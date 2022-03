Les livraisons s'échelonneront du premier trimestre de 2024 au premier trimestre de 2027. Quinze appareils seront loués auprès d'Air Lease Corporation, cinq autres seront loués auprès d'AerCap, et six seront acquis par contrat d'achat conclu avec Airbus S.A.S., qui prévoit des options d'achat visant l'acquisition de quatorze appareils supplémentaires entre 2027 et 2030.

« Air Canada est déterminée à consolider sa position de tête sur le marché, notamment par des investissements dans les technologies de pointe, a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada. L'acquisition de l'ultramoderne A321XLR d'Airbus constitue un élément important de cette stratégie et stimulera nos priorités de base : rehausser l'expérience client, réaliser nos objectifs environnementaux, étendre notre réseau et accroître notre rentabilité globale. Cette commande montre par ailleurs qu'Air Canada se relève avec vigueur de la pandémie. Nous sommes en position idéale pour croître, compétitionner et prospérer dans un secteur du transport aérien différent. »

Les appareils A321XLR d'Air Canada auront une capacité d'accueil de 182 passagers, soit 14 en classe Signature Air Canada, dotée de sièges entièrement inclinables, et 168 en classe économique. Entre autres commodités à bord, les clients pourront profiter d'un système de divertissements de nouvelle génération à écran intégré au siège, d'un accès au service Wi-Fi et d'un aménagement spacieux pourvu de coffres supérieurs aux dimensions généreuses pour les bagages. Avec une autonomie de 8 700 km et une capacité de vol maximale de 11 h, l'A321XLR peut assurer des vols sans escale partout en Amérique du Nord et, sous réserve de l'homologation pour les vols transocéaniques de Transports Canada, être affecté à des lignes transatlantiques, renforçant ainsi les plaques tournantes et le réseau du transporteur. Air Canada procède actuellement à la sélection d'un motoriste pour ses appareils A321XLR.

Réduction des GES

L'A321XLR viendra à la fois accroître progressivement le parc aérien d'Air Canada et remplacer des appareils plus anciens et moins efficaces appelés à être retirés du service. De ce fait, il entraînera des économies d'exploitation substantielles, en plus de retombées environnementales positives. Pour ce nouvel appareil, Air Canada s'attend à une diminution de la consommation de carburant par siège allant jusqu'à 17 % par rapport à la consommation de la génération précédente de monocouloirs utilisés pour les vols transcontinentaux habituels, et elle prévoit une diminution allant jusqu'à 23 % par rapport à la consommation de la génération précédente de gros-porteurs utilisés pour des vols transatlantiques. Il en découlera une réduction des émissions de gaz à effet de serre qui contribuera à la réalisation des engagements environnementaux d'Air Canada, dont la carboneutralité d'ici 2050. L'A321XLR devrait également être plus silencieux, tant en cabine qu'en zone aéroportuaire, que les appareils qu'il remplacera.

En date du 31 décembre 2021, Air Canada comptait un total de 214 appareils (parc aérien principal et parc d'Air Canada Rouge combinés), dont 136 monocouloirs.

