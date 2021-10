Les travaux haussent et diversifient les capacités de traitement du fret et font partie intégrante de la stratégie d'expansion d'Air Canada Cargo

MONTRÉAL, le 1er oct. 2021 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui le démarrage d'un projet de 16 millions de dollars visant à élargir et à améliorer les capacités de traitement de la chaîne du froid d'Air Canada Cargo, pour les envois tels que produits pharmaceutiques, denrées alimentaires fraîches et autres produits périssables, à ses installations de fret de l'aéroport international Toronto Pearson. Le projet s'inscrit dans la stratégie de développement de la division Fret d'Air Canada au même titre que l'acquisition d'avions-cargos, le lancement de liaisons consacrées au transport par avion-cargo et l'expansion dans le secteur du commerce électronique.

« Voilà une autre grande étape pour Air Canada Cargo, alors que nous continuons d'accroître nos activités et d'investir dans nos installations pour mieux servir nos clients, a déclaré Jason Berry, vice-président - Fret, d'Air Canada. Nos nouvelles installations à température contrôlée, uniques en leur genre pour une société aérienne canadienne, représentent un ajout notable aux capacités d'Air Canada à Toronto Pearson et à la logistique de la chaîne du froid du pays. Elle donnera aussi à Air Canada Cargo un avantage stratégique à notre principale plaque tournante, qui traite plus de 60 % des envois qui nous sont confiés, et viendra appuyer le lancement de liaisons assurées par nos nouveaux avions-cargos. »

Une fois les travaux d'amélioration terminés, les installations disposeront de quelque 2 800 m² de zones à température contrôlée et d'une chambre froide agrandie afin de satisfaire intégralement aux exigences des envois de la chaîne du froid, comme les produits pharmaceutiques, les denrées alimentaires fraîches et autres produits périssables.

La chambre froide agrandie accueillera plus d'unités de chargement (UC) et d'envois en vrac nécessitant des plages de température de 2 °C à 8 °C (COL) et de 15 °C à 25 °C (CRT), et comportera des étagères supplémentaires. Des améliorations seront également apportées à la zone réservée aux unités qui requièrent un contrôle actif de la température. Ces perfectionnements constituent la première étape d'un plan d'investissement pluriannuel dans les installations et font partie de plusieurs projets d'investissement infrastructurels d'Air Canada Cargo.

Les travaux comprennent aussi l'installation d'équipements écoénergétiques, dont des régulateurs thermiques qui surveilleront en continu les conditions à l'intérieur des locaux et ne contrôleront la température qu'au besoin, ce qui se traduira par une diminution de la consommation d'énergie. En outre, la chambre froide sera dotée de portes à enroulement rapide pour limiter les pertes d'énergie pendant le va-et-vient des employés qui y entreposent ou y récupèrent des marchandises. Les installations seront entièrement pourvues d'un éclairage à DEL afin de réduire encore plus la consommation d'énergie.

Air Canada dispose de la certification CEIV Pharma de l'IATA, ce qui signifie qu'elle satisfait aux normes les plus strictes en matière de sécurité, de sûreté, de conformité et d'efficacité dans le transport de produits pharmaceutiques. Les travaux d'améliorations qui seront entrepris à Toronto se fondent en partie sur les spécifications liées à cette certification.

Avions-cargos spécialisés

Depuis mars 2020, Air Canada a assuré plus de 11 000 vols tout-cargo au moyen de gros-porteurs de passagers ainsi que d'appareils 777 de Boeing et A330 d'Airbus convertis temporairement. L'espace de chargement de fret des avions convertis a été accru grâce au retrait de sièges de la cabine passagers.

Dans le cadre de son plan de croissance stratégique, Air Canada Cargo a entrepris de convertir huit appareils 767-300ER de Boeing en avions-cargos spécialisés. Elle mettra en service le premier appareil reconfiguré d'ici la fin de l'année et l'affectera d'abord à des liaisons clés pour fournir une capacité supérieure pendant la période de pointe.

Début 2022, le premier avion-cargo sera exploité essentiellement au départ de Toronto et desservira Miami, Quito, Lima, Mexico et Guadalajara. D'autres villes comme Madrid, Francfort, Halifax et St. John's seront intégrées au réseau dès la livraison du deuxième appareil en 2022. L'ajout d'avions-cargos au parc aérien d'Air Canada permettra à Air Canada Cargo de fournir une capacité constante sur les principales liaisons de fret aérien, ce qui facilitera le transport de marchandises à l'échelle mondiale. Grâce aux avions-cargos, Air Canada Cargo augmentera sa présence sur le marché du fret aérien et ses capacités de transport de marchandises telles que des pièces automobiles et aérospatiales, du matériel pétrolier et gazier, des produits pharmaceutiques et autres produits périssables. De plus, Air Canada Cargo sera en mesure de répondre à la demande croissante d'envois rapides et fiables pour le commerce électronique.

Air Canada dispose de la certification CEIV Pharma de l'IATA, ce qui signifie qu'elle satisfait aux normes les plus strictes en matière de sécurité, de sûreté, de conformité et d'efficacité dans le transport de produits pharmaceutiques.

