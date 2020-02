Air Canada annonce l'établissement de centres d'excellence en maintenance de cellules d'avions avec AAR à Trois-Rivières et Avianor à Mirabel

MONTRÉAL, le 24 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Air Canada a conclu des lettres d'intention avec AAR Aircraft Services - Trois-Rivières SRI (« AAR ») et avec Avianor inc. (« Avianor ») concernant des ententes de longue durée pour la maintenance des cellules d'avions, sous réserve de la conclusion de sa fusion prévue avec Transat A.T. Ces ententes de longue durée permettraient à AAR et à Avianor de mettre sur pied des centres d'excellence en maintenance des cellules, au Québec, pour les types d'appareils de leurs champs d'expertise, stimulant de nouveaux investissements en aéronautique au Québec et créant plus d'emplois de grande qualité en maintenance d'avions.

Une plus grande flotte d'A330 d'Airbus, formée du regroupement des appareils d'Air Canada et d'Air Transat, permettrait ainsi à Air Canada de transférer la maintenance des gros-porteurs A330 des deux transporteurs de l'étranger à AAR, à Trois-Rivières, en plus de conserver au Québec et d'y augmenter celle des cellules, réalisée par AAR sur la famille A320, y compris tous les nouveaux appareils A321neo.

De plus, Avianor établirait un nouveau centre d'excellence pour la nouvelle flotte d'A220 d'Airbus d'Air Canada (auparavant C Series de Bombardier) à Mirabel, qui serait adjacent aux installations de fabrication d'Airbus.

Les lettres d'intention sont assujetties à la conclusion d'ententes définitives qui comprendront les modalités généralement applicables à des ententes de maintenance des cellules de cette envergure.

AAR Aircraft Services - Trois-Rivières (Québec)

AAR effectue actuellement à Trois-Rivières, pour Air Canada, la maintenance des cellules de ses flottes d'A320 et d'E190 (le retrait de l'E190 du parc aérien est en cours).

Air Canada et AAR ont conclu une lettre d'intention qui, sous réserve de la conclusion de la fusion entre Transat et Air Canada, de l'obtention de l'approbation du Conseil d'administration et de la conclusion des ententes définitives, témoigne de l'intention des parties de conclure une entente renouvelable de 10 ans pour la maintenance des cellules des flottes d'A330 d'Airbus et de la famille d'appareils A320 (y compris le nouvel A321neo) d'Air Canada et d'Air Transat à Trois-Rivières, au Québec.

AAR a l'intention de faire les investissements nécessaires dans l'infrastructure de ses installations de Trois-Rivières pour y réaliser des travaux sur la flotte regroupée de gros-porteurs A330 d'Air Canada et d'Air Transat, puisque le volume de révision et d'entretien lourd serait suffisant pour justifier ces investissements et établir un centre d'excellence. On s'attend à ce que cette entente crée des emplois supplémentaires dans le secteur de l'aéronautique à Trois-Rivières et que les nouvelles capacités d'AAR lui permettent d'obtenir des contrats de maintenance des cellules d'autres exploitants de l'A330.

« Depuis notre tout premier projet à Trois-Rivières, nous avons constaté un solide engagement envers la qualité, la sécurité et le rendement opérationnel, a déclaré Rich Steer, premier vice-président - Exploitation d'Air Canada. Alors que notre principale plaque tournante n'est pas très éloignée, nous sommes ravis qu'un partenaire de confiance comme AAR prenne le même engagement que nous à l'égard de l'excellence. Nous sommes aussi fiers d'augmenter les travaux de révision et d'entretien lourd réalisés au Québec, et plus particulièrement sur les gros-porteurs. Ce contrat portant sur des travaux supplémentaires à Trois-Rivières représente un investissement à long terme dans la maintenance accrue des cellules au Québec. »

« Nous sommes honorés de travailler en étroite collaboration avec un transporteur aussi respecté qu'Air Canada depuis tant d'années, et d'avoir été choisis comme fournisseur de services de maintenance pour les flottes d'A330 et d'A320, a déclaré Chris Jessup, chef des affaires commerciales d'AAR. AAR est fière de soutenir l'économie canadienne et d'étendre son empreinte globale à Trois-Rivières, en particulier pour l'A330 ».

AAR Aircraft Services est un fournisseur de services complets de maintenance, réparation et révision (MRR) d'avions, exploité par AAR Corporation qui en a la en propriété exclusive et possède des installations de plus de 27 000 mètres carrés (290 000 pieds carrés) à Trois-Rivières, au Québec, et à Windsor, en Ontario, en plus de ses autres installations aux États-Unis. AAR a repris les installations de Premier Aviation de Trois-Rivières et de Windsor en 2017. Depuis son inauguration en 2002, le centre de Trois-Rivières a affiché une croissance constante de ses clients et de ses services de révision et réparation générales, de modifications, de réaménagement des cabines et de peinture. Il a commencé en 2012 à offrir des services de MRR pour certains des appareils Embraer d'Air Canada, dont des ateliers de peinture et de soutien. En 2017, AAR a accru ses capacités MRR à Trois-Rivières en assurant tous ces services pour les appareils A319, A320 et A321 d'Airbus d'Air Canada. En septembre 2017, Air Canada a octroyé à AAR un contrat d'une durée de 10 ans pour la maintenance de ses 125 monocouloirs A320 d'Airbus et E190 d'Embraer aux installations d'AAR à Trois-Rivières, ce qui a permis de maintenir 350 emplois spécialisés. Ces travaux, qui étaient auparavant effectués à Duluth, au Minnesota, ont été transférés au Québec.

