènes naturels, et des facteurs anthropiques), la dépendance d'Air Canada à l'égard des fournisseurs clés (y compris des organismes gouvernementaux et d'autres parties prenantes soutenant les activités aéroportuaires et de l'exploitation aérienne), les relations de travail et les coûts connexes, la capacité d'Air Canada à mettre en œuvre efficacement des initiatives stratégiques opportunes et d'autres initiatives importantes (notamment sa faculté à gérer les charges d'exploitation), les cours de l'énergie, la capacité d'Air Canada à rembourser ses dettes et à conserver ou à accroître la liquidité, sa dépendance à l'égard des transporteurs régionaux et autres, sa capacité à recruter et à conserver le personnel nécessaire, les épidémies, l'évolution de la législation, de la réglementation ou des procédures judiciaires, les attentats terroristes, les conflits armés, la capacité d'Air Canada à exploiter avec succès son programme de fidélité, les pertes par sinistre, la dépendance d'Air Canada à l'égard des partenaires Star AllianceMD et des coentreprises, sa capacité à préserver et à faire croître sa marque, les litiges actuels et éventuels avec des tiers, les fluctuations des taux de change, les limites imposées aux termes de clauses restrictives, les questions d'assurance et les coûts qui y sont associés, les obligations au titre des régimes de retraite, ainsi que les facteurs dont il est fait mention dans le dossier d'information publique d'Air Canada qui peut être consulté à l'adresse www.sedarplus.ca, notamment à la rubrique 18, Facteurs de risque, du rapport de gestion de 2024 et à la rubrique 14, Facteurs de risque, du rapport de gestion du premier trimestre de 2025 d'Air Canada.

Air Canada a fixé et continue de fixer des objectifs, de prendre des engagements et d'évaluer l'incidence eu égard aux changements climatiques, ainsi que les initiatives, plans et propositions connexes qu'Air Canada et d'autres parties prenantes (dont les organismes publics, les autorités de réglementation et autres organismes) mettent en œuvre en matière de changements climatiques et d'émissions de carbone. La réalisation de nos engagements et de nos objectifs dépend de nombreux facteurs, notamment des actions et des efforts combinés des gouvernements, du secteur, des fournisseurs et des autres intervenants et parties prenantes, ainsi que du développement et de la mise en œuvre de nouvelles technologies. En particulier, les cibles d'émissions de carbone pour 2030 et nos aspirations à cet égard pour 2050 sont ambitieuses et fortement tributaires des nouvelles technologies, des énergies renouvelables et de la disponibilité d'un approvisionnement suffisant en carburants d'aviation durables (CAD), ce qui demeure un défi important. De plus, Air Canada a engagé, et prévoit continuer à engager, des coûts pour atteindre son objectif de carboneutralité et pour se conformer aux lois et règlements sur la durabilité environnementale ainsi qu'aux autres normes et accords. La nature précise des lois, règlements, normes et accords contraignants ou non contraignants à venir, qui font l'objet d'une attention accrue de la part de parties prenantes à l'échelle locale et internationale, ne peut être prédite avec un quelconque degré de certitude, pas plus que leur incidence financière, opérationnelle ou autre. Rien ne garantit la mesure dans laquelle l'un ou l'autre de nos objectifs climatiques sera atteint, ni que les investissements futurs que nous ferons pour atteindre nos objectifs climatiques produiront les résultats escomptés ou répondront aux attentes croissantes des parties prenantes en matière d'environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance. De plus, des événements futurs pourraient amener Air Canada à privilégier d'autres intérêts à plus court terme au détriment de la progression vers nos objectifs climatiques actuels, en fonction de la stratégie commerciale, de facteurs économiques, réglementaires et sociaux, et de pressions potentielles de la part d'investisseurs, de groupes d'activistes ou d'autres parties prenantes. Si nous ne sommes pas en mesure de respecter nos objectifs et nos engagements relativement aux changements climatiques ou d'en rendre compte de façon appropriée, nous pourrions faire l'objet d'une publicité et de réactions négatives de la part d'investisseurs, de clients, de groupes de défense ou d'autres parties prenantes, ce qui pourrait nuire à la réputation d'Air Canada ou avoir d'autres effets négatifs sur celle-ci.

Les énoncés prospectifs contenus ou intégrés par renvoi dans le présent communiqué représentent les attentes d'Air Canada en date de ce communiqué (ou à la date précisée de leur formulation) et ils peuvent changer par la suite. Toutefois, Air Canada n'a ni l'intention ni l'obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue par la réglementation en valeurs mobilières applicable.

