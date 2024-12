Tarif de base révisé avec enregistrement obligatoire des bagages de cabine pour l'Amérique du Nord et les destinations soleil, conformément aux normes de l'industrie

Tarif confort incluant un second bagage enregistré pour les voyages partout dans le monde

Attribution des places à l'enregistrement pour le tarif de base toujours sans frais, mais ajout de frais pour les modifications à compter du 21 janvier 2025

MONTRÉAL, le 4 déc. 2024 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle révise certaines conditions de ses billets aux tarifs de base et confort de la classe économique. Ces changements harmonisent la structure tarifaire de la Société avec les offres de tarifs similaires d'autres transporteurs aériens canadiens et facilitent la distinction entre ses marques tarifaires.

Tarif de base - Bagages

Pour les liaisons en Amérique du Nord et les destinations soleil, les clients qui choisissent l'option tarifaire de base, le tarif le moins cher, et qui voyagent à partir du 3 janvier 2025 pourront toujours apporter à bord un petit article personnel, comme un sac à main ou un étui à ordinateur. En revanche, les articles plus volumineux, tels que les valises à roulettes, les sacs de sports cylindriques ou les grands sacs à dos, devront être enregistrés avant le contrôle de sécurité, et des frais standard de 35 $ et de 50 $ s'appliqueront respectivement à un premier et à un deuxième bagage. Les clients se présentant à la porte d'embarquement avec des bagages de cabine non admissibles se verront imposer des frais de 65 $ par article pour leur enregistrement.

Les aides à la mobilité, les appareils médicaux et les poussettes sont exemptés des frais d'enregistrement des bagages de cabine pour tous les clients. Les membres de statut Aéroplan ou Star Alliance Gold et les titulaires de carte de crédit prestige Aéroplan conserveront leur droit à un bagage de cabine, et leurs autres privilèges continueront également de s'appliquer.

Tarif de base - Sélection des places

Le tarif de base révisé comprend toujours l'attribution des places sans frais à l'enregistrement pour les clients qui n'ont pas opté pour la présélection payante. Cependant, à compter du 21 janvier 2025, les clients ayant choisi le tarif de base révisé et qui souhaitent modifier la place attribuée automatiquement à l'enregistrement devront acquitter des frais déterminés en fonction de la nouvelle place pour cette modification.

Air Canada s'engage à attribuer des places adjacentes aux familles et aux personnes nécessitant un accompagnateur, conformément à sa politique actuelle, qui accorde aussi la priorité à l'attribution de places adjacentes pour les compagnons voyageant ensemble. Les privilèges liés à un statut ou à une carte de crédit seront également maintenus.

Modifications au tarif confort

Air Canada a également annoncé aujourd'hui une augmentation de la franchise de bagages enregistrés pour les clients voyageant au tarif confort de la classe économique pour une destination partout dans le monde. Dans le cadre de la nouvelle structure, les clients qui achètent un billet au tarif confort à partir du 3 janvier 2025 auront droit à deux bagages enregistrés à titre gracieux. Actuellement, le tarif ne comprend qu'un seul bagage enregistré.

Pour de plus amples renseignements sur la franchise de bagages ainsi que sur les produits tarifaires d'Air Canada et leurs attributs, veuillez consulter les pages suivantes : Bagages et Nos options tarifaires.

À propos d'Air Canada

SOURCE Air Canada

Renseignements : [email protected]