« Je suis très heureux d'annoncer qu'Amos sera notre prochain chef des Affaires financières; il succède à Mike Rousseau, promu chef de la direction. Amos est un membre clé de notre équipe de haute direction extrêmement qualifiée depuis plus de 10 ans. Ses compétences financières, sa solide feuille de route et ses connaissances approfondies de la situation commerciale d'Air Canada font de lui un candidat de choix pour le poste de chef des Affaires financières. Il saura guider Air Canada à mesure que l'industrie prend du mieux », a déclaré Calin Rovinescu, président et chef de la direction.

En sa qualité de chef des Affaires financières, M. Kazzaz supervisera l'orientation stratégique financière globale d'Air Canada, laquelle comprend tous les aspects de l'information et de la planification financières, des relations avec les investisseurs, des opérations de trésorerie et du contrôle, de la fiscalité, de l'administration des retraites, de l'audit interne, du parc aérien, de l'approvisionnement et des biens immobiliers.

M. Kazzaz s'est joint à Air Canada en 2010 en tant que vice-président - Planification et analyse financières, et a été promu premier vice-président - Finances en 2015. Il a acquis une vaste expérience comme cadre de direction dans le secteur de l'aviation et du transport, et a notamment travaillé pendant 24 ans pour United Airlines, où il a occupé plusieurs postes de haute direction dans les domaines des finances, de la planification et de la maîtrise des coûts. Il est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Denver et d'un baccalauréat ès arts en relations et affaires internationales de l'Université du Colorado.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes du monde et il a accueilli plus de 51 millions de clients en 2019. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/medias, suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn, et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