Internet : aircanada.com/medias

Consultez notre rapport annuel ici

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

Principales mesures financières et statistiques

Le tableau ci-dessous présente les points saillants de nature financière et opérationnelle d'Air Canada pour les périodes indiquées ci-après :

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action ou indication contraire) Premiers trimestres Mesures de performance financière 2025 2024 Variation

($) Produits d'exploitation 5 196

5 226

(30)

Bénéfice (perte) d'exploitation (108)

11

(119)

Marge d'exploitation1) (en %) (2,1)

0,2

(2,3) pp8) BAIIDA ajusté2) 387

453

(66)

Marge du BAIIDA ajusté2) (en %) 7,4

8,7

(1,3) pp Perte avant impôts sur le résultat (167)

(65)

(102)

Perte nette (102)

(81)

(21)

Perte ajustée avant impôts2) (215)

(94)

(121)

Perte nette ajustée2) (150)

(96)

(54)

Liquidités totales3) 9 464

10 001

(537)

Flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation 1 526

1 592

(66)

Flux de trésorerie disponibles2) 831

1 056

(225)

Dette nette2) 4 665

3 781

884

Perte par action - résultat dilué (0,40)

(0,22)

(0,18)

Perte ajustée par action2) (0,45)

(0,27)

(0,18)

Statistiques d'exploitation4) 2025 2024 Variation

(%) Passagers-milles payants (« PMP ») (en millions) 19 887

20 520

(3,1)

Sièges-milles offerts (« SMO ») (en millions) 24 240

24 337

(0,4)

Coefficient d'occupation (en %) 82,0 % 84,3 % (2,3) pp Produits passages par PMP (« rendement unitaire ») (en cents) 21,8

21,7

0,6

Produits passages par SMO (« PPSMO ») (en cents) 17,9

18,3

(2,1)

Produits d'exploitation par SMO (« PESMO ») (en cents) 21,4

21,5

(0,2)

Charges d'exploitation par SMO (« CESMO ») (en cents) 21,9

21,4

2,1

CESMO ajustées (en cents)2) 15,3

14,8

3,5

Effectif moyen en équivalents temps plein (« ETP ») (en milliers)5) 37,2

36,9

0,7

Avions composant le parc en exploitation à la clôture de la période 359

366

(1,9)

Sièges routés (en milliers) 13 339

13 479

(1,0)

Mouvements des appareils (en milliers) 91,3

90,9

0,5

Longueur d'étape moyenne (en milles)6) 1 817

1 805

0,7

Coût du litre de carburant (en cents) 97,7

105,6

(7,5)

Consommation de carburant (en milliers de litres) 1 191 444

1 184 718

0,6

Passagers payants transportés (en milliers)7) 10 383

10 751

(3,4)



1) La marge d'exploitation est une mesure financière complémentaire définie comme le bénéfice d'exploitation (la perte d'exploitation) exprimé en pourcentage des produits d'exploitation. 2) Le bénéfice ajusté (la perte ajustée) avant impôts, le bénéfice net ajusté (la perte nette ajustée), le BAIIDA ajusté (à savoir le bénéfice avant intérêts, impôts et dotation aux amortissements), la marge du BAIIDA ajusté, les flux de trésorerie disponibles, la dette nette et les CESMO ajustées sont des mesures financières hors PCGR, des mesures de la gestion du capital, des ratios hors PCGR ou des mesures financières complémentaires. Comme ces mesures ne sont pas conformes aux PCGR pour la présentation d'états financiers et qu'elles n'ont pas de sens normalisé, elles ne sauraient être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres entités et ne doivent pas être considérées comme pouvant se substituer à des résultats établis selon les PCGR ou comme ayant préséance sur ceux-ci. Se reporter à la rubrique intitulée Mesures financières hors PCGR du présent communiqué pour la description des mesures financières hors PCGR d'Air Canada et pour un rapprochement quantitatif des mesures financières hors PCGR d'Air Canada avec la mesure financière conforme aux PCGR la plus comparable. 3) Les liquidités totales s'entendent de la somme de la trésorerie, des équivalents de trésorerie, des placements à court terme et à long terme et des fonds disponibles aux termes de facilités de crédit d'Air Canada. Au 31 mars 2025, les liquidités totales s'élevaient à 9 464 millions de dollars et étaient composées de trésorerie et d'équivalents de trésorerie et de placements à court terme et à long terme totalisant 8 061 millions de dollars et d'un montant de 1 403 millions de dollars pouvant être prélevé sur les facilités de crédit. Au 31 mars 2024, les liquidités totales s'élevaient à 10 001 millions de dollars et étaient composées de trésorerie et d'équivalents de trésorerie et de placements à court terme et à long terme totalisant 8 681 millions de dollars et d'un montant de 1 320 millions de dollars pouvant être prélevé sur les facilités de crédit. Les liquidités totales comprennent également des fonds (197 millions de dollars au 31 mars 2025 et 229 millions de dollars au 31 mars 2024) détenus en fiducie par Vacances Air Canada en conformité avec les prescriptions réglementaires régissant les produits perçus d'avance pour les voyagistes. 4) À l'exception de l'effectif moyen en équivalents temps plein (« ETP »), les statistiques d'exploitation dans le présent tableau tiennent compte des données pour des transporteurs tiers exerçant leurs activités aux termes du contrat d'achat de capacité avec Air Canada. 5) Rend compte de l'effectif en ETP à Air Canada et aux filiales de celle-ci. Exclut l'effectif en ETP à des transporteurs tiers qui exercent leurs activités aux termes d'un contrat d'achat de capacité conclu avec Air Canada. 6) La longueur d'étape moyenne correspond au total de sièges-milles offerts divisé par le total de sièges routés. 7) Les passagers payants sont dénombrés en fonction des indicatifs de vol (et non en fonction du voyage, de l'itinéraire ou du segment de trajet), conformément à la définition établie par l'IATA. 8) « pp » indique des points de pourcentage et désigne la mesure de l'écart arithmétique entre deux pourcentages.

SOURCE Air Canada

Renseignements : [email protected]