Avianor inc. - Mirabel (Québec)

Air Canada et Avianor ont signé une lettre d'intention qui prévoit une entente de 10 ans pour la maintenance des cellules de la flotte d'appareils A220 d'Airbus d'Air Canada à Mirabel, au Québec. L'entente est assujettie à la conclusion de la fusion prévue d'Air Canada et de Transat A.T. et à la conclusion des ententes définitives. Air Canada a passé une commande ferme de 45 appareils A220 avec des options sur 30 avions supplémentaires. Le premier A220 est entré en service en janvier 2020.

Les études menées par Avianor en vue de construire un nouveau hangar de 23 000 mètres carrés (250 000 pieds carrés) à Mirabel, à proximité des installations de fabrication de l'A220 d'Airbus (anciennement celles de Bombardier), progressent bien, l'idée étant de se tailler une position stratégique dans l'entretien lourd, la modification et la finition des appareils monocouloirs et autres programmes d'avions clés. Les travaux d'Air Canada permettront à Avianor d'obtenir des contrats de maintenance des cellules d'autres exploitants de l'A220 et d'encourager d'autres fournisseurs de l'appareil à s'établir à proximité, contribuant ainsi à l'établissement d'un centre d'excellence nord-américain à Mirabel.

« Nous sommes très satisfaits des travaux réalisés au Québec par Avianor sur la flotte d'Air Canada au cours des dernières années, a déclaré Rich Steer, premier vice-président - Exploitation d'Air Canada. Ce contrat garantit à Air Canada une solution de qualité pour ses besoins en entretien lourd de ses A220 d'Airbus au Québec, grâce aux capacités poussées et éprouvées d'Avianor dans ce domaine. »

« Cette relation prolongée avec Air Canada montre bien l'étendue du soutien technique qu'Avianor offre dans ce marché concurrentiel, a souligné Benoît Hudon, président et chef de la direction de la division de l'aérospatiale et du transport terrestre de DRAKKAR, actionnaire majoritaire d'Avianor. Pour réaliser de grands projets, nous devons nous entourer d'acteurs clés, comme Air Canada, et il va sans dire que nous sommes particulièrement fiers de l'annonce stratégique d'aujourd'hui. Nous sommes enchantés de faire équipe avec Air Canada pour appuyer l'agrandissement de son parc aérien et reconnaissants de sa confiance. Présents depuis des années dans le secteur, nous sommes persuadés d'être en mesure de fournir une qualité de classe mondiale, de véritables partenariats et un soutien au client éprouvé, tout en envisageant l'établissement d'un centre d'excellence enviable qui pourrait éventuellement regrouper sous un même toit une variété de services, comme la maintenance, l'ingénierie, la certification, et des capacités d'éducation et de formation ».

Avianor a été récemment acquise par la division de l'aérospatiale et du transport terrestre de Drakkar & Partner. Avianor se spécialise dans la maintenance, la modification et la finition d'avions, et possède notamment une équipe interne de soutien à l'ingénierie hautement qualifiée. L'entreprise s'est positionnée comme intégrateur vertical sur le marché. Elle occupe plus de 18 000 mètres carrés (200 000 pieds carrés) d'espace de hangars, d'ateliers de réparation, d'installations de fabrication et d'entrepôt à l'aéroport de Mirabel (YMX), et elle emploie plus de 350 personnes.

En novembre 2019, Avianor a franchi une étape particulièrement importante en recevant l'autorisation de l'Aviation civile de Transports Canada (ACTC) d'ajouter à sa liste de capacités de maintenance les appareils A220-100 et A220-300 d'Airbus.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant près de 220 aéroports sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli plus de 51 millions de passagers en 2019. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs sur 62 aéroports au Canada, 53 aux États-Unis et 101 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est un membre fondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 250 aéroports dans 195 pays. Air Canada est le seul transporteur nord-américain d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à obtenir le classement quatre étoiles de la firme de recherche indépendante Skytrax du Royaume-Uni, qui a également nommé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements, consultez le aircanada.com/fr/media, suivez @AirCanada dans Twitter, et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

SOURCE Air Canada

Renseignements: Air Canada, Pascale Déry, 514 422-5788, [email protected]; AAR, Daniela Pietsch, +1.630.227.5100, [email protected]; Avianor, Rosalie Côté, T +1 514-733-9085 x2076, C +1 514-806-0798, https://drakkar.com/

Liens connexes

www.aircanada.com