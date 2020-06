MONTRÉAL, le 26 juin 2020 /CNW Telbec/ - Air Canada (TSX: AC) a annoncé aujourd'hui que tous les candidats présentés dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction, datée du 4 mai 2020, ont été élus administrateurs d'Air Canada à l'assemblée annuelle des actionnaires, tenue uniquement de façon virtuelle le jeudi 25 juin 2020.

Tous les candidats exerçaient déjà les fonctions d'administrateur d'Air Canada, sauf Amee Chande. La Société est heureuse d'accueillir Mme Chande au sein de son conseil d'administration. Mme Chande est administratrice de sociétés et conseillère principale de grandes entreprises du secteur de la mobilité. Dernièrement, Mme Chande était chef des affaires commerciales de Waymo, le projet de voiture autonome de Google. De 2015 à 2018, elle a été directrice générale du groupe Alibaba où elle a été la première cadre supérieure embauchée pour diriger les activités de mondialisation. Mme Chande a aussi occupé divers postes de haut niveau pour des détaillants mondiaux. Elle a commencé sa carrière comme consultante en stratégie chez McKinsey & Company.

Chacun des administrateurs a été élu à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents en ligne ou représentés par procuration à l'assemblée. Voici les résultats détaillés du scrutin :

Candidat Votes en faveur % en faveur Abstentions % d'abstentions









Amee Chande 108 012 106 99,96 % 47 788 0,04 %









Christie J.B. Clark 102 967 999 95,29 % 5 091 894 4,71 %









Gary A. Doer 106 669 333 98,71 % 1 390 561 1,29 %









Rob Fyfe 108 001 662 99,95 % 58 231 0,05 %









Michael M. Green 105 991 879 98,09 % 2 068 015 1,91 %









Jean Marc Huot 106 314 167 98,38 % 1 745 726 1,62 %









Madeleine Paquin 106 890 351 98,92 % 1 169 543 1,08 %









Calin Rovinescu 108 011 387 99,96 % 48 506 0,04 %









Vagn Sørensen 97 628 481 90,35 % 10 431 412 9,65 %









Kathleen Taylor 106 881 698 98,91 % 1 178 196 1,09 %









Annette Verschuren 107 458 680 99,44 % 601 213 0,56 %









Michael M. Wilson 106 575 993 98,63 % 1 483 900 1,37 %

À l'assemblée, les actionnaires ont reconduit le mandat de l'auditeur PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. et adopté la résolution consultative non contraignante relative à l'approche d'Air Canada en matière de rémunération des hauts dirigeants. Les actionnaires ont également ratifié le régime de droits des actionnaires adopté par le conseil d'administration le 4 mai 2020 en vue de reconduire le régime de droits des actionnaires adopté par le conseil le 24 mars 2017 et ratifié par les actionnaires d'Air Canada le 5 mai 2017. Un exemplaire du régime de droits des actionnaires est disponible dans le site de SEDAR au www.sedar.com.

Les résultats définitifs de toutes les questions mises aux voix à l'assemblée seront déposés dans SEDAR.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes du monde et il a accueilli plus de 51 millions de clients en 2019. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/medias, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

Internet : aircanada.com/medias

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements: [email protected]

Liens connexes

www.aircanada.